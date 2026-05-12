Karališkajam Škotijos orkestrui vadovaus lietuvė Giedrė Šlekytė

G. Šlekytė pakeis orkestrui šešis sezonus vadovavusį Thomą Sondergardą ir taps pirmąja šias pareigas užimančia moterimi per 135 m. Karališkojo Škotijos orkestro istoriją.
Šiam orkestrui 36-erių lietuvė jau dukart dirigavo.
„Repeticijų metu būna savaičių, kai kažkas pasikeičia. Pradeda sklisti šurmulys, auga pagreitis. Tai jaučiasi iš pačių muzikantų. Ir kai tai įvyksta, mūsų publika taip pat tai pajunta. Būtent taip nutiko su Giedre“, – sakė Karališkojo Škotijos nacionalinio orkestro generalinis direktorius Alistairas Mackie, kurį cituoja klasikinės muzikos naujienų portalas „Slipped Disc“.
„Kai ji prisijungė prie mūsų praėjusiais metais, jos muzikinės idėjos ir darbo su muzikantais stilius kalbėjo patys už save. Giedrė orkestrui suteikia erdvės kvėpuoti ir groti. Ryšys – muzikinis, kultūrinis ir asmeninis – buvo jaučiamas nuo pat pradžių. Ji yra tinkama asmenybė tęsti tai, ką sukūrė Thomas. Jo sukurtas pagrindas yra tvirtas: orkestras, kuris pažįsta save, groja užtikrintai ir yra pasiruošęs kitam etapui“, – kalbėjo A. Mackie.
G. Šlekytė gyvena Austrijoje. Tai bus jos pirmoji muzikos vadovės pareigybė.
Pirmuosius muzikos įgūdžius Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įgijusi G. Šlekytė vėliau dirigavimą studijavo Grace (Austrija), Leipcige (Vokietija) ir Ciuriche (Šveicarija). Tobulinosi B. Haitinko, R. Muti meistriškumo kursuose.
Kaip kviestinė dirigentė pasirodė su Vienos simfoniniu, Miuncheno filharmonijos, Frankfurto radijo, Tokijo NHK, Tokijo Yomiuri Nippon, Dalaso simfoniniu, Dresdeno Staatskapelle, Barselonos simfoniniu, Švedijos radijo ir kitais orkestrais, o taip pat ir su daugeliu Lietuvos kolektyvų – LNSO, LNOBT, LVSO, Šv. Kristoforo kameriniu, Lietuvos kameriniu, Klaipėdos kameriniu ir Kauno simfoniniu orkestrais, rašoma dirigentės asmeninėje interneto svetainėje.