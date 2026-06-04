Tituluotasis Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininkas Olivier Latry atvyksta į Vilnių

Skirtingo stiliaus muzikos koncertais garsėjančio Vilniaus festivalio žanrų geografija driekiasi ir į vargonų muzikos platybes, kuriose spindi amžių tėkmės patikrinti, sakralumu dvelkiantys šedevrai. Tokią programą (nuo pjesių iš bene seniausio Nyderlandų klavišinių instrumentų muzikos šaltinio – Suzanne van Sold priklausiusių rankraščių, didžiųjų baroko autorių iki paties atlikėjo improvizacijos) pateiks svečias iš Prancūzijos, tituluotasis Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonų maestro O. Latry.
Buvęs vieno ryškiausių XX a. vargonininkų Gastono Litaize’o studentas, vos 23-ejų jis tapo pagrindiniu Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininku (perėmė šį garbingą postą iš legendinio Pierre’o Cocherau), o 2012 m. – Monrealio nacionalinio orkestro vargonininku emeritu. Muzikas yra vertinamas dėl savo nuotykingo muzikavimo, tyrinėjančio platų vargonų muzikos spektrą, taip pat nepaprasto improvizacijos talento.
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O. Latry yra pripažintas visame pasaulyje, reguliariai pasirodo Berlyno, Paryžiaus filharmonijose, Walto Disney’aus salėje, Amsterdamo „Concertgebouw“, Hamburgo Elbės filharmonijoje, Leipcigo „Gewandhaus“, Vienos „Musikverein“ ir daugelyje kitų svarbiausių pasaulio koncertų salių, koncertuoja ne tik solo, bet ir su žymiausiais pasaulio orkestrais, diriguojamais iškilių dirigentų.
Maestro ypač atsidavęs prancūzų muzikos repertuarui. Jo įgrotą visą Olivier Messiaeno vargonų kūrybą bei pernai įrašytą Césaro Francko albumą išleido prestižinė „Deutsche Grammophon“ leidykla, tarp daugybės kitų įrašų minėtini Camille’o Saint-Saënso Simfonija Nr. 3 su dirigentu Christophu Eschenbachu ir Filadelfijos orkestru („Ondine“); albumas „Trois Siècles d’Orgue à Notre-Dame de Paris“ („Naïve“), kuriame skamba buvusių ir dabartinių Dievo Motinos katedros vargonininkų kompozicijos, solinis koncertas Paryžiaus filharmonijos „Rieger“ vargonais („Warner Classics“), albumai „Bach to the Future“, „Liszt Inspirations“ („La Dolce Volta“) ir kiti.
O. Latry repertuare yra ne tik XVII–XX a. muzika, bet ir šiuolaikiniai opusai, jis yra tokių iškilių autorių kaip Esa-Pekka Salonenas, Pascalis Dusapinas, Kaija Saariaho, Michaelas Gandolfi kūrinių pirmasis atlikėjas.
Koncerte Vilniuje skambės ir vargonininkui O. Latry dedikuota Vincent’o Paulet kompozicija „Elegija“ („Élégie“). 1988 m. kompozitoriaus parašytas kūrinys – duoklė XVII a. prancūzų vargonų metrui Nicolas de Grigny. „Elegijos“ premjera 1989 m. skambėjo Paryžiaus Dievo Motinos katedroje.