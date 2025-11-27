Festivalyje „Kaunas Jazz“ – Lietuvos džiazo grandų vakaras su Dainiumi Pulausku ir Leonidu Šinkarenka

Balandžio 25-ąją, šeštadienį, Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje vyks Lietuvos džiazo grandų vakaras, kuriame skambės du koncertai.
Į sceną su savo grupe „Jazz 5 N“ žengs bosinės gitaros virtuozas Leonidas Šinkarenka, o iš jo estafetę perims pianisto Dainiaus Pulausko grupė.
Dvigubas aukščiausios prabos meistrų pasirodymas įsilies į įspūdingą savaitgalio „Kaunas Jazz“ programą teatre, kurioje pasirodys ir JAV dainininkės Lady Blackbird (balandžio 24 d.) bei Judith Hill (balandžio 26 d.).
Džiazo gerbėjai apie Leonidą Šinkarenką pirmąsyk išgirdo 1981-aisiais, kai jaunas muzikantas prisijungė prie garsaus džiazmeno Vladimiro Čekasino grupės. Vėliau Leonidas grojo saksofonininko Petro Vyšniausko grupėje, kolektyve „Džiazo nublokšti“, ne sykį buvo renkamas vienu geriausių tuometės Sovietų Sąjungos bosistų.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šis kompozitorius ir muzikantas koncertavo su kone visais geriausiai žinomais šalies džiazo atlikėjais, pasinėrė į projektų „Vilnius Jazz Quartet“, „Lithuanian Jazz Trio“ veiklą, o 1997-aisiais debiutavęs kaip grupių lyderis, išleido keletą sėkmingų albumų.
Leonido Šinkarenkos nuolat pasipildančiame koncertų sąraše – daugiau nei 100 festivalių pavadinimų, o diskografijoje – per šešias dešimtis albumų, kuriuose skamba jo instrumentas. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai 2008 metais jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
Leonidas Šinkarenka garsėja gebėjimu meistriškai derinti tradicinį ir šiuolaikinį džiazą, kurdamas originalias kompozicijas, atspindinčias tiek lietuvišką, tiek tarptautinį muzikinį paveldą. Jo muzika intensyvi, dinamiška ir nuolat tobulėjanti. Jai dažnai būdingos sudėtingos ritminės struktūros, netikėti harmoniniai perėjimai ir sodrios, daugiabalsės melodinės linijos.
Jo suburtos grupės „Jazz 5 N“ pasirodymuose išryškėja kiekvieno nario meistriškumas. Kartu su Leonidu Šinkarenka Kauno džiazo festivalio scenoje pasirodys keturi puikūs skirtingų kartų muzikantai – ne viename kolektyve su juo grojęs saksofonininkas Vytautas Labutis, trimitininkas Valerijus Ramoška, iš grupių „U‘Elements“ ir „SynthEtika“ melomanams pažįstamas Michailas Novikovas ir jaunosios kartos džiazo grupės „Duck Saved Jones“ klavišininkas Andrius Savčenko.
Jazz 5 N pasirodymas Vilniaus Knygų mugės Muzikos salėje:
Lietuvos džiazo virtuozas Dainius Pulauskas, o ir kiti jo grupės sudėtyje šių metų festivalio scenoje grosiantys muzikantai, draugystę su „Kaunas Jazz“ jau skaičiuoja dešimtmečiais.
Pavartę senas festivalio programėles, kai kurių iš jų pavardes rasite įrašytas dar tais laikais, kai festivalis žengė pirmuosius žingsnius. Kaip pripažįsta pats grupės lyderis, „Kaunas Jazz“ vaidmuo 2026-aisiais 30-metį minėsiančio kolektyvo istorijoje yra svarbus – dar 1997-aisiais festivalis išleido pirmąją grupės kompaktinę plokštelę ir ne sykį suteikė jai sceną. Įdomus faktas – įsimintini festivalio šaukiniai, puikiai pažįstami visiems festivalio lankytojams, yra būtent iš šio albumo.
Nuo 1981-ųjų, kai debiutavo garsiame „Oktavos“ orkestre, pianistas ir kompozitorius Dainius Pulauskas nuėjo ilgą ir įspūdingą kelią. Daugiau nei ketvirtį amžiaus džiazo scenoje kuriantis muzikantas yra parengęs ne vieną solinę programą, koncertavo daugybėje tarptautinių pianistų festivalių.
Muzikantas ir kompozitorius įvertintas daugybe apdovanojimų – nuo vienintelės istorijoje „Bravo“ statulėlės geriausiam Lietuvos džiazo atlikėjui iki Lietuvos instituto apdovanojimo „LT tapatybė“ ir Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“.
Dainius Pulauskas Group kūrinys „Window to the past”:
Dainiaus Pulausko grupė pelnytai laikoma Lietuvos džiazo ambasadoriais – grojo daugiau kaip 40 pasaulio valstybių, nuo Kanados iki Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos. Kolektyvo aplankytų festivalių skaičius artėja prie dviejų šimtų.
Grupė yra paruošusi ne vieną koncertinę programą su įvairių žanrų kolektyvais – nuo simfoninio orkestro iki folkloro ansamblio. Dainius kuria muziką dideliems ir kameriniams ansambliams, dainų šventėms (jubiliejinėje 100-mečio dainų šventėje skambėjo jo chorinė daina „Savo žemės vaikai“). Jis nuolat dalyvauja televizijos projektuose, aranžuoja jiems muziką. Nacionalinis Estijos operos ir baleto teatras yra pastatęs šiuolaikinį baletą „Jazz Ballet Club“ pagal originalias Dainiaus Pulausko kompozicijas.
Jo kūryba įamžinta net 20-tyje autorinių albumų. 2021 metais Dainiaus Pulausko nuopelnai Lietuvos kultūrai įvertinti Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Visi Dainiaus Pulausko grupėje grojantys muzikantai – puikūs improvizuotojai, priklausantys Lietuvos džiazo elitui. Jie muzikuoja įvairiuose projektuose, dažnai vieno festivalio metu skuba net į keletą scenų. Šie metai nėra išimtis – trimitininkas Valerijus Ramoška pasirodys ir su Leonidu Šinkarenka. Taip pat Dainiaus Pulausko grupės sudėtyje šį kartą išgirsime saksofonininką ir klavišininką Liutaurą Janušaitį, trimitininką Tomą Botyrių, bosistą Domą Aleksą, būgnininką Domantą Razmų ir perkusininką Arkadijų Gotesmaną.
Dainius Pulauskas Group kūrinys „P23”:
Daugiau festivalio „Kaunas Jazz“ dalyvių bus paskelbta artimiausiu metu. Visas festivalio naujienas galima sekti interneto svetainėje.