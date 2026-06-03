Tautinį šokį Jungtinėje Karalystėje puoselėjanti Irma: tai užima ypatingą vietą bendruomenėje

Kartu su bendramintėmis ji prieš beveik dvylika metų Peterbore įkūrė tautinių šokių kolektyvą „Raskila“, kuris šiandien vienija net kelias kartas – nuo septyniolikmečių iki močiučių amžiaus moterų. Tarp šokėjų yra ir mamos su dukromis, o pats kolektyvas tapo vieta, kurioje puoselėjama lietuvybė ir perduodamos tradicijos.
Atrado pašaukimą
Iš Kauno kilusi Irma į Angliją atvyko prieš 21 metus. Tuo metu moteris išgyveno skyrybas ir nusprendė kardinaliai pakeisti gyvenimą.
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„Jaunystėje net nebūčiau pagalvojusi, kad Anglija gali tapti mano namais. Ji atrodė šalta ir niūri, tačiau atvykusi pas draugę supratau, kad čia galiu pradėti viską iš naujo“, – prisimena pašnekovė.
Lietuvoje ji dirbo bendrosios praktikos slaugytoja Vidaus reikalų ministerijos poliklinikoje Kaune, tačiau pradžia svečioje šalyje nebuvo lengva. Kaip ir daugeliui emigrantų, pirmieji darbai buvo sunkūs – teko dirbti žemės ūkyje, fabrike, vėliau pradėjo karjerą senelių namuose.
„Labai greitai supratau, kad pinigai ant medžių neauga. Tačiau jei turi noro ir ambicijų, čia tikrai gali daug pasiekti“, – sako Irma.
Šiandien ji jau 18 metų dirba slaugos specialiste senelių namuose ir nors buvo pakilusi iki direktoriaus pavaduotojos pareigų, nusprendė grįžti į ankstesnes pareigas, nes lankstus darbo grafikas leidžia daugiau laiko skirti šeimai, kelionėms ir didžiausiai aistrai – tautiniams šokiams.
Kolektyvas gimė iš skelbimo
„Raskilos“ istorija prasidėjo 2014 metų rudenį, kai viena iš kolektyvo įkūrėjų Raimonda Gečaitė Peterboro lietuvių bendruomenės puslapyje paskelbė kvietimą prisijungti prie kuriamos tautinių šokių grupės.
„Tuo metu atostogavau Portugalijoje ir labai bijojau, kad nesuspėsiu patekti į grupę. Į pirmą susitikimą net atsivedžiau vaikystės draugę. Galiausiai susirinkome vos penkios moterys“, – juokiasi Irma.
Per daugelį metų kolektyvas augo, keitėsi, o po pandemijos buvo atsidūręs ties iširimo riba. Vis dėlto moterys nusprendė nenuleisti rankų ir atgaivino grupę nauju formatu – šiandien „Raskila“ yra moterų tautinių šokių kolektyvas.
Šiuo metu grupėje šoka 17 moterų ir merginų. Jauniausiai jų – 17, vyriausiai – 56 metai.
„Turime net dvi mamas, kurios šoka kartu su savo dukromis. Per tiek metų mačiau, kaip iš mažų mergaičių užaugo gražios ir protingos moterys. Kai kurios jau išvyksta studijuoti į universitetus, tačiau tikime, kad meilė tautiniams šokiui niekur nedings“, – sako kolektyvo vadovė.
Tautiniai šokiai padeda išsaugoti lietuvybę
Gyvendama užsienyje Irma itin aiškiai pajuto, kokią svarbią vietą tautiniai šokiai užima lietuvių bendruomenėje.
„Šokdamos tarsi parsinešame dalelę Lietuvos į savo kasdienybę. Kiekvieną kartą apsivilkusios tautinį kostiumą jaučiame pagarbą savo šaknims, protėviams ir tradicijoms. Tai primena, kas esame“, – sako ji.
Anot pašnekovės, tautiniai šokiai ne tik padeda išlaikyti lietuvišką tapatybę, bet ir suvienija bendruomenę.
„Per repeticijas, pasirodymus ir bendras šventes gimsta labai gražios draugystės. O svarbiausia – tradicijos perduodamos jaunesnei kartai“, – džiaugiasi Irma.
Šiandien kolektyvo šokėjų vaikai jau patys lanko vaikų tautinių šokių grupę „Lašeliai“, kuriai vadovauja „Raskilos“ šokėja Greta Rasimavičė.
„Labai tikiu, kad būtent iš šių vaikų užaugs naujoji karta, kuri vieną dieną pakeis mus scenoje“, – šypteli ji.
Svarbiausias metų renginys – „Didžiosios Joninės“
„Raskila“ aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenių renginiuose įvairiuose Jungtinės Karalystės miestuose, tačiau ypatingą vietą kolektyvo gyvenime užima festivalis „Didžiosios Joninės UK“.
Prieš ketverius metus kolektyvą į festivalį pakvietė organizatorė Asta Kazlauskaitė. Nuo tada „Raskila“ tapo neatsiejama renginio dalimi.
„Mums buvo patikėta sukurti šokį ir pasirodyti uždegant Joninių laužą. Tai labai ypatinga akimirka“, – pasakoja Irma.
Ji neslepia, kad per kelerius metus festivalis labai išaugo.
„Kaip ir pats Joninių laužas – pradžioje jis buvo mažas, o dabar išsiplėtė į didžiulę šventę. Kiekvienais metais mums keliama vis aukštesnė kartelė, todėl stengiamės sukurti kažką naujo ir ypatingo“, – sako pašnekovė.
Šių metų „Didžiosios Joninės UK“ vyks birželio 20 dieną Milton Keinse. Renginyje koncertuos tokie atlikėjai iš Lietuvos kaip Vidas Bareikis, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, grupės „8 Kambarys“ ir „Balius“, „Ledi Ais“, o festivalio organizatoriai tikisi rekordinio lankytojų skaičiaus. Plačiau apie renginį – https://www.facebook.com/didziosiosjoninesuk
„Joninėse jautiesi lyg Lietuvoje – čia skamba lietuviška muzika, vyksta tradiciniai žaidimai, pinami vainikai ir susirenka žmonės iš įvairių Jungtinės Karalystės miestų. Tai tikra lietuviškos bendrystės šventė – sako Irma.
Kolektyvo laukia ir dar vieni ypatingi metai – šokėjos planuoja pasirodymus Kipre, Švedijoje bei dalyvaus Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje.
Vis dėlto didžiausia „Raskilos“ svajonė išlieka viena.
„Labai norime vieną dieną dalyvauti Lietuvos dainų ir šokių šventėje. Reikia ne tik svajoti, bet ir siekti savo svajoniųč – šypsosi kolektyvo vadovė. O pati Irma svajoja kažkada grįžti gyventi į Lietuvą, kur jau sugrįžo ir šeimą sukūrė Jungtinėje Karalystėje užaugęs jos sūnus.