30-asis Vilniaus festivalis taps pagrindine šalies klasikinės muzikos scena

„Galime drąsiai teigti, kad tai – vienas reikšmingiausių mūsų šalies renginių, tris dešimtmečius puoselėjama tradicija, pavertusi Vilnių ryškiu tašku Europos muzikiniame žemėlapyje. Vilniaus festivalis – tai pamoka apie toleranciją, pasitikėjimą ir kūrybinį bendradarbiavimą, tai vieta, kur vyksta šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, skamba pasaulinės klasikos šedevrai, o glaudus bendravimas su užsienio atstovybėmis virsta gyvais kultūriniais mainais“, – sako festivalio vadovė Rūta Prusevičienė.
Nuo pat 1997 m., kai Lietuvos nacionalinė filharmonija padėjo šio festivalio pamatus, jo misija išliko nepakitusi – puoselėti istorines kultūros vertybes ir drąsiai pristatyti šiuolaikinę kūrybą. Per šiuos metus festivalio scenoje savo pėdsakus paliko tokios legendos kaip Yehudi Menuhinas, Mstislavas Rostropovičius ir Riccardo Muti. Šiandien šis renginys – ne tik prestižinis Europos festivalių asociacijos narys, bet ir gyvybingas kultūrinio turizmo variklis. Vilnius ir Vilniaus festivalis per tris dešimtmečius atkūrė ryšius su Europos kultūros centrais ir priartino mūsų menininkus bei klausytojus prie vertingiausių scenos meno reiškinių.
30-ąjį Vilniaus festivalį rengia Lietuvos nacionalinė filharmonija ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“, pagrindinis festivalio rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. „Rėmėjai ir partneriai padeda skleisti žinią apie festivalį ir garsinti Vilniaus vardą, o aukštai iškelta festivalio koncertų kokybės kartelė garantuoja jo solidumą, vilioja ir publiką, ir Lietuvos bei užsienio partnerius muzikus“, – džiaugiasi R. Prusevičienė.
Šiųmetį festivalį solidžia programa birželio 5 d. Nacionalinėje filharmonijoje pradės Sankt Galeno simfoninis orkestras su dirigentu Modestu Pitrėnu ir akordeono meistru Martynu Levickiu. Tai bus unikali proga susipažinti su dar vienomis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) vyriausiojo dirigento ir meno vadovo Modesto Pitrėno pareigomis – nuo 2018-ųjų maestro vadovauja ir Sankt Galeno simfoniniam orkestrui, o nuo 2026/27 m. sezono jas perleis italų dirigentui Pietro Rizzo. „Džiaugiuosi, kad su Sankt Galeno simfoniniu orkestru galėsim pasirodyti Vilniuje, ir labai kviečiu į koncertą, kuriame pirmą kartą atliksime šveicarų kompozitoriaus Fabiano Künzli garsovaizdį „Taip skamba Sankt Galenas“, švedų kompozitoriaus Danielio Nelsono galinga ritmine energija alsuojantį koncertą akordeonui ir orkestrui „Traktatas apie vaiduokliškąją mašiną“ ir Ludwigo van Beethoveno Penktąją („Likimo“) simfoniją“, – sako M. Pitrėnas.
Birželio 7 d. kamerinės muzikos subtilumu festivalio publiką džiugins pianistas ir kompozitorius Andrius Žlabys ir Valstybinis Vilniaus kvartetas. Pirma koncerto dalis – tai pianisto rečitalis, skambės Johanno Sebastiano Bacho ir Ludwigo van Beethoveno kūriniai. Antroje dalyje bus atlikti paties A. Žlabio opusai, juos pianistas skambins su kvartetu. Girdėsime naują kūrinį fortepijonui ir styginių kvartetui bei „Movement“ fortepijonui ir styginiams, sukurtą prasidėjus 2014-ųjų įvykiams Ukrainoje.
Birželio 10 d. baroko muzikos šedevrais kvies mėgautis kontratenoras iš JAV Aryehas Nussbaumas Cohenas ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas iš Irano kilusio ir nuo studijų Diuseldorfe, Vokietijoje, reziduojančio maestro Hosseino Pishkaro.
Birželio 11 d. festivalio programoje – nemokamas sakralinės muzikos koncertas. Vargonų didybę po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios skliautais atskleis Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininkas, profesorius Olivier Latry. Skambės amžių tėkmės patikrinti, sakralumo aura spindintys šedevrai.
30-ąjį Vilniaus festivalį lydės visada aktuali vilties tema. Solidarumą ir viltį sės svečiai iš Ukrainos – dirigentė Oksana Lyniv ir pianistas Dmytro Choni, birželio 12 d. pasirodysiantys su LNSO – bei pianistė Mūza Rubackytė su konceptualia programa „Tikėjimas, viltis, meilė“, čia prisijungs ir Roberto Šerveniko vadovaujamas Kauno valstybinis choras. Ši programa, skambėsianti birželio 14 d., pratęs prasmingą Vilniaus festivalio tradiciją – per muziką prisiminti, apmąstyti ir paminėti Gedulo ir vilties dieną. 30-ajame festivalyje birželio 14-oji bus paminėta Nacionalinės filharmonijos scenoje skambant sakraliosios muzikos fortepijonui šedevrams bei savitu, itin retai Lietuvos scenose atliekamu Ferenco Liszto opusu „Via Crucis“ („Kryžiaus kelias“) fortepijonui, chorui ir solistams.
Birželio vakarams neįtikėtinai tinkančių serenadų 17 d. kvies klausytis Lietuvos kamerinis orkestras, jo meno vadovas, smuikininkas ir dirigentas Sergejus Krylovas, tenoras Ianas Bostridge’as, valtornininkas Benas Goldscheideris bei ansamblis „Giunter Percussion“.
Neįtikėtinu techniniu preciziškumu ir nauju požiūriu į klasikinį repertuarą festivalyje džiugins brolių Lucaso ir Arthuro Jussenų duetas iš Nyderlandų, pasirodysiantis ir solo (birželio 19 d.), ir su LNSO (birželio 20 d.), šįkart orkestrui diriguos Andrzejus Boreyko, dalyvaus valstybinis choras „Vilnius“.
30-ąjį Vilniaus festivalį birželio 25 d. programa „Visi keliai veda į Vilnių“ pabaigs galingas jungtinis garsiojo Liuksemburgo pianisto ir kompozitoriaus Francesco Tristano, Lietuvos nacionalinio simfoninio ir Lietuvos kamerinio orkestrų, ansamblio NIKO ir Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ koncertas; diriguos charizmatiškasis Gediminas Gelgotas, šiame koncerte pasirodysiantis ir kompozitoriaus amplua.