Džiazas vėl sudrebins Šiaulius: birželį kviečia tarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2026“

Per daugelį metų „Big Band Festival Šiauliai“ tapo neatsiejama Šiaulių miesto dalimi ir viena ryškiausių bigbendų muzikos scenų Lietuvoje bei Baltijos regione. Pagrindinė festivalio vizija – parodyti, koks įvairus gali būti bigbendų skambesys. Todėl greta tradicinių programų festivalyje vis dažniau pristatoma autorinė kūryba, specialiai šiai scenai rengiami projektai bei kolektyvai, eksperimentuojantys su soulo, ritmenbliuzo, roko ar kitų muzikos žanrų skambesiu. „Vieni klausytojai ateina dėl tradicinio džiazo, kitiems įdomesnė moderni ar rečiau girdima muzika, tad mūsų, kaip organizatorių tikslas – kad festivalyje savo koncertą atrastų ne tik džiazo gerbėjas, tad ir ieškome įdomių projektų ar atlikėjų, kurie sukurtų savitą atmosferą ir nustebintų publiką“, – sako festivalio organizatorė Gretė Každailytė. Šių metų scenoje susitiks kolektyvai ir solistai iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Latvijos, Ukrainos bei JAV.
Festivalio pradžia – kamerinėje aplinkoje
Festivalį pradės Šiaulių bigbendas, vadovaujamas Raičio Ašmanio. Atidarymo vakarui pasirinkta kiek kitokia kryptis – šįkart scenoje kartu su Šiaulių bigbendu pasirodys trys tenorai: Edgaras Davidovičius, Juozas Janužas ir Laurynas Viliušis. Vakaro programoje skambės klasikinės vokalinės muzikos ir bigbendų aranžuočių deriniai, atversiantys festivalio muzikinį maratoną. Organizatoriai tikisi, kad pirmasis vakaras į koncertų salę pakvies klausytojus, pasiilgusius scenoje jau pamėgtų atlikėjų balsų. Visi trys solistai Šiaulių publikai jau gerai pažįstami, todėl tikimasi ir šįkart sulaukti gausaus klausytojų būrio.
Penktadienį – tarptautinis talentų desantas po atviru dangumi
Birželio 12-ąją festivalis persikels į vieną gražiausių miesto erdvių – Saulės Laikrodžio aikštę. Nuo 18 valandos čia vienas kitą keis kolektyvai iš skirtingų Lietuvos kampelių ir užsienio. Pirmieji scenoje pasirodys „Pan Big Band“ su vokaliste Kristina Jatautaite, Marijampolės džiazo orkestras su Anastasiia Bukina iš Ukrainos, o vakarui įsibėgėjus, Šiaulių bigbendas pristatys antrąją savo programą – šįkart su itališku prieskoniu – Niujorke šiuo metu kuriančia vokaliste Laura Taglialatela bei gitaristu Alessandro Florio. Laura Taglialatela tarptautinėje džiazo scenoje gerai žinoma dėl savo savito muzikinio braižo, kuriame susilieja džiazas, soulas ir Viduržemio jūros regionui būdingi skambesiai. Šis pasirodymas į festivalio programą įneš daug laisvumo, ir pietietiško charakterio. Penktadienio vakarą vainikuos Kauno bigbendo ir amerikiečių vokalisto Karl Frierson pasirodymas. Charizmatiškas atlikėjas, daugeliui pažįstamas iš grupės „De-Phazz“, kartu su orkestru į Šiaulius atveža amerikietiško soulo ir ritmenbliuzo skambesį, kuriame netrūks improvizacijos bei stiprios sceninės charizmos.
Šeštadienio kulminacija: nuo prancūziškos elegancijos iki grupės BIX
Šeštadienį nuo 17 valandos Saulės Laikrodžio aikštėje festivalio programa atskleis bene plačiausią šių metų muzikinę amplitudę. Vakaro pradžioje scenoje pasirodys latvių džiazo grandai „Mirage Orchestra“ kartu su vokalistu Laimiu Rācenājs, o juos keis jaunosios kartos atstovai – džiazo orkestras „Romuva“, kurie atlikę instrumentinę programą į sceną dar sugrįš festivalio uždarymui.
Visai kitokį skambesį į šeštadienio programą atveš svečiai iš Nyderlandų – grupė „Life n Times“. Soulą ir funk muziką su bigbendų elementais jungianti grupė į sceną lips su įspūdinga trylikos pučiamųjų sekcija, stipria ritmine grupe ir ryškiais vokalais. Jų koncertuose netrūksta senojo soulo dvasios ir funk muzikai būdingo ritmo, todėl vakaro metu festivalio scena trumpam nutols nuo įprasto džiazo skambesio.
Vėliau klausytojų lauks vienas išskirtiniausių festivalio tarptautinių projektų. Lietuvos džiazo scenoje ryškiai matomas Jievaras Jasinskis į festivalį sugrįžta jau trečius metus iš eilės, tačiau kiekvieną kartą publikai pristato vis kitą muzikinį veidą. Šįkart kartu su „Vilnius JJAZZ Ensemble“, prancūzų kolektyvu „La Caja Negra“ bei vokaliste Ilana Bensemhoun jis į Šiaulius atveža šiuolaikinio europietiško džiazo programą, kurioje svarbi vieta skiriama improvizacijai, originalioms aranžuotėms ir gyvam muzikantų dialogui. Festivalio organizatoriai neslepia – Šiauliams didelė garbė savo scenoje turėti vieną ryškiausių šiuolaikinio Lietuvos džiazo kūrėjų.
Festivalio uždarymui pasirinkta Šiauliams simboliška programa – į sceną lips legendinė miesto grupė BIX kartu su jaunimo džiazo orkestru „Romuva“, šiemet mininčiu 15 metų jubiliejų. Specialiai šiam vakarui gerai pažįstami BIX kūriniai bus papildyti pučiamųjų sekcijomis ir bigbendų aranžuotėmis, o bendras pasirodymas taps vienu iš akcentų šiemet minimam 790-ajam Šiaulių miesto jubiliejui. Festivalio finale susitiks skirtingos miesto kartos, skirtinga muzika ir kolektyvai, kurie Šiaulių publikai jau seniai tapę neatsiejama miesto scenos dalimi.
„Big Band Festival Šiauliai 2026“ koncertai – nemokami. Festivalį organizuoja Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos rasite festivalio Facebook‘o paskyroje Big Band Festival Šiauliai ir organizatorių tinklapyje: www.saule.lt.