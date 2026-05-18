Svajonės, virtusios realybe

Kartu su Šiaulių miesto simfoniniu orkestru „Camerata Solaris“ (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis) pasirodė du jauni ir talentingi atlikėjai – akordeonistas Motiejus Dudnikas ir pianistas Povilas Ušinskis, pakvietę klausytojus į spalvingą ir emocingą koncertą „Fortes Fortuna Adiuvat“.
Programoje susiliejo skirtingi muzikiniai pasauliai – nuo romantizmo ir lietuviškos klasikos iki šiuolaikinių kūrinių bei netikėtų muzikos inspiracijų. Vakaro metu atlikėjai taip pat dalijosi mintimis apie pasirinktą programą ir kūrinių reikšmę, leisdami klausytojams artimiau pažinti jų muzikinį kelią.
Susiję straipsniai
Motiejus Dudnikas: „Svajonės pildosi...“
Dar prieš koncertą Motiejus neslėpė jaudulio ir džiaugsmo. Jo žodžiuose jautėsi nuoširdus dėkingumas už galimybę įgyvendinti ilgai brandintą idėją. „Svajonės pildosi“, – taip jis pradėjo savo mintis, dalindamasis žinia apie ypatingą kūrinį – suomių kompozitoriaus Veli Kujala koncertiną „Shimmer of the North“, skirtą progresyvaus roko legendos Pekka Pohjola atminimui. Specialiai šiam koncertui kompozitorius Artem Nizhnik sukūrė simfoninę kūrinio versiją, kurią Motiejus atliko kartu su Šiaulių miesto simfoniniu orkestru „Camerata Solaris“ (meno vad. ir dirig. V. Čepinskis).
Pasak atlikėjo, būtent klasikinės muzikos ir roko sintezė tapo vienu didžiausių atradimų jo muzikinėje kelionėje. „Šis kūrinys man pravėrė akis į platesnį muzikos pasaulį ir fundamentaliai pakeitė požiūrį į muziką apskritai.“ Koncerte Motiejus pristatė ir solo programą – nuo romantinės Sigfrid Karg-Elert muzikos iki šiuolaikinių Jukka Tiensuu opusų. Jaunasis akordeonistas tikėjosi, kad klausytojai taip pat išgirs kažką naujo ir įsimintino, o ypatingu džiaugsmu jam tapo galimybė scena dalintis su ilgamečiu kolega Povilu Ušinskiu.
Žinoma, Motiejus neslėpė dėkingumo ir savo mokytojai Marytei Markevičienei, kurios klasėje mokėsi net dvylika metų. „Mokytoja visuomet palaikė mano idėjas, skatino kūrybinius ieškojimus bei reikšmingai prisidėjo ir prie šio koncerto įgyvendinimo. Visada liksiu jai dėkingas“, – teigė Motiejus.
Povilas Ušinskis: muzikinio etapo apibendrinimas
Po koncerto Povilas Ušinskis dalijosi itin jautriomis refleksijomis. Gegužės 13-osios koncertą jis pavadino vienu svarbiausių gyvenimo etapų. „Emocijos vis dar nenuslūgo“, – prisipažino pianistas, kuriam šis vakaras tapo simboliniu ilgamečio darbo, prisiminimų ir mokymosi apibendrinimu. Vakaro programoje Povilas pristatė įvairialypę muziką – nuo Edvard Grieg ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio miniatiūrų iki didelės apimties Ferenc Liszt kūrinių.
Kartu su simfoniniu orkestru „Camerata Solaris“ pianistas atliko ir Frédéric Chopin Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 f-moll Op. 21 II dalį „Larghetto“. Dar prieš pasirodymą Povilas atskleidė, jog viena iš pirmųjų jo patirčių scenoje su tuometiniu kameriniu orkestru „Camerata Solaris“ bei dirigentu Vilhelmu Čepinskiu taip pat buvo susijusi su Frédéric Chopin muzika.
Simboliška, jog ir paskutiniame Povilo, kaip mokinio, koncerte skambėjo būtent šio kompozitoriaus kūrinys. Didžiausią padėką jaunasis pianistas skyrė savo mokytojai Raimondai Sližienei. Aštuoneri bendro darbo metai, anot Povilo, tapo tvirtu pamatu jo pasirinktame muzikiniame kelyje.
„Tai, ką per šį laiką išmokau, liks visam laikui kaip pamatas mano muzikos keliui.“ Povilas taip pat prisiminė ypatingą ryšį su Šiaulių publika – ištikimais klausytojais, lydėjusiais jų koncertus įvairiose miesto erdvėse – nuo kamerinių salių iki didžiosios koncertų scenos.
Svajonės virsta realybe
„Fortes Fortuna Adiuvat“ – daugiau nei dvi valandas trukusi muzikinė programa klausytojus vedė per skirtingus muzikinius pasaulius, kuriuos scenoje jautriai ir įtaigiai atskleidė talentingi atlikėjai – Motiejus Dudnikas ir Povilas Ušinskis.
Paskutiniesiems kūriniams nutilus dar ilgai aidėjo aplodismentai, o salėje tvyrojo ypatinga atmosfera. Šilti publikos sveikinimai ir padėkos žodžiai skambėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai bei mokytojoms Marytei Markevičienei ir Raimondai Sližienei, daugelį metų lydėjusioms Motiejų bei Povilą jų muzikiniame kelyje.
Tą vakarą Raimonda Sližienė scenoje buvo ne tik Povilo mokytoja, bet ir renginio vedėja, subtiliai jungusi muzikinius vakaro pasakojimus.
Simboliška, jog koncerto pavadinimas „Fortes Fortuna Adiuvat“ („Sėkmė lydi drąsiuosius“) itin taikliai atspindėjo Motiejaus Dudniko ir Povilo Ušinskio nueitą kelią, dar kartą įrodydamas, kad talentas, atkaklus darbas bei tikėjimas savo svajonėmis gali virsti realybe.