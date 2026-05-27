KultūraScena

Į Kauno Dainų slėnį savaitgalį sugrįš Dainų šventė: renginys suburs per 3 tūkst. dalyvių

2026 m. gegužės 27 d. 10:11
Paskutinį pavasario savaitgalį Kaune vyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojanti Dainų šventė „Čia suteka upės“, į Dainų slėnį subursianti tūkstančius šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos.
Daugiau nuotraukų (2)
Po dvejų metų pertraukos į Kauno Dainų slėnį sugrįšiantis renginys sutelks 3 tūkst. dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Laikinosios sostinės meras Visvaldas Matijošaitis pažymi, kad Kaunas išlieka istoriniais Dainų šventės namais, o ši tradicija gyvuoja dėl vieningų bendruomenių.
„Kaunas – pirmieji ir tikrieji Dainų šventės namai. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip šimto metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienija“, – pranešime cituojamas V. Matijošaitis.
Susiję straipsniai
Tarp Kauno ir Klaipėdos – muzikiniai mainai

Tarp Kauno ir Klaipėdos – muzikiniai mainai

Ant bravoro stogo grįžta vasaros vakarai – startavo „Panorama Skybar“ sezonas

Ant bravoro stogo grįžta vasaros vakarai – startavo „Panorama Skybar“ sezonas

Modestas Pitrėnas: apie Sankt Galeną ir jo orkestrą, Vilniaus festivaliui rengtą programą ir laiką sau

Modestas Pitrėnas: apie Sankt Galeną ir jo orkestrą, Vilniaus festivaliui rengtą programą ir laiką sau

Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai – Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė.
Renginio dieną savivaldybė ragina į Dainų šventę vykti viešuoju transportu – jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui, numatomi ir papildomi reisai.
KaunasDainų šventėVisvaldas Matijošaitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.