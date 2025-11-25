Operą apie besaikį valdžios troškimą vainikavo Ukrainos vėliava scenoje

Šio atlikimo dėmesio centre pirmą kartą Lietuvoje pasirodęs žymus prancūzų baritonas Ludovicas Tezier, tituluojamas vienu žymiausių G. Verdi vaidmenų atlikėjų ir vienu ryškiausių šiandienos baritonų. Tiesa, sekmadienį pakeliui į Lietuvą Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, paskelbta, jog L. Tezier skrydis nukreiptas į Rygą, tačiau paskutinę minutę orlaivis nusileido Vilniaus oro uoste.
„Makbetas“ yra iki šiol didžiausias Lietuvoje pristatytas projektas, užtrukome beveik metus, kol subūrėme solidžią tarptautinę komandą. Džiaugiuosi, kad dirigentas Michelangelo Mazza, viešėjęs Lietuvoje pirmą kartą, beveik išsyk atrado dialogą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru, puikiai žino kiekvieno iš solistų galimybes. Tiesa, neapsieita ir be mistinio „Makbeto“ prakeiksmo, ypač pasitinkant Ludovicą Tezier“, – sakė „Riverside Music“ vadovas Martynas Kėvišas.
Koncertiniame atlikime taip pat dalyvavo Oksana Dyka (sopranas), Dmytro Popovas (tenoras), Riccardo Zanellato (bosas), Karolis Kašiuba (tenoras), dirigentas Michelangelo Mazza, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras.
Šį koncertą rengė Lietuvoje įsikūrusi įmonė „Riverside Music“, rengianti koncertinius turus 30 šalių. „Makbeto“ metu anonsuotas kitas projektas – 2026 m. gegužės 21 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą mūsų scenoje gros prancūzų pianistas Jeanas Yvesas Thibaudet.
Operaspektaklis MakbetasRiverside
