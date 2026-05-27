Kaune nuaidės Dainų šventė: scenoje – chorai, šokėjai ir žinomi atlikėjai

„Kaunas – pirmieji ir tikrieji Dainų šventės namai. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip šimto metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienija. Todėl linkiu dalyviams ir žiūrovams ne tik gerai praleisti laiką, bet ir pajusti pasididžiavimą būnant viso to dalimi“, – kviesdamas į šventę kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Gegužės 30 dieną 18 val. į Kauno Dainų slėnį po dvejų metų pertraukos sugrįš moksleivių ir jaunimo pamėgta dainų ir šokių šventė „Čia suteka upės“. Tai vienas ryškiausių visos šalies renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas.
Šventė sukvies dainininkus, šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus. Jie visi kartu kurs įspūdingą bendrystės ir vienybės reginį kauniečiams bei miesto svečiams. Iš viso pasirodys 3 tūkstančiai dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Susiję straipsniai
Kauno gimtadienio vakarai: nuo miuziklų klasikos iki šiuolaikinės elektronikos ir finalinio stichijų šou
Skambiai pažymėta darbų pradžia: išskirtinio M. K. Čiurlionio koncertų centro statybvietėje įkasta simbolinė kapsulė
Renginyje susitiks 21 šokių ir net 65 chorų kolektyvai, kurie savo pasirodymais atskleis jaunųjų atlikėjų talentą, lietuviškos sceninės kultūros įvairovę ir gyvą bendruomeniškumo dvasią.
Programoje skambės daugiau kaip 30 skirtingų dainų – nuo klasikinių kompozicijų iki gerai žinomų bei žiūrovų jau pamėgtų kūrinių, tokių kaip – „Lietuva brangi“, „Kur giria žaliuoja“ ir kitų.
Dainų ir šokių šventę šiais metais papildys išskirtiniai solistų pasirodymai. Kartu su kolektyvais scenoje dainuos Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė.
Žiūrovai į renginį raginami vykti miesto viešuoju transportu, kuris renginio metu kursuos dažniau. Po šventės namo sugrįžti taip pat bus patogiau. Numatomi papildomi viešojo transporto reisai. Daugiau informacijos: stops.lt/kaunas.
Renginys nemokamas. Išsami programa skelbiama internete: bit.ly/sutekaupes.