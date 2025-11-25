KultūraScena

Operą apie besaikį valdžios troškimą vainikavo Ukrainos vėliava scenoje

2025 m. lapkričio 25 d. 17:15
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą pilna Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro salė serija plojimų dėkojo tarptautinei komandai, atlikusiai G. Verdi operos „Makbetas“ koncertinę versiją. „Makbetas“ – opera apie ambicijas, besaikį valdžios troškimą ir kelią į pagrindinių operos herojų nuopolį. Simboliška, kad ukrainiečių atlikėjai tenoras Dmytro Popovas, atlikęs Makdufo partiją, ir Ledi Makbet Oksana Dyka per plojimus scenoje pasirodė su Ukrainos vėliava.
Daugiau nuotraukų (86)
Šio atlikimo dėmesio centre pirmą kartą Lietuvoje pasirodęs žymus prancūzų baritonas Ludovicas Tezier, tituluojamas vienu žymiausių G. Verdi vaidmenų atlikėjų ir vienu ryškiausių šiandienos baritonų. Tiesa, sekmadienį pakeliui į Lietuvą Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, paskelbta, jog L. Tezier skrydis nukreiptas į Rygą, tačiau paskutinę minutę orlaivis nusileido Vilniaus oro uoste.
„Makbetas“ yra iki šiol didžiausias Lietuvoje pristatytas projektas, užtrukome beveik metus, kol subūrėme solidžią tarptautinę komandą. Džiaugiuosi, kad dirigentas Michelangelo Mazza, viešėjęs Lietuvoje pirmą kartą, beveik išsyk atrado dialogą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru, puikiai žino kiekvieno iš solistų galimybes. Tiesa, neapsieita ir be mistinio „Makbeto“ prakeiksmo, ypač pasitinkant Ludovicą Tezier“, – sakė „Riverside Music“ vadovas Martynas Kėvišas.
Koncertiniame atlikime taip pat dalyvavo Oksana Dyka (sopranas), Dmytro Popovas (tenoras), Riccardo Zanellato (bosas), Karolis Kašiuba (tenoras), dirigentas Michelangelo Mazza, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras.
Šį koncertą rengė Lietuvoje įsikūrusi įmonė „Riverside Music“, rengianti koncertinius turus 30 šalių. „Makbeto“ metu anonsuotas kitas projektas – 2026 m. gegužės 21 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą mūsų scenoje gros prancūzų pianistas Jeanas Yvesas Thibaudet.
Operaspektaklis MakbetasRiverside
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.