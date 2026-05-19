Ciuricho ir Vilniaus chorų balsai susijungs koncerte „Dainuojanti Baltijos galia“

„Dainuojanti Baltijos galia“ – tai koncertas, kuriame susitiks gražiausi įvairių Baltijos šalių regiono kompozitorių opusai, muzikiniais garsais perteikiantys savo šalių tradicijas, o kartu įkūnijantys bendrą Baltijos regiono dvasią.
Koncerto programoje skambės ryškiausi suomių, norvegų, lietuvių, estų, danų, Velso kompozitorių kūriniai chorui ir orkestrui, kurių kiekvienas įtaigiai pasakoja įsimintiną istoriją. Girdėsime Jeano Sibelijaus, Edvardo Griego, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Arvo Pärto, Žibuoklės Martinaitytės, Carlo Nielseno, Karlo Jenkinso kompozicijas.
Kūrinius atliks ne tik mums gerai pažįstami Lietuvos kolektyvai – LNSO ir choras „Vilnius“, bet ir svečiai iš Šveicarijos – itin harmoningu skambesiu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, vadovaujamas dirigento André Fischerio.
Maestro A. Fischeris reguliariai kviečiamas diriguoti garsiojoje Ciuricho „Tonhalle“ salėje. Jo repertuare – monumentalūs kūriniai, tokie kaip Johanneso Brahmso „Vokiškasis requiem“, Franzo Schuberto Mišios A-dur ir Es-dur, garsusis Wolfgango Amadeus Mozarto „Requiem“ ir kiti.
Atvykdamas į Lietuvą, A. Fischeris ruošia ir dviejų lietuvių kompozitorių kūrinius: M. K. Čiurlionio kantatą „De profundis“ („Iš gelmių“, pagal psalmę Nr. 130) chorui ir orkestrui ir Ž. Martinaitytės „Nunc fluens. Nunc stans“ mušamiesiems ir styginių orkestrui II dalį „As though time stands still“ („Tarsi laikas būtų sustojęs“).
Koncerte „Dainuojanti Baltijos galia“ svarią dalį sudarančios lietuvių kompozitorių muzikos skambėjimas yra susijęs su choro „Vilnius“ misija. Pasak choro vadovo A. Dambrausko, lietuviškos muzikos puoselėjimas, jos atlikimas yra nekintanti jau 55 metus gyvuojančio choro kūrybinės veiklos kryptis.
Šis Ciuricho ir Vilniaus chorinę kultūrą Nacionalinės filharmonijos scenoje reprezentuosiantis koncertas simboliškai pratęs dviejų miestų bendrystę. Choro muzikos mėgėjai veikiausiai gerai pamena 2017 m. Filharmonijos scenoje susitikus du savo šalis reprezentuojančius garsius berniukų chorus. Koncerte „Dainuojantys Ciuricho berniukai“ pasirodė svečiai iš Šveicarijos – Ciuricho berniukų choras – ir jo viešnagę Vilniuje iniciavusio berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ dainininkai. Šįkart Filharmonijos scenoje klausysimės brandžių balsų sąskambių.
