Pasaulio scenų žvaigždė M. Levickis pasirodys vietoj ką tik traumą patyrusio arfos virtuozo X. de Maistre

Akordeono virtuozą Martyną Levickį britų leidinys „The Independent“ pavadino „stulbinančiai talentingu žmogumi, kuris vienas iš naujo išranda akordeoną“. Visame pasaulyje geidžiamas atlikėjas dėmesio sulaukia rengdamas tiek solinius rečitalius, tiek pasirodymus įvairiose kamerinėse sudėtyse ar su garsiais orkestrais. Jis koncertuoja tokiose prestižinėse salėse kaip Londono „Royal Albert Hall“ ir „Wigmore Hall“, Vienos „Konzerthaus“, Hamburgo Elbės filharmonija, Eseno filharmonija, Nacionalinis Kaohsiungo menų centras Taivane. Atlikėjas bendradarbiauja su aukščiausio kalibro dirigentais, tarp kurių – Andris Nelsons, Joana Mallwitz, Omer Meir Wellber ar Andrés Orozco-Estrada, ir pasirodo su tokiais orkestrais kaip Leipcigo „Gewandhausorchester“, Brėmeno „Deutsche Kammerphilharmonie“, Islandijos simfoninis, Štutgarto kamerinis, Ciuricho kamerinis, Liucernos festivalio styginių orkestras ir kt.
Ką tik Martynas Levickis baigė itin sėkmingas gastroles Vokietijoje – jis surengė pilnai išparduotus koncertus Hamburgo Elbės filharmonijoje, Kelno filharmonijoje, Berlyno „Konzerthaus“, Štutgarto „Liederhalle“, Diuseldorfo „Tonhalle“, Drezdene, Hanoveryje. Pačiose garsiausiose Vokietijos salėse M. Levickis pasirodė su tarptautinio masto kolektyvu iš Niujorko „The Knights“.
M. Levickis tapo pirmuoju akordeonininku, pasirašiusiu sutartį su „Decca Classics“ (2013), o jo debiutinis albumas „Martynas“ pakilo į pirmąją vietą Jungtinės Karalystės klasikinės muzikos topuose. Nuo tada jis pelnė daugiau nei 30 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų prestižinį „Coupe Mondiale“ ir 2023 m. „Opus Klassik“ apdovanojimą kaip „Metų instrumentalistas“.
Martynas Levickis pasirodys antroje šio LVSO koncerto dalyje ir su orkestru pagros bene žymiausią George‘o Gershwino kūrinį „Rhapsody in Blue“. O pirmoje renginio dalyje nuskambės keletas įspūdingų premjerų Lietuvoje, tarp kurių – įžymaus švedų kompozitoriaus Anderso Hillborgo fortepijoninis koncertas „MAX“, jį atliks pripažintas lietuvių pianistas, Nacionalinės premijos laureatas Zbignevas Ibelhauptas. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos maestro Robertas Šervenikas.
