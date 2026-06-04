Palanga vasarą pradeda intriguodama – per kurorto šventę ant scenos lips ir tie, dėl kurių jaunimas pametė galvą

Pramogos šeimoms, gatvės teatras, sporto renginiai, koncertai, edukacijos, – vasaros sezono pradžią simbolizuojančio festivalio „Myliu Palangą“ rengėjai taip sustygavo programą, kad visas tris dienas, nuo penktadienio – birželio 5-osios iki sekmadienio – birželio 6-osios vakaro kiekvienas žmogus galėtų pasirinkti tai, kas jam priimtiniausia.
Tradiciškai festivalio dienomis vyksta kermošius „Palangos Juzė“. Jo dalyviai – kulinarinio paveldo puoselėtojai ir šiemet priruoš gardaus maisto, o mugės dalyviai – tautodailininkai, liaudies meistrai, žolininkai, dizaineriai, meno dirbinių kūrėjai suveš tai, ką sukūrė ir ko prigamino. Kermošius prasidės penktadienio vidurdienį ir tęsis iki festivalio pabaigos.
Savo ruožtu Palangoje esantys muziejai, kultūros erdvių puoselėtojai bei jų partneriai pasiūlys aplankyti parodas, pakvies į ekskursijas, edukacijas bei susitikimus, kurie suteiks galimybę dar labiau pažinti Palangą.
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Parodos ir koncertai
Jau penktadienio rytą, 10.00 val. vyks parodos „Su meile Palangai – Marija“ atidarymas Palangos gintaro muziejuje. Ten pat vyks ir prezentacija „Grafaitė Marija Tiškevičiūtė“.
Muziejus tą pačią dieną, 15 val. pakvies ir į ekskursiją „Penki pojūčiai Palangos parke“. Kitas muziejus – Palangos kurorto muziejus 16 val. atidarys parodą „Tarpukario Palanga Gerardo Bagdonavičiaus akimis“.
Penktadienį festivalio organizatoriai užpildė įvairiais renginiais ir edukacijomis, bet, ko gero, pramogų bei koncertų gerbėjai labiausiai lauks vakaro – 17.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere pasirodysiančios Olandijos gatvės teatro trupės „Teatro Pavana“. Jos artistai savo programą pakartos ir vakare – 19.40, jų pasirodymai suplanuoti ir šeštadienį.
20.20 val. festivalio sceną užvaldys energingasis „Superkoloritas“, 21 val. koncertuos „Angelou“, o po jų – jaunimo grupė „Katarsis“.
Tuomet, kai atrodys, kad vakaras jau pasiekė kulminaciją, – 23.15 val. prasidės vakarėlis „Zumba Night Party“ – šokiai po atviru pajūrio dangumi.
Šeštadienis neabejotinai taps įspūdingiausia festivalio diena, kurios žadintuvu 8 val. taps kurorto gatvėmis žygiuojantis Palangos orkestras.
Dieną J.Basanavičiaus gatvėje netikėtomis meninėmis improvizacijomis stebins „Teatro Pavana“ artistai, įvairiose miesto erdvėse vyks koncertai, šokiai, edukacijos ir pramogos visai šeimai.
Pavakare ypatinga nuotaika pasklis vienoje iš gražiausių Palangos vietų – Birutės parke. Ties Gintaro muziejumi, už rožyno įrengtoje scenoje 17 val. pasirodys GOYA kartu su Palangos orkestru, o 18.30 val. – Kotryna Juodzevičiūtė ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“.
Koncertai kvies ir į kitas kurorto viešąsias erdves: Kurhauzo aikštėje skambės chorų šventė „Su jūra dainuok“, J.Basanavičiaus gatvėje šventinę nuotaiką kurs linijinių šokių pasirodymai, meno ir kultūros renginių netrūks ir kitose Palangos vietose.
Reaktyvinių lėktuvų šou
Vienas iš labiausi laukiamų festivalio akcentų – šeštadienį 20 val. virš Palangos jūros tilto vyksiantis „Baltic Bees“ reaktyvinių lėktuvų šou. Įspūdingi akrobatiniai manevrai virš Baltijos jūros neabejotinai prikaustys tūkstančių žiūrovų dėmesį ir taps vienu ryškiausių šios vasaros reginių.
Vos tik nutils lėktuvų varikliai, Jūratės ir Kastyčio skvere prasidės muzikos šventė. Jame įrengtoje scenoje 20.45 val. koncertuos Monika Liu, 22 val. publiką džiugins „Free Finga“, o 23.15 val. vakarą vainikuos išskirtinis „Beissoul & Einius“ pasirodymas.
Pramogos šeimoms
Kokia gi šventė be nuoširdaus vaikų juoko? Tad festivalio „Myliu Palangą“ metu didelis dėmesys šiemet skiriamas ir šeimoms.
J.Basanavičiaus gatvėje įsikūrusiame Šeimų slėnyje visą šeštadienį nuo ryto iki vakaro veiks kūrybinės dirbtuvės, vaikai ir tėvai bus kviečiami į edukacijas, robotikos akademiją žaidimų erdves, spektaklius, su jais bendraus animatoriai. Mažiesiems žiūrovams bus skirtas spektaklis „Kaip būti stebuklingu“.
Įdomios veiklos nestigs ir mažylius atlydėjusiems tėveliams bei seneliams. Šeimų slėnyje, be kitų veiklų, vyks ir pirmosios pagalbos mokymai, edukacijos „Augalai grafikoje“, „Grožio ir poilsio ritualai“.
Kvies ir pasportuoti
Kadangi Palangai šiemet suteiktas Europos sporto miesto vardas, festivalio „Myliu Palangą“ programoje gausu įvairios aktyvios veiklos, vyksiančios ties Palangos kurorto muziejumi (Birutės al. 34) įsikūrusioje Sporto erdvėje, paplūdimyje ir kitose Palangos vietose.
Aktyvios gyvensenos ir sporto mėgėjus neabejotinai sudomins vaikų ir suaugusiųjų padelio turnyrai, 3 x 3 krepšinio varžybos, korekcinė mankšta, jogos užsiėmimai, zumbos treniruotės. Bus ir įvairios kitokios sportinės veiklos, kviečiančios ne tik stebėti, bet ir patiems dalyvauti.
Šeimų slėnyje bus galima dalyvauti edukacijoje „Šeši kirčiai“ ar išmėginti pajėgumus šachmatų simultane.
Šeimyniškas sekmadienis
Sekmadienis taps jaukiu, šeimynišku festivalio finalu. 11 val. Jūratės ir Kastyčio skvere koncertuos Palangos miesto vaikai, o nuo 13 val. iki 15 val. pramogautojų dėmesį trauks specialiųjų tarnybų pasirodymai.
Šeimų slėnyje vyks edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, DJ pasirodymai, o 14 val. – visų vaikų laukiamas putų šou.
Ant jūros tilto 11 val. įsikurs „Džiaugsmo kiemas“, paplūdimyje 12 val. prasidės „Zumba Beach Party“, o norintys ramiau išlydėti festivalį galės pasimėgauti gongo garsų terapija Birutės parko rotondoje.
Svarbu ir tai, kad kurorte svečiams visada lieka atvira jūra, kuri suteikia gerų emocijų nuramina ir paskatina greičiau vėl sugrįžti į Palangą.
Išsami festivalio „Myliu Palangą“ programa skelbiama čia.
Palangakurortassezono atidarymas
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