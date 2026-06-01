Šiauliai groja: „Saulės vasaros koncertai“ tęsia muzikinius susitikimus mieste

Per devynerius metus „Saulės vasaros koncertai“ tapo laukiama miesto kultūros tradicija, kuri šiltuoju metų laiku pripildo Šiaulių erdves muzika ir gera nuotaika. Ciklo koncertuose susitinka skirtingos kartos, įvairūs muzikos žanrai ir atlikėjai – nuo jaunųjų talentų iki profesionaliosios scenos kūrėjų. Čia skamba pučiamųjų muzika, džiazas bei kitos spalvingos programos, todėl sau artimą muzikinį susitikimą gali atrasti kiekvienas.
Nors pirmieji šių metų ciklo koncertai klausytojus džiugino jau gegužę, „Saulės vasaros koncertai“ tik įsibėgėja – birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais lauks dar daugiau skambių staigmenų!
Susiję straipsniai
Birželio 2 d. 12 val. – „Pučiamųjų energija“
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Vasaros pradžią energingais pučiamųjų muzikos garsais pažymės Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytojos Beatos Smiltinikienės mokinės – Kamilė Dargužaitė, Gabrielė Druskelytė ir Ugnė Urbutytė bei Šiaulių pučiamųjų orkestras (dirigentas Gediminas Brūzga).
Birželio 10 d. 12 val. – „Skambanti sondeckiukų vasara“
Venclauskių namų kiemas, Vytauto g. 89
Venclauskių namų kiemas, Vytauto g. 89
Klausytojus suburs Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai ir meno kolektyvai, pristatysiantys jaunųjų atlikėjų kūrybiškumą ir talentą.
Birželio 17 d. 12 val. – „Lietuvaitė“
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Gerai žinoma lietuviška muzika klausytojus džiugins Juozas Janužas, Virginijus Barzinskis ir Šiaulių pučiamųjų orkestras (dirigentas Gediminas Brūzga).
Liepos 1 d. 12 val. – „Džiazo pietūs“
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Prie kavinės „Arkos“, Vilniaus g. 213
Pietų pertrauką džiazo improvizacijomis pripildys Šiaulių bigbendas (meno vadovas ir dirigentas Raitis Ašmanis).
Liepos 23 d. 18 val. – „Vasaros svingo gatvė“
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Vasaros vakarą ypatinga orkestrine muzika nuspalvins Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos džiazo orkestras „Romuva“ (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Žukauskas).
Rugpjūčio 20 d. 12 val. – „Vasarą palydint“
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Vasaros pabaigos nuotaikomis dalinsis Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniai.
Rugpjūčio 25 d. 18 val. – „Didysis pučiamųjų vakarėlis su Jurgiu Brūzga!“
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Šiaulių bulvaro amfiteatras, Vilniaus g. 153
Viena ryškiausių ciklo programų kvies į energingą muzikinį vakarą kartu su atlikėju Jurgiu Brūzga ir Šiaulių pučiamųjų orkestru (dirigentas Gediminas Brūzga).
Koncertas – renginio „Šiaulių naktys“ programos dalis.
Koncertas – renginio „Šiaulių naktys“ programos dalis.
Rugpjūčio 28 d. 21 val. – „Pižamų vakarėlis 2“
Koncertų salė „Saulė“ paradiniai laiptai, Tilžės g. 140
Koncertų salė „Saulė“ paradiniai laiptai, Tilžės g. 140
Jau antrą kartą vyksiantis „Pižamų vakarėlis“ sukvies Šiaulių naktinėtojus į smagų vakarėlį prie paradinių koncertų salės „Saulė“ laiptų.
Koncertas – renginio „Šiaulių naktys“ programos dalis.
Koncertas – renginio „Šiaulių naktys“ programos dalis.
„Saulės vasaros koncertai“ kviečia sustoti, pasimėgauti vasaros akimirkomis ir atrasti gyvos muzikos džiaugsmą. Susitikime ten, kur #ŠiauliaiGroja!