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Pribloškiantis 30-ojo Vilniaus festivalio startas: M. Pitrėno diriguojamas Sankt Galeno orkestras ir M. Levickis užbūrė publiką

2026 m. birželio 8 d. 10:10
Jau trisdešimtą birželį sostinės senamiestį klasikine muzika apgaubia Vilniaus festivalis. Vienas laukiamiausių kasmečių renginių, atidarytas įspūdingu maestro Modesto Pitrėno diriguojamo Sankt Galeno simfoninio orkestro ir akordeonininko Martyno Levickio koncertu birželio 5-ąją, tęsis iki birželio 25-osios. „Galime drąsiai teigti, kad tai – vienas reikšmingiausių mūsų šalies renginių, tris dešimtmečius puoselėjama tradicija, pavertusi Vilnių ryškiu tašku Europos muzikiniame žemėlapyje“, – sako festivalio vadovė Rūta Prusevičienė.
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Festivalyje pasirodys kontratenoras iš JAV Aryeh Nussbaumas Cohenas, iš Irano kilęs maestro Hosseinas Pishkaras, Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonininkas Olivier Latry, pasaulinio garso dirigentė Oksana Lyniv, pianistė Mūza Rubackytė, britų tenoras Ianas Bostridge’as, charizmatiškieji pianistai broliai Jussenai, dirigentas Andrzejus Boreyko, Gediminas Gelgotas ir jo NIKO, garsusis Liuksemburgo pianistas ir kompozitorius Francesco Tristano ir svarbiausi Lietuvos kolektyvai.
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