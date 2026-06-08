Pribloškiantis 30-ojo Vilniaus festivalio startas: M. Pitrėno diriguojamas Sankt Galeno orkestras ir M. Levickis užbūrė publiką

Festivalyje pasirodys kontratenoras iš JAV Aryeh Nussbaumas Cohenas, iš Irano kilęs maestro Hosseinas Pishkaras, Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininkas Olivier Latry, pasaulinio garso dirigentė Oksana Lyniv, pianistė Mūza Rubackytė, britų tenoras Ianas Bostridge’as, charizmatiškieji pianistai broliai Jussenai, dirigentas Andrzejus Boreyko, Gediminas Gelgotas ir jo NIKO, garsusis Liuksemburgo pianistas ir kompozitorius Francesco Tristano ir svarbiausi Lietuvos kolektyvai.
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