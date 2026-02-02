Karolis Kaupinis apie muzikinį koliažą „Dainų šventė“: „Ieškau, kas mes esame“

„Ieškau, kas mes esame“, – sako Karolis Kaupinis, ne pirmą kartą savo kūryboje atsigręžiantis į praeitį. „Dainų šventė“ gimė iš klausimo, kas mus sieja kaip visuomenę ir tautą, kokie mūsų bruožai išlieka, o kas tėra trumpalaikis politinių ir istorinių aplinkybių nulemtas reiškinys. Tam būtina laiko perspektyva – tik joje aiškiai matyti, kas nekinta.
Kūrinio pagrindą sudaro dešimtojo dešimtmečio buitiniai vaizdo įrašai – nemontuoti, „žali“ home videos, filmuoti pirmaisiais Nepriklausomybės metais, kai asmeninės vaizdo kameros tapo plačiau prieinamos. Tai ne televizijos reportažai ir ne režisuoti pasakojimai, o žmonių bandymas sustabdyti efemerišką kasdienybės akimirką: vaikų gimtadienius, šeimos susibūrimus, dainavimą ir muzikavimą.
Būtent šis nesurežisuotas žvilgsnis, pasak Kaupinio, paverčia archyvą antropologiniu ir istoriniu dokumentu. Žiūrint skirtingų šeimų įrašus ima ryškėti pasikartojančios smulkmenos: šventės vyksta namuose, uždarose, saugiose erdvėse; miestas ir gatvė egzistuoja tik kaip perėjimas iš vienos vietos į kitą. Tai posttotalitarinės, dar neatsivėrusios visuomenės portretas, atsiskleidžiantis ne per didelius įvykius, o per kasdienybę.
„Dainų šventė“ sąmoningai balansuoja tarp nostalgijos ir kritinio žvilgsnio. Režisieriui svarbus atlaidumas praeičiai – ne idealizuoti jos, bet ir nesmerkti. Žvelgdamas į archyvus jis ieško ne tik kolektyvinės tapatybės ženklų, bet ir asmeninio santykio su laiku: kuo giliau žiūrima į praeitį, tuo lengviau susitaikyti su laikinumu, su savo ir artimųjų trapumu, su mintimi, kad svarbiausias visada yra dabar gyvenamas laikas.
Muzika šiame kūrinyje tampa pagrindiniu interpretacijos įrankiu. Pasak Kaupinio, muzika yra tokia, koks ir laikas – viltinga, šviesi, dažnai vaikiška. Gyvai atliekama muzika ne tik papildo vaizdo įrašus, bet ir gimsta iš jų garsų, akompanuoja vaizdams tarsi nebyliojo kino įgarsinimas. Taip kuriamas šiandienos emocinis santykis su praeities vaizdais.
Muzikinį koliažą kuria ir gyvai atlieka: Kristupas Gikas (fleita, patefonas), Arminas Bižys (saksofonas), Simonas Kaupinis (tūba), Paulius Vaškas (elektrinė gitara) ir Arnas Mikalkėnas (perkusija).
Kūrinio premjera įvyko 9-ajame NOA festivalyje.
Kūrybinė komanda:
Režisierius – Karolis Kaupinis
Scenografė – Sigita Šimkūnaitė
Šviesų dailininkas – Julius Kuršys
VJ – Ervinas Gresevičius
Garso režisierius – Ignas Juzokas
Vaizdo įrašų garso režisierius – Julius Grigelionis
Vaizdo įrašų skaitmenintojas – Rytis Dringelis
Prodiuseris – „Operomanija“
Partneris – „Meno avilys“
Trukmė – 75 min.