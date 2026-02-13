Mirė ilgametis LMTA dėstytojas, fleitininkas Algirdas Vizgirda

Žinia apie A. Vizgirdos netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino LMTA bendruomenė.
A. Vizgirda gimė 1944 metais Vilniuje. 1968 m. jis baigė Lietuvos konservatoriją, o po aštuonerių metų – Maskvos konservatorijos aspirantūrą. Vėliau stažavosi Paryžiaus nacionalinėje konservatorijoje.
A. Vizgirda buvo ansamblio „Musica humana“ įkūrėjas ir ilgametis meno vadovas, taip pat tarptautinio ansamblio „Baltic trio“ narys, festivalio „Kuršių nerija“ sumanytojas.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstė nuo 1971 metų.
A. Vizgirda taip pat buvo apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno ir Lietuvos nacionaline premijomis.
Pareieškė užuojautą
Valstybės vadovas Gitanas Nausėda penktadienį pareiškė užuojautą dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, fleitininko Algirdo Vizgirdos mirties.
„Netekome iškilios Lietuvos muzikinės kultūros asmenybės, kurios gyvenimas ir kūrybinė veikla buvo neatsiejami nuo fleitos meno, kamerinės muzikos ir ištisų atlikėjų kartų ugdymo. A. Vizgirda buvo ne tik talentingas atlikėjas ir dirigentas, bet ir įkvepiantis Mokytojas, savo pavyzdžiu liudijęs ištikimybę muzikai, profesionalumui ir kultūrinei misijai“, – rašoma prezidento užuojautoje.
Šalies vadovas užuojautoje pabrėžė A. Vizgirdos reikšmingą indėlį puoselėjant baroko muzikos tradiciją, ilgametę pedagoginę veiklą bei gebėjimą telkti muzikų bendruomenę.
Prezidentas taip pat pažymėjo A. Vizgirdos iniciatyvą įkuriant kamerinį ansamblį „Musica humana“ ir ilgametį vadovavimą jam, taip pat tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Kuršių nerija“ įkūrimą bei puoselėjimą.
