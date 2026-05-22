Opera, žvaigždės ir simfoniniai šedevrai: LVSO paskelbė naujojo sezono koncertus

Šį rudenį klausytojai turės progą išgirsti išskirtines programas su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis: nuo ispaniškos operos ir simfoninės muzikos šedevrų iki koncertų vaikams ir naujų šventinio laikotarpio programų.
Rugsėjo 18 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras naująjį sezoną pradės įspūdingu ir ryškiaspalviu kūriniu – Manuelio de Falla opera „La vida breve“ (liet. „Trumpas gyvenimas“). Ispaniško temperamento kupinas vakaras klausytojus pakvies išgirsti dramatišką meilės istoriją.
Operoje pasirodys ryškūs Lietuvos ir užsienio solistai: Adriana González, Justina Gringytė, Edgaras Montvidas, Joris Rubinovas, Romanas Kudriašovas, Tomas Pavilionis, Ugnė Stražnickaitė, gitaristas Ricardo Fernández del Moral Pozuelo, flamenko šokėja Verónica Pullido, Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas) ir maestro G. Rinkevičiaus diriguojamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.
Rugsėjo 25 d. LVSO koncertų salėje skambės vienas įspūdingiausių visų laikų simfoninių kūrinių – Ludwigo van Beethoveno Devintoji simfonija. Šis monumentalus opusas, išpuoštas žymiąja F. Schillerio „Ode džiaugsmui“, sujungs orkestrą, solistus ir chorą į didingą muzikos šventę. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kūrinį atliks solistai Kamilė Bonté, Gabrielė Kupšytė, Karolis Kašiuba, Kostas Smoriginas bei Kauno valstybinis choras. Koncertui diriguos maestro G. Rinkevičius.
Spalio 3 d. mažųjų klausytojų lauks nuotaikinga muzikinė kelionė po gamtos pasaulį – koncertas „Laukinė simfonija“. Kultinio amerikiečių rašytojo Dano Browno kūrinys scenoje atgis kartu su žavingomis vaizdo projekcijomis ir aktorės Gintarės Latvėnaitės skaitomomis eilėmis iš vaikų pamėgtos to paties pavadinimo knygos. Susipažinti su spalvingu gyvūnų pasauliu ir jo paslaptimis kvies Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Egidijaus Kavecko.
Spalio 9 d. LVSO koncertų salėje klausytojų laukia unikali galimybė išgirsti vieną ryškiausių smuiko žvaigždžių klasikinės muzikos pasaulyje Christianą Tetzlaffą. Ch. Tetzlaffas yra koncertavęs su visais žymiausiais pasaulio orkestrais: Berlyno, Vienos, Niujorko filharmonijų, Bostono, Čikagos, Karališkuoju Amsterdamo „Concertgebouw“, Londono ir daugeliu kitų.
Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru smuikininkas atliks Édouardo Lalo „Ispaniškąją simfoniją“. Antrojoje koncerto dalyje skambės gyvybinga orkestruote ir išradingu ritminiu lankstumu išsiskirianti Johanneso Brahmso Trečioji simfonija. Vakaro dirigentas – maestro G. Rinkevičius.
Spalio 16 d. klausytojai kviečiami į išskirtinį jubiliejinį vakarą – savo 80-metį scenoje minės vienas iškiliausių violončelės virtuozų pasaulyje Davidas Geringas. Šia ypatinga žymus muzikas grieš Antoníno Dvořáko Koncertą violončelei b-moll – kūrinį, kuris leis persikelti į kupiną atgaivos kompozitoriaus mylimos Bohemijos kraštovaizdį. Jubiliejinį koncertą pradės Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, atlikdamas vieną žymiausių pasaulyje Wolfgango Amadeus Mozarto darbų – simfoniją Nr. 40 g-moll.
Lapkričio 13 d. pasižymėti turėtų fortepijono muzikos gerbėjai – kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu maestro G. Rinkevičiaus, pianistas Lukas Geniušas klausytojams dovanos Ludwigo van Beethoveno Ketvirtąjį koncertą fortepijonui G-dur. Koncerto programoje taip pat skambės Carlo Maria von Weberio operos „Oberonas“ uvertiūra bei Antoníno Dvořáko Septintoji simfonija.
