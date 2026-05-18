Filosofinės minties ir muzikos vakaras Šiauliuose: įteikta prof. Stasio Šalkauskio premija

Laureatui premiją bei tauraus metalo atminimo ženklą, kurio autoriai – Vilmantas Dambrauskas ir Dainius Kulnys, įteikė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Apdovanojimas skirtas už profesoriaus Stasio Šalkauskio filosofinės minties įprasminimą ir plėtojimą.
Doc. dr. Laurynas Peluritis savo moksliniuose darbuose nuosekliai tyrinėja Stasio Šalkauskio intelektinį palikimą, aktualizuoja jo kultūros filosofijos, kultūrų sintezės bei pilnutinės demokratijos idėjas šiuolaikinės Lietuvos ir Europos politinės minties kontekste. Filosofas ne kartą lankėsi Šiauliuose, skaitė viešas paskaitas, bendravo su miesto jaunimu ir aktyviai prisidėjo prie filosofinės minties sklaidos.
„Tai iš tiesų unikalus reiškinys Lietuvoje – taip švęsti humanitarinę kultūrą ir filosofiją, kaip tai daro Šiauliai. Nieko panašaus daugiau Lietuvoje nėra. Mes iš tiesų su Šalkauskiu mokomės visada žiūrėti į priekį, žvelgti į ateitį ir už tai mes jam turime būti dėkingi. Labai džiaugiuosi, kad Šiaulių miestas, jūsų graži bendruomenė, tai supranta, tuo gyvena ir tas vertybes įkūnija. Ačiū Jums!“, – po Stasio Šalkauskio premijos įteikimo padėkos kalboje sakė laureatas, docentas dr. Laurynas Peluritis.
Šis garbingas apdovanojimas Lietuvos intelektualams skiriamas Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva, tęsiant Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos tradiciją, gyvuojančią nuo 1991 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Premija skiriama už tautos kultūros, meno, mokslo, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą bei plėtojimą asmenims, savo veikla tęsiantiems Stasio Šalkauskio darbus ir idėjas. Tai reikšmingas įvertinimas ne tik už akademinius pasiekimus, bet ir už platesnį indėlį į visuomenės dvasinį bei kultūrinį gyvenimą.
Per daugiau nei tris dešimtmečius šios premijos laureatais tapo iškilios Lietuvos kultūros ir visuomenės asmenybės savo darbais įprasminusios profesoriaus Stasio Šalkauskio atminimą: Romualdas Ozolas, Arvydas Petras Žygas, Vytenis Rimkus, Sigitas Tamkevičius, Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė, Vytautas Sirtautas, Valdas Adamkus, Leonidas Donskis, Libertas Klimka, Arūnas Sverdiolas, Alvydas Jokubaitis, Eugenijus Bartulis, Gintautas Mažeikis. Visų jų pavardės buvo surašytos simbolinėje atminimo dovanoje – knygos skirtuke, kuriuos prieš ceremoniją kiekvienam svečiui dovanojo Stasio Šalkauskio gimnazijos mokiniai.
Šventinis renginys prasidėjo jautriu vizualiniu projektu, pasakojančiu apie Stasio Šalkauskio gyvenimą, šeimą ir palikimą. Projekto pagrindu tapo Stasio Šalkauskio marčios Ritonės Šalkauskienės knyga „Šalkauskių gyvenimų tėkmė“, archyviniai šaltiniai bei šiuolaikinės vizualizacijos priemonės. Vakare taip pat dalyvavo ir pati Ritonė Šalkauskienė, kurios saugomas šeimos atminimas bei surinkta istorinė medžiaga leidžia naujai pažinti iškilaus filosofo gyvenimą ir jo palikimą. Vizualinę kelionę į praeitį lydėjo Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė (meno vadovas Vilhelmas Čepinskis), atlikusi Juozo Naujalio kūrinį „Svajonė“.
Po meninio projekto peržiūros vakaro vedėjas Dovydas Petkus sveikinimo žodį tarti pakvietė Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką. Meras pabrėžė Stasio Šalkauskio idėjų aktualumą šiandienos kontekste: „Turėkime savo filosofiją ir vadovaukimės lietuvių tautos mąstytojų idėjomis – vienas iš jų yra Stasys Šalkauskis. Ačiū visiems susirinkusiems – išsineškite šią mintį su savimi, nes nuo šiandien Šalkauskio idėjos dar plačiau sklinda iš Šiaulių miesto.“
Renginio muzikinė dalis tapo įspūdingu vakaro akcentu. Minint 790-uosius Šiaulių miesto metus ir 140-ąsias Stasio Šalkauskio gimimo metines, į sceną prie orkestro styginių grupės prisijungė beveik 190 atlikėjų. Žiūrovams koncertavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, kurio meno vadovas – Povilas Vanžodis, bei svečiai iš Vokietijos, choras Singakademie Ortenau, vadovaujamas Olafo Füttererio.
Vakaro kulminacija tapo norvegų kompozitoriaus ir pianisto Ola Gjeilo kūrinys „Sunrise Mass“ („Saulėtekio mišios“) – vienas ryškiausių šiuolaikinės chorinės muzikos kūrinių pasaulyje. Keturių dalių kompozicija mišriajam chorui ir styginių orkestrui klausytojus pakvietė į jautrią filosofinę ir emocinę kelionę – nuo kosmoso platybių iki žmogaus vidinio pasaulio. Kūrinio dalys simboliškai pavadintos: „Sferos“, „Saulėtekis“, „Miestas“ ir „Tapatybė ir žemė“.
Stasio Šalkauskio šventinė premijos įteikimo ceremonija, skirta 140-osioms filosofo gimimo metinėms ir jubiliejiniams Šiaulių miesto metams, baigėsi didinga ir prasminga nata. Vakaro atmosfera dar kartą priminė, kad tikrosios vertybės – kultūra, išsilavinimas, pilietiškumas ir žmogaus ryšys su bendruomene – nepraranda savo reikšmės nei laikui bėgant, nei keičiantis kartoms.
Šventės rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė, organizatorė – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“. Muzikinės dalies meno vadovas – Remigijus Adomaitis, šviesų dailininkas – Karolis Šabanskas, garso operatorius – Žilvinas Baronas, projekcijų autorius – Irmantas Myniotas.