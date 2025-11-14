Tarptautiniuose operos apdovanojimuose triumfavo Asmik Grigorian

Ji paskelbta Metų soliste.
„Nepaprastas A.Grigorian artistiškumas ir įtaigūs pasirodymai sužavėjo publiką visame pasaulyje, dar kartą patvirtindami, kad ji – vienas iškiliausių operos balsų“, – teigia rengėjai.
Metų solisto prizą pelnė Nicholas Brownlee, o Vienos teatras buvo paskelbtas Metų operos kompanija.
Tarptautiniai operos apdovanojimai kasmet pagerbia išskirtinius pasaulio operos talentus. Apdovanojimus 2012 m. įsteigė filantropas Harry Hymanas. Čia pagerbiami ne tik solistai, be ir trupės, chorai, jaunieji atlikėjai, debiutantai, taip pat įteikiamas specialus apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus.
Tarptautiniuose operos apdovanojimuose Metų operos soliste A.Grigorian yra tapusi ir 2019 metais, o 2016 m. ji buvo paskelbta geriausia jaunąja soliste.
