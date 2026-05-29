Kauno „Oktoberfestas“ vėl traukia minias: rudenį vyksiančioje šventėje rezervuota daugiau nei pusė stalų

Rugsėjo 18–19 d. Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro kieme, vyksiantis renginys šiemet dar kartą patvirtina, kad bavariškų tradicijų įkvėpta šventė mieste jau tapo ne vienu vakaru kalendoriuje, o laukiamu rudens reiškiniu.
Stalai rezervuojami dar pavasarį
„Matome, kad žmonės šio renginio laukia vis labiau. Anksčiau bilietų prekyba aktyvėdavo artėjant rudeniui, o dabar dalyviai stalus rezervuoja dar pavasarį. Per mėnesį parduota rezervacijų daugiau nei pusei stalų, nors iki renginio dar liko keturi mėnesiai. Tai rodo, kad „Oktoberfestas“ Kaune prigijo ir tapo švente, kuriai žmonės ruošiasi iš anksto“, – sako „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Pasak jo, jau ne vienus metus pastebima, kad dalis dalyvių apie kitų metų šventę pradeda galvoti vos pasibaigus renginiui.
„Turime svečių, kurie tik pasibaigus vienam „Oktoberfestui“ jau klausia, kada bus galima rezervuoti stalą kitiems metams. Tai turbūt geriausiai parodo, kad renginys turi savo bendruomenę. Žmonės čia grįžta su draugais, kolegomis, įmonių komandomis, planuoja aprangą, savo vakaro programą ir laukia tos atmosferos“, – teigia M. Horbačauskas.
Šiemet lankytojai vėl galės rinktis skirtingas dalyvavimo formas – nuo stalo rezervacijų iki išskirtinių VIP patirčių. Renginio programoje numatoma gyva muzika, DJ programa, bavariškos tradicijos, vokiškos virtuvės patiekalai, specialiai šventei ruošiami gėrimai ir tradiciniai žaidimai.
Autentišką atmosferą kurs Bavarijos tradicijos
Šiemet renginyje vėl bus akcentuojamas ir „Oktoberfesto“ ryšys su Bavarijos tradicijomis bei karališkąja istorija. Kaip ir ankstesniais metais, renginio erdvė bus papildyta vizualiniais sprendimais, padedančiais atkurti autentišką šventės atmosferą ir primenančiais istorines festivalio ištakas.
VIP zonoje lankytojų lauks specialiai kuriama „Royal Wiesn“ erdvė, įkvėpta istorinių „Oktoberfest“ švenčių ir Bavarijos karališkosios šeimos tradicijų.
Ją papildys didelio formato vizualiniai elementai, kurie kvies bent trumpam nusikelti į festivalio pradžią ir pajusti šventės dvasią, dėl kurios „Oktoberfestas“ pasaulyje tapo atpažįstamu reiškiniu.
Renginyje ypatingas dėmesys bus skiriamas ir partnerystei su Jo Karališkosios Didenybės Bavarijos princo Luitpoldo valdoma įmone „König Ludwig International“ bei „Kaltenberg“ tradicijai, kuri Kaune pristatoma jau ne pirmus metus.
Ši šventės dalis išsiskirs ne tik specialiai šiai progai verdamu karališkuoju gėrimu, bet ir Karališkosios šeimos palaikymu, padedančiu puoselėti bavariškas tradicijas Lietuvoje.
Karališkųjų Bavarijos tradicijų liniją renginyje papildys ir „Kaltenberg“ vardu pažymėti gėrimai. Šis vardas siejamas su Bavarijos karališkosios šeimos aludarystės tradicijomis, todėl renginio dalyviams jis taps dar viena autentiškos patirties dalimi – šalia muzikos, aprangos, virtuvės ir specialiai kuriamos „Royal Wiesn“ atmosferos.
Pasak M. Horbačausko, ryšys su Bavarijos karališkąja šeima padeda Kaune vykstančiam renginiui išlaikyti ne tik pramoginį, bet ir kultūrinį šventės pagrindą.
„Norime, kad Kauno „Oktoberfestas“ būtų ne tik linksmas vakaras, bet ir kuo autentiškesnė patirtis. Bavarijos tradicijos, istorija, apranga, muzika, bendruomeniškumas – visa tai kuria šventės identitetą. Dėl to mums svarbu išlaikyti ryšį su tikrosiomis „Oktoberfesto“ ištakomis ir kasmet šią atmosferą perteikti vis stipriau“, – sako M. Horbačauskas.
Ragina nelaukti paskutinės minutės
Organizatoriai ragina norinčius dalyvauti nelaukti paskutinės minutės – stalų skaičius itin ribotas, o artėjant renginiui bilietai brangs.
„Šiemet tikrai matome didelį ažiotažą. Todėl tiems, kurie jau žino, kad norės dalyvauti, rekomenduojame stalais pasirūpinti dabar. Kuo arčiau renginys, tuo pasirinkimas bus mažesnis – arba jo neliks visai, o bilietai artėjant renginiui brangs“, – sako M. Horbačauskas.
Pasak jo, iš anksto verta pagalvoti ne tik apie vietą prie stalo, bet ir apie šventinį įvaizdį. Pastaraisiais metais vis daugiau dalyvių į renginį atvyksta pasipuošę bavariško stiliaus apranga ar jos detalėmis.
„Oktoberfesto“ apranga jau tampa atskira šventės dalimi. Žmonės nori įsitraukti, būti atmosferos dalimi, todėl vis dažniau matome tradicinius kostiumus, skrybėles, petnešas ar kitas detales. Ir čia taip pat galioja tas pats principas – geriau pasiruošti anksčiau, nes prieš pat renginį gerų pasirinkimų gali tiesiog nebelikti“, – sako M. Horbačauskas.
„Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ Kaune vyks rugsėjo 18–19 dienomis, „Volfas Engelman“ bravoro kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.
