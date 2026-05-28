Andrius Žlabys Vilniaus festivalyje pasirodys ir kaip pianistas, ir kaip kompozitorius

„Kiekviena salė turi subtilių skirtumų, kuriuos lemia ir interjeras, ir šviesa. Pavyzdžiui, Filharmonijos salė nuostabi. Ji pati skamba, net groti nereikia...“ – viename interviu sakė A. Žlabys. Ir štai birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Filharmonijos salė vėl skambės muzikuojant šiam JAV gyvenančiam, tarptautinį pripažinimą pelniusiam, „Grammy“ apdovanojimui nominuotam pianistui. Jį patį gerai apibūdina tokie pasakymai: „užburianti interpretacija“ („The Plain Dealer“), „daugiasluoksnis muzikos suvokimas“ („The Greenville News“), „rafinuotas artistiškumas“ („The New York Sun“). „Jo lengvas virtuoziškumas yra tikras stebuklas“, – taip apie „Grammy“ nominantą, Jungtinėse Valstijose gyvenantį lietuvių pianistą ir kompozitorių A. Žlabį rašė „The Strad“.
A. Žlabys koncertuoja su garsiausiais pasaulio kolektyvais, tarp kurių – Niujorko filharmonijos, Bostono simfoninis, Klivlando, Buenos Airių filharmonijos simfoniniai orkestrai, iškilūs solistai; jis groja Niujorko „Avery Fisher Hall“ ir „Carnegie Hall“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Buenos Airių „Teatro Colón“, Londono „Wigmore Hall“, Vienos „Musikverein“ ir Tokijo „Suntory Hall“.
Vilniaus festivaliui pianistas rengia dviejų dalių rečitalį. Pirmoje dalyje jis gros solo, o antrojoje – su Valstybiniu Vilniaus kvartetu.
Solo programai A. Žlabys pasirinko Johanno Sebastiano Bacho ir Ludwigo van Beethoveno kūrinius. Sekantieji pianisto kūrybinę veiklą puikiai žino jo ypač talentingas baroko kompozitoriaus Bacho kūrybos interpretacijas. Jubiliejiniame Vilniaus festivalyje A. Žlabys atliks šio vokiečių meistro prancūziško stiliaus siuitą, pavadintą Prancūziška uvertiūra h-moll, publikuotą 1735 metais. Po Bacho skambės Beethoveno Sonata Nr. 30 E-dur – vienas iš trijų paskutinių šio žanro Beethoveno kūrinių (1820), iš esmės – lyrinio veikalo puslapiai, kupini vėlyvajam jo kūrybos laikotarpiui būdingos intymios romantikos.
Pastaruoju metu A. Žlabys rašo nemažai muzikos, tad šis jo amplua plačiau išsiskleis ir Vilniaus festivalyje. Antroje koncerto dalyje skambės paties A. Žlabio opusai, juos pianistas atliks su Valstybiniu Vilniaus kvartetu – itin veikliame, daug koncertuojančiame kolektyve griežia jau kelinta muzikų karta.
Girdėsime naują kūrinį fortepijonui ir styginių kvartetui bei „Movement“ fortepijonui ir styginiams, sukurtą prasidėjus 2014-ųjų įvykiams Ukrainoje. Kūrinys išsivystė iš tų jausmų, minčių ir yra dedikuotas karo aukoms. A. Žlabys tuomet sakė: „Jaučiu solidarumą su Ukraina – juk ta grėsmė tyko ir Lietuvos. Šiame kūrinyje tvyro paslėptas slogios nuojautos jausmas.“
Koncertas „Andriaus Žlabio rečitalis ir premjera su Valstybiniu Vilniaus kvartetu“ vyks birželio 7 d., sekmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Visi festivalio koncertai skelbiami interneto svetainėje filharmonija.lt. Festivalio rengėjai: Lietuvos nacionalinė filharmonija ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“, pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.