Prancūziškos vizijos su LNSO, Guido Sant’Anna ir Martynu Stakioniu

Ne pirmą kartą Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje pasirodysiantis smuikininkas G. Sant’Anna koncertuoja įvairiose šalyse, glaudžiai bendradarbiauja su San Paulo Valstybiniu simfoniniu ir Minas Žeraiso filharmonijos orkestrais, 2022 m. grojo su Brėmeno vokiečių filharmonijos kameriniu orkestru. Reikšmingiausias jaunojo brazilo pasiekimas – pirmoji vieta Tarptautiniame Fritzo Kreislerio smuikininkų konkurse 2022-aisiais – atvėrė plačias tarptautinės karjeros galimybes. G. Sant’Anna buvo apdovanotas reikšmingais pasiūlymais koncertuoti, tarp jų – Lietuvos nacionalinės filharmonijos kvietimu pasirodyti scenoje su pagrindiniais Lietuvos orkestrais. Smuikininko koncertas su temperamentingojo maestro M. Stakionio diriguojamu LNSO 2024-aisiais sulaukė didžiulio publikos palaikymo, tad abiejų sugrįžimas irgi itin laukiamas.
Pirmą kartą sykiu koncertuodami atlikėjai koncentravosi į vokiečių kompozitorių muziką, o šįkart jų žvilgsnis krypsta į prancūzų simfoninės muzikos platumas. Koncertą M. Stakionio diriguojamas LNSO pradės Claude’o Debussy simfoniniu preliudu „Fauno popietė“ – kūriniu, kurį drąsiai galima vadinti prancūzų impresionizmo etalonu.
Toliau koncerto programoje – prancūzų romantiko Ernesto Chaussono Poema smuikui ir orkestrui, op. 25, – vienas žymiausių, gražiausių ir paties kompozitoriaus labiausiai mylėtų kūrinių, iš pradžių pavadintas „Triumfuojančia meilės giesme“. Vienos dalies Poema smuikui ir orkestrui turi visus E. Chaussono kūrybai būdingus bruožus: yra švelniai melancholiška, santūri, rafinuota, aistringa, subtili.
Vėliau skambėsianti prancūzų impresionisto Maurice’o Ravelio „Čigonė“ smuikui ir orkestrui ne tik įneš į koncerto programą rapsodiško temperamento, bet ir leis jaunajam smuiko virtuozui pademonstruoti savo stulbinantį meistriškumą. Vengrišką temperamentą itin taikliai perteikiančią „Čigonę“ M. Ravelis dedikavo vengrų smuikininkei Jelly d’Ar?nyi – legendinio smuikininko Josepho Joachimo proanūkei, kuri ir grojo per kūrinio premjerą. M. Ravelis šį opusą vadino „virtuozišku kūriniu vengriškos rapsodijos stiliumi“. Pirmasis atlikimas buvo toks virtuoziškas, kad pribloškė tiek klausytojus, tiek patį jo autorių – mat M. Ravelis smuiko subtilybes išmanė gana menkai. Nors muzikos kritikų nuomonė tuomet M. Raveliui nebuvo palanki, šiandien šis kūrinys – vienas svarbiausių smuiko virtuozų repertuare.
Koncertą pabaigs austrų kompozitoriaus Franzo Schrekerio Kamerinė simfonija, sekanti C. Debussy ir M. Ravelio laikmečio modernios muzikos tradicija, visų pirma – Austrijos modernizmo patriarcho Arnoldo Schönbergo idėjomis. Vienos muzikos akademijos šimtmečiui paminėti skirtas kūrinys sukomponuotas iš kompozitoriaus neįgyvendintos operos „Skambančios sferos“ muzikinės medžiagos. Tai bene žymiausias F. Schrekerio kūrinys.
Orkestro muzikos koncertas „Prancūziškos vizijos. LNSO, Guido Felipe Sant’Anna e Silva, Martynas Stakionis“ vyks vasario 7 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Visą LNF 85-ojo sezono programą rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt. LNF 85-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.
KoncertasLietuvos nacionalinė filharmonija (LNF)Martynas Stakionis
Rodyti daugiau žymių