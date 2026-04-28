Lietuvės sugrįžimas į legendinę operos sceną – ir „Premium“ kino ekranuose

Lietuvė grįžo į vieną garsiausių pasaulio operos teatrų po kritikų išliauspsinto jos debiuto šioje scenoje 2024-aisiais Čio Čio san vaidmeniu G.Puccini operoje „Madam Baterflai“. Tada „The New York Times“ pristatė ją kaip „nepaprastai protingą“ ir „žavią“ dainininkę.
A.Grigorian Tatjana Niujorke taip pat jau sulaukė puikaus įvertinimo už vokalo lankstumą ir meistrystę perteikiant personažo psichologinę evoliuciją.
Visada vaidina vieną moterį
Artistė „Metropolitan Opera“ tinklapyje prisipažino, kad Tatjanos vaidmuo jai sukelia daug jaudinančių prisiminimų. Pirmą kartą Asmik jį atliko 2012 m. „Vilnius City Opera“ trupės spektaklyje, režisuotame Dalios Ibelhauptaitės. Tai buvo pirmasis A.Grigorian pasirodymas operoje kartu su mama legendine soliste Irena Milkevičiūte, dainavusia Tatjanos auklę. Be to, spektaklyje dalyvavo ir Asmik sūnus Nojus.
Vėliau didelio atgarsio sulaukė lietuvės Tatjana Berlyno „Komische Oper“ spektaklyje, režisuotame Barrie Kosky. Jo repeticijas Asmik derino su sunkiai sergančio tėčio, legendinio tenoro Gehamo Grigoriano lankymu ligoninėje. Tuo metu ji laukėsi dukters. „Kai dainuoju Tatjaną, visada kažkas svarbaus vyksta mano gyvenime“, – atviravo dainininkė.
P.Čaikovskio opera pagal A.Puškino poemą žavi Asmik įtaigiai perteikta vidine herojės kelione nuo nepatyrusios mergaitės, įsimylinčios netinkamą asmenį, iki brandžios, gebančios savarankiškai priimti sprendimus moters.
„Visada vaidinu vieną moterį: save. Mano dainavimas yra labiau išpažintis nei tiesų deklaravimas. Esu introvertiškas žmogus, tikrovėje man sunku rodyti savo emocijas, bet scenoje negaliu meluoti. Nuoširdumas – vienas svarbiausių dalykų kuriant bet kurį vaidmenį“, – teigė Asmik.
Lyrinis Tatjanos vaidmuo solistei leidžia pailsinti balsą tarp sudėtingiausių, stresą keliančių operų partijų.
„Man 44 metai, bet jaučiu balso atspalvius, kurių reikia perteikti jaunatviškai šios operos Laiško scenai – tikram šedevrui, o dramatiškas finalas jau reikalauja balso jėgos. Pabostų visą laiką vaidinti damas, žudančias žmones“, – pasakojo A.Grigorian.
Kitą sezoną „Metropolitan Opera“ jos laukia tragiškas vaidmuo – Janufa to paties pavadinimo L.Janačeko operoje ir rečitalis su pianistais Petru ir Luku Geniušais. Rečitalį Asmik įsivaizduoja kaip monooperą, kurios veikėja pasakos savo istoriją operų arijomis.
Tarp ukrainiečių ir rusų
„Eugenijuje Onegine“ artistę išvysime XIX a. pabaigos Rusijos kaimo ir diduomenės salonų interjeruose. Gegužės 2 d. ši opera „Metropolitan Opera“ scenoje bus parodyta 165-ą kartą. Naujausia jos versija, režisuota britės Deborah Warner, rampos šviesas šiame teatre išvydo 2013-aisiais.
Sugrįžusiame britės spektaklyje visi pagrindiniai solistai nauji: Oneginą dainuoja ukrainiečių baritonas Jusijis Samoilovas, Tatjanos seserį Olgą – rusų mecosopranas Marija Barakova, Onegino draugą Lenskį – prancūzų tenoras Stanislasas de Barbeyrac‘as, Tatjanos vyrą Greminą – ukrainiečių bosas baritonas Aleksandras Cymbaliukas.
Transliuojamą spektaklį diriguos „Metropolitan Opera“ debiutantas, jaunas rusų maestro Timuras Zangijevas. Nuo praėjusių metų jo karjera rūpinasi įtakingos Vakarų agentūros. Dirigentas dirba elitiniuose pasaulio teatruose, bet taip pat – Maskvos ir Sankt Peterburgo muzikiniuose teatruose.
Transliaciją pristatys ir su operos kūrėjais per pertraukas bendraus vienas garsiausių dabarties mecosopranų Joyce DiDonato.
Žiūrovų laukia komfortas
Trys „Forum Cinemas“ kino teatrai atvers „Eugenijui Oneginui“ net po dvi savo sales – Vilnius ir Kaunas pirmą kartą operą įsileis ir į „Premium“ auditorijas.
Sostinės kino teatras „Forum Cinemas Vingis“ salę su viena pažangiausių IMAX technologijų atidarė šį sezoną. Čia įrengtas itin didelis ekranas, sumontuoti aukščiausios klasės lazeriniai projektoriai ir galinga garso sistema. IMAX technologija gali pasigirti tik dar viena kino salė Baltijos šalyse, veikianti Rygoje.
Kauno Akropolio „Forum Cinemas“ kino teatre „Premium“ salė veikia nuo 2017-ųjų. Joje įdiegta SCAPE kino rodymo sistema. Ši salė pranoksta kitas lazerinio projektoriaus galingumu, ryškumu, ekrano dydžiu, pažangia DOLBY ATMOS garso sistema ir komfortu.
Bilietus į dvi paskutines salės krėslų eiles – VIP vietas – įsigiję žiūrovai gali mėgautis ne tik privatumu, reguliuojamų padėčių krėslais, bet ir baro paslaugomis kino seanso metu.
P.Čaikovskio operos „Eugenijus Oneginas“ transliacija iš Niujorko „Metropolitan Opera“ kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje, Kauno ir Klaipėdos kino teatruose „Forum Cinemas“ – gegužės 2 d. 20 val. Kartojimas Vilniuje ir Kaune – gegužės 5 d. 18 val. Spektaklio trukmė – 4 val. (su 2 pertraukomis).