LNSO koncertų sezono kulminacija su ispaniškais, vengriškais ir belgiškais prieskoniais

Koncerte su LNSO pasirodys solistai Petras Geniušas (fortepijonas) ir Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai). Muzikai publiką palepins Filharmonijos scenoje rečiau skambančia Manuelio de Fallos, Ernsto von Dohnányi ir Josepho Jongeno kūryba, simfoninės muzikos sezono finalui suteiksiančia ispaniškų, vengriškų ir belgiškų prieskonių.
Koncerto pradžioje LNSO atliks vengrų kompozitoriaus Ernsto von Dohnányi kūrinį „Simfoninės minutės“ („Sinfonische Minuten“). Jaudinančio likimo kompozitorius E. von Dohnányi priklauso du pasaulius sujungusiai kartai: vaikystėje grojęs Johannesui Brahmsui, pergyvenęs du pasaulinius karus ir kosmoso eros pradžią, sulaukęs XX a. disonansų ir avangardo vėjų, E. von Dohnányi, kaip ir Richardas Straussas, Maxas Regeris, Maxas Bruchas, Sergejus Rachmaninovas, liko ištikimas vėlyvojo romantizmo idėjoms. 1933 m. parašyta kompozicija „Simfoninės minutės“ susideda iš penkių trumpų dalių, kurių kiekviena trunka vos keletą minučių. Šis savitas vengrų simfoninio romantizmo perlas yra vienas populiariausių E. von Dohnányi opusų.
Susiję straipsniai
Koncerto programos ašimi taps LNSO ir pianisto Petro Geniušo muzikinis pasivaikščiojimas po egzotiškus Ispanijos sodus. Čia aidintys garsai girdimi Manuelio de Fallos kūrinyje „Naktys Ispanijos soduose“ („Noches en los Jardines de España“), o tiksliau – Andalūzijos, iš kur buvo kilęs kompozitorius, soduose. 1909 m. gyvendamas Paryžiuje, M. de Falla pradėjo kurti šį opusą kaip noktiurnų rinkinį fortepijonui solo, o pianistas Ricardo Viñesas pasiūlė autoriui įtraukti ir orkestrą, taip radosi simfoninės muzikos lobynui priskiriamas kūrinys „Naktys Ispanijos soduose“ fortepijonui ir orkestrui.
Šiemet minime 150-ąsias M. de Fallos gimimo metines, tad „Naktys Ispanijos soduose“ primins ir šio, vieno iškiliausių per pastaruosius du šimtmečius ispanų kompozitoriaus sukaktį.
Koncerto pabaigoje į spalvingą LNSO garsyną įsilies ir instrumentų karalius – vargonai. Skambės Josepho Jongeno Koncertinė simfonija („Symphonie concertante“) vargonams ir orkestrui. Belgų kompozitorius ir vargonininkas J. Jongenas atstovauja Valonijos mokyklai, jis yra laikomas Césaro Francko, Gabrielio Fauré, Claude’o Debussy ir Maurice’o Ravelio tradicijų tęsėju. Geriausiai žinomas J. Jongeno kūrinys – 1926 m. sukurta Koncertinė simfonija vargonams ir orkestrui, jį ir išgirsime LNSO koncerte. Opuso solistė – ištikima LNSO koncertų partnerė, vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur.