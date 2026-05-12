Šiauliai gegužę kvies į renginius, skirtus Stasio Šalkauskio 140-osioms gimimo metinėms

Stasys Šalkauskis – vienas ryškiausių Lietuvos filosofų, pedagogų ir kultūros mąstytojų, padaręs didelę įtaką šalies intelektiniam gyvenimui. Jis gimė Šiauliuose ir čia pat, senosiose miesto kapinėse prie Talkšos ežero, yra palaidotas.
Savo gyvenimo pašaukimą Šalkauskis siejo su tautos ugdymu ir kultūros stiprinimu, remdamasis filosofija ir dvasinėmis vertybėmis – tiesa, gėriu ir grožiu.
Jis skatino tautinę savimonę, atsakomybę už valstybę ir kultūrą bei dvasinės kultūros puoselėjimą. Filosofo idėjos išlieka aktualios ir šiandien, įkvėpdamos ieškoti pusiausvyros tarp tradicijos ir modernumo, tarp tautiškumo ir atvirumo pasauliui.
Minint filosofo gimimo dieną, tradiciškai bus įteikta Stasio Šalkauskio premija – garbingas apdovanojimas Lietuvos intelektualams, skiriamas Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva, tęsiant Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos ilgametę tradiciją. Premija skiriama už tautos kultūros, meno, mokslo, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą bei plėtojimą asmenims, savo veikla tęsiantiems Stasio Šalkauskio darbus ir idėjas. Šiais metais bus apdovanotas jau 14-asis premijos laureatas, kurį gegužės 5 d. iš pateiktų kandidatūrų išrinks Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtinta Stasio Šalkauskio premijos komisija.
Stasio Šalkauskio premijos įteikimo ceremoniją vainikuos išskirtinis šventinis koncertas. Gegužės 15 d. 18 val. koncertų salės „Saulė“ scenoje net 190 atlikėjų atliks vieną populiariausių šiuolaikinės chorinės muzikos šedevrų pasaulyje – norvegų kompozitoriaus ir pianisto Ola Gjeilo „Sunrise Mass“ („Saulėtekio mišias“). Bilietus už simbolinį 5 Eur mokestį jau galima įsigyti platformoje www.ticketmarket.lt.
Keturių dalių kūrinys mišriajam chorui ir styginių orkestrui pakvies į jautrią dvasinę ir filosofinę kelionę nuo kosmoso platybių iki žmogaus vidinio pasaulio. Scenoje pasirodys Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas Povilas Vanžodis), choras „Singakademie Ortenau“ iš Vokietijos (meno vadovas Olafas Füttereris), Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė (meno vadovas Vilhelmas Čepinskis). Koncertui diriguos Remigijus Adomaitis.
Programą papildys ir kiti renginiai. Gegužės 14 d. 14 val. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyks Savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamo komiksų plakatų kūrimo konkurso „Mąstyk kaip Stasys Šalkauskis“ laureatų apdovanojimai. Komiksų plakatus koncertinės įstaigos „Saulė“ Vitražo salėje bus galima apžiūrėti ir Stasio Šalkauskio premijos įteikimo vakarą. Gegužės 15 d. 13 val. tradiciškai bus lankomas Stasio Šalkauskio kapas. Tą pačią dieną 15 val. Šiaulių „Aušros“ muziejus kviečia į parodos „Stasys Šalkauskis. Filosofas ir jo pasaulis“ atidarymą.
Atminimo renginių rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė. Organizatoriai: Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. Išsamią renginių programą galima rasti interneto svetainėje www.siauliai.lt ir feisbuko „Stasio Šalkauskio išminties šventė“ paskyroje.