Ant bravoro stogo grįžta vasaros vakarai – startavo „Panorama Skybar“ sezonas

Terasa netruko prisipildyti žmonių, o saulei leidžiantis virš Kauno, erdvė įgavo vis daugiau gyvybės. DJ Mamania kuriami ritmai, jauki atmosfera ir gaivūs gėrimai tapo fonu susitikimams, pokalbiams ir galimybei miestą stebėti iš neįprastos – bravoro stogo – perspektyvos.
„Sulaukėme daugybės lankytojų – terasa buvo užpildyta muzika, šokiais ir gera nuotaika. Tikrai gera matyti, kaip žmonės tiesiog leidžia laiką kartu“, – įspūdžiais dalinasi „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Naujausia „Volfas Engelman“ erdvė mieste
„Panorama Skybar“ Kaune duris pirmą kartą atvėrė 2024 metų vasarą ir tapo trečiąja „Volfas Engelman“ erdve mieste. Ji įsikūrusi ant bravoro stogo dvidešimt keturių metrų aukštyje. Į ją lankytojai kyla per kitas „Volfas Engelman“ erdves, palaipsniui palikdami miesto šurmulį apačioje.
Pasak „Volfas Engelman“ generalinio direktoriaus, idėja atverti šią vietą lankytojams gimė iš noro pasidalinti tuo, kas ilgą laiką iš viršaus buvo matoma tik jų komandai.
Išskirtinė vieta, kuri nėra tik renginių aikštelė
Kadangi „Panorama Skybar“ Kaune be konkurencijos yra vienintelis baras su tokia lokacija ir miesto panorama, siekia pasiūlyti alternatyvą įprastoms miesto laisvalaikio vietoms – ne tik maistą ar gėrimus, bet ir daugiau erdvės bei unikalų vaizdą.
„Atidarymo vakarą matėme labai skirtingus žmones – vieni atėjo dėl muzikos, susitikimų, o kiti dėl galimybės pamatyti miestą taip, kaip dar nėra matę. Mums svarbu, kad ši erdvė būtų ne tik apie konkretų renginį, bet apie vietą, į kurią norisi sugrįžti. Būtent todėl lauksime visų čia, nes laukia dar daug nuotaikingų bei spalvingų vakarų“, – pasakoja M. Horbačauskas.
Šiltuoju metų laiku „Volfas Engelman Panorama Skybar“ veiks nuo trečiadienio iki šeštadienio.
Organizatoriai pabrėžia, jog kiekvieną šiltą penktadienį planuojami DJ vakarai, o susiburti kvies ir pasaulyje žinoma ir naujas tradicijas Kaune atradusi „Corona Cero Sunset Hours“ vakarėlių serija su puikiai žinomais atlikėjais prie pulto.