Šiauliuose atsiranda nauja tradicija: I-asis fortepijoninės muzikos festivalis pakvies į įkvėpimo ir meistriškumo dieną

„Kai prieš metus mūsų mieste atsirado koncertinis „Steinway & Sons“ fortepijonas, supratome, kad jis turi skambėti ir būti naudojamas prasmingai – taip gimė festivalio idėja. Mūsų tikslas – suteikti jauniesiems pianistams galimybę groti profesionaliu instrumentu, bendrauti su patyrusiais atlikėjais, semtis patirties ir stiprinti muzikinį bendruomeniškumą, o klausytojams – išgirsti gyvą fortepijoninės muzikos skambesį“, – sako koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas Vaidotas Katutis.
Festivalis nuo pat pirmos dienos sulaukė didelio muzikos bendruomenės palaikymo – prie iniciatyvos iš karto entuziastingai prisijungė žinomi pianistai ir pedagogai. Renginys prasidės 13 valandą kūrybinėmis meistriškumo dirbtuvėmis, kurias ves pianistai Jurgis Aleknavičius ir Justas Šervenikas. Scenoje, šalia koncertinio fortepijono, vyksiančiose pamokose dalyvaus jaunieji pianistai. Lankytojai kviečiami stebėti gyvą procesą iš arti – tai galimybė pamatyti, kaip profesionalai dirba su jaunais talentais ir kaip formuojamos muzikos interpretacijos.
16 valandą prasidės jaunųjų atlikėjų koncertas – scenoje pasirodys Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai. Abi mokyklos garsėja aukšto meistriškumo ugdymu, todėl klausytojų laukia brandi ir įkvepianti programa.
Vakaro kulminacija prasidės 17.15 val., kai scenoje pasirodys profesionalūs pianistai. J. Aleknavičius ir J. Šervenikas atliks programą keturiomis rankomis, o po jų skambės vieno ryškiausių Lietuvos pianistų, LMTA profesoriaus Daumanto Kirilausko pasirodymas. Renginio vedėja, mokytoja ekspertė Raimonda Sližienė, pabrėžia ypatingą vakaro programos spalvingumą: „Festivalyje klausytojai išgirs visą fortepijono repertuaro paletę – nuo Bacho ir Mozarto iki Šopeno, Debiusi, Pulenko, Vagnerio ir, žinoma, Čiurlionio.“
Visi festivalio renginiai yra nemokami. Organizatoriai kviečia ateiti tada, kada leidžia galimybės – koncertų salės „Saulė“ durys bus atviros nuo pirmos valandos dienos iki septintos vakaro. Tai reta proga pamatyti ir išgirsti tiek jaunųjų talentų, tiek ryškių Lietuvos pianistų vienoje scenoje, o kartu – simboliškas žingsnis į naują Šiaulių muzikinės kultūros istorijos puslapį.
Daugiau informacijos rasite čia www.saule.lt.
Šiauliaifortepijono muzikaFestivalis
Rodyti daugiau žymių