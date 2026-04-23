„Dramos teritorijos“ prizininko Andriaus Vaišnio pjesės „Kur yra Afrika?“ skaityme – aktorius Vladas Bagdonas

Pjesėje „Kur yra Afrika?“ pasakojamoje istorijoje eilinis Vilniaus gyventojas gauna sulaukti 100 metų ir juo besirūpinanti socialinė darbuotoja šia informacija dalinasi socialiniame tinkle, sutelkdama tūkstančius sekėjų, todėl jį pasveikinti norėtų tie, kam naudinga iš Kazio „pasiekimo“ pasidaryti reklamą – nebūtinai nuoširdžiai susidomint jo gyvenimo istorija, kurią ir pats baiminasi pasakoti, tačiau pabrėžiant sukaktį kaip progą sukurti skambią legendą. Kazys, „kažkodėl užtrukęs šiame pasauly“, nors ir žinantis, kad metas pasibelsti mirčiai, vis dar abejoja, ar jo patirtis skirtingų kultūrų ir valdžių mieste verta prisiminimų, nes prisiminimais ugdomas pasitikėjimas, tuo tarpu jis, „eilinis“ vilnietis, priešingai – niekuo nepasitiki. Galiausiai jis sužino, kad „Afrika sugrįžo“.
„Pjesė „Kur yra Afrika?“ paremta asmeninėmis patirtimis tų žmonių, kurie Vilniuje gyveno nuo prieškario. Jie jau yra išėję. Jų istorijos sudėtos į vieno žmogaus istoriją“, – pasakoja pjesės autorius Andrius Vaišnys.
Kartu su Vladu Bagdonu pjesę skaitys aktorės Sonata Visockaitė ir Lyja Maknavičiūtė.
Tai jau penktasis „Dramos teritorijos“ pjesių skaitymas. Pirmasis įvyko dar 2025 m. birželio mėnesį, kurio metu buvo pristatyta Romo Zabarausko pjesė „Gaisras“, konkurse pelniusi antrąją vietą. Gruodžio mėnesį žiūrovai turėjo galimybę išgirsti geriausiai įvertintą „Dramos teritorijos“ pjesę – Godos Simonaitytės „Šūdmala“. Šių metų antroje pusėje įvyks spektaklio pagal šią G. Simonaitytės pjesę premjera. Vasario mėnesį įvyko trečią vietą užėmusios Marijos Dautartaitės pjesės „Urna“ skaitymas. Balandį – finalininko Edward Saszko pjesės „Vikingas“ skaitymas.
87 autoriai ir 87 pjesės – tiek dalyvių iš viso sulaukė konkurso „Dramos teritorija“ komisija, iš kurių išrinko prizininkus ir finalinį dešimtuką. Komisiją sudarė režisierius, OKT/Vilniaus miesto teatro meno vadovas Oskaras Koršunovas, dramaturgai Marius Ivaškevičius, Birutė Kapustinskaitė, Hugo Ader, teatrologė, profesorė Ramunė Marcinkevičiūtė, prodiuserė Audra Žukaitytė ir filosofas, mokslų daktaras Kasparas Pocius.
Registracija į pjesės „Kur yra Afrika?“ skaitymą vykdoma paspaudus šią nuorodą ir bus sustabdyta pasiekus maksimalų galimą žiūrovų skaičių.