Lapkričio 17–30 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras išvyksta į gastroles Vokietijoje, kurių metu surengs koncertus Kelne, Miunchene, Štutgarte ir kitur. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniu orkestru koncertuos žymūs solistai smuikininkė Liza Ferschtman, valtornininkas Bastianas Spieras, pianistai Nuronas Mukumi ir Alexanderis Gadjievas.
Lapkričio 21 d. LVSO koncertų salėje mažųjų klausytojų lauks nuotaikinga opera vaikams „Batuotas katinas“. Tai linksma ir pamokanti dviejų veiksmų muzikinė istorija visai šeimai apie sumanumą, drąsą ir draugystę pagal Charles’o Perrault pasaką.
LVSO koncertų salės scenoje žavingą kūrinį atliks jaunieji operos solistai Greta Keraitė, Rugilė Garbaliauskaitė, Regimantas Gabšys, Elzė Liškauskaitė, Alfredas Miniotas ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro muzikantai, diriguojami Mariaus Rinkevičiaus.
Gruodžio 11 d. LVSO koncertų salėje pasirodys vienas ryškiausių ir labiausiai vertinamų šių dienų violončelininkų Danielis Mülleris-Schottas. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu maestro G. Rinkevičiaus, D. Mülleris-Schottas grieš Antoníno Dvořáko Koncertą violončelei b-moll.
Antrojoje koncerto dalyje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliks titaniškosios Richardo Wagnerio operų tetralogijos „Nibelungų žiedas“ esenciją – simfoninę siuitą „Žiedas be žodžių“ (vok. Der Ring Ohne Worte), 1987-aisiais sudarytą amerikiečių dirigento Lorino Maazelio.
Gruodžio 16 d. į šventinę nuotaiką pasinerti pakvies vienas žymiausių ir iškiliausių Lietuvos tenorų Edgaras Montvidas. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru klausytojams jis pristatys naują programą „Kalėdų žvaigždė“, kurioje susipins R. Wagnerio, G. F. Händelio, A. Dvořáko, A. L. Webberio, Á. Piazzollos ir kitų kūriniai. Koncertui diriguos maestro G. Rinkevičius.
Gruodžio 27–31 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pakvies į jau tradiciją tapusią šventinių koncertų savaitę. Gruodžio 27 d. charizmatiškieji Lietuvos roko vokalistai Česlovas Gabalis ir Jeronimas Milius atliks geriausius visų laikų roko klasikos hitus klausytojų pamėgtose „Roko baladėse“.
Gruodžio 28 d. išskirtiniai Evelinos Sašenko ir Egidijaus Bavikino balsai pakvies persikelti į jausmingą ir nostalgišką itališkosios dainavimo tradicijos įkvėptą melodijų pasaulį „Po žvaigždėtu dangum“.
Gruodžio 29 d. koncerte „Viva la Diva“ bus galima išgirsti trijų vokalo deivių Ievos Prudnikovaitės, Onos Kolobovaitės ir Evelinos Sašenko atliekamus legendinius Tinos Turner, Whitney Houston, Annie Lenox, ABBA, Beyoncé ir kitų atlikėjų hitus.
Gruodžio 30 d. klausytojai turės progą leistis į popmuzikos aukso amžių kartu su žinomais Lietuvos solistais Ieva Prudnikovaite, Evelina Sašenko, Jeronimu Miliumi ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Koncerte visiems puikiai pažįstami legendiniai Eltono Johno, Lionelio Richie, Cher, „Modern Talking“ ir kitų grupių bei atlikėjų hitai suskambės visiškai naujai.
Naujuosius metus gruodžio 31 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia švęsti su talentingosiomis Ieva Prudnikovaite, Ona Kolobovaite ir Evelina Sašenko naujoje programoje „Diva in Rock“. Joje solistės atliks garsiausius roko klasikos hitus. Šventiniams koncertams diriguos maestro G. Rinkevičius.
Daugiau informacijos apie Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertus: www.lvso.lt. Bilietus platina LVSO koncertų salės kasa ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Norfa“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.