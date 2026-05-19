Mirė Lietuvos kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras

Žinia apie kompozitoriaus netektį antradienį pasidalino Lietuvos kompozitorių sąjunga.
Pagerbimas ir atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį ir sekmadienį sostinės Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose. Kompozitoriaus urna bus sekmadienį bus laidojama Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
Valstybės vadovai pareiškė užuojautą
Viena pirmųjų užuojautą dėl kompozitoriaus mirties antradienį pareiškė Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
Premjerė pabrėžė, kad Lietuvos kultūrai tai didelė netektis.
„Lietuvos kultūra neteko iškilaus ir unikalaus kūrėjo, vieno ryškiausių kompozitorių, padariusių įtaką visai šalies muzikos raidai“, – užuojautoje teigė I. Ruginienė.
„Menininkas visada ieškojo autentiško santykio su lietuvių liaudies muzika, praturtindamas ją naujomis raiškos priemonėmis. Kompozitorius dažnai stebino muzikos mylėtojus savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais, tad jo kūrybos palikimas – kelių epochų dokumentas“, – pabrėžė ministrė pirmininkė.
Netrukus užuojauta pasidalino ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Prezidentas užuojautoje pažymėjo, kad amžinojo atilsio iškeliavęs F. R. Bajoras Lietuvos kultūrai paliko gausų palikimą – reikšmingus savo darbus.
„Netekome originalaus kompozitoriaus, jautraus pedagogo ir reikšmingo kūrėjo, savo darbu praturtinusio Lietuvos kultūrą išskirtiniais etninės tradicijos ir šiuolaikinės muzikos deriniais. F. R. Bajoro kūrybinis palikimas ir atsidavimas muzikai įkvėps ateities kartas, o jo darbai išliks reikšminga Lietuvos kultūros dalimi“, – užuojautoje cituojamas šalies vadovas.
Prezidentas taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms, mokiniams ir visai Lietuvos muzikos bendruomenei.
F. R. Bajoras gimė 1934 metų spalį Alytuje. 1963 m. baigęs Lietuvos konservatoriją, jis dėstė Šiaulių muzikos mokykloje.
Vėliau dirbo Jaunimo teatro muzikos dalies vedėju, o nuo 1984 iki 1988 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1991 m. dėstė Lietuvos muzikos akademijoje.
