Į Kauno Dainų slėnį savaitgalį sugrįš Dainų šventė: renginys suburs per 3 tūkst. dalyvių

Po dvejų metų pertraukos į Kauno Dainų slėnį sugrįšiantis renginys sutelks 3 tūkst. dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Laikinosios sostinės meras Visvaldas Matijošaitis pažymi, kad Kaunas išlieka istoriniais Dainų šventės namais, o ši tradicija gyvuoja dėl vieningų bendruomenių.
„Kaunas – pirmieji ir tikrieji Dainų šventės namai. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip šimto metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienija“, – pranešime cituojamas V. Matijošaitis.
Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai – Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė.
Renginio dieną savivaldybė ragina į Dainų šventę vykti viešuoju transportu – jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui, numatomi ir papildomi reisai.