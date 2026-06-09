Šiandien O. Lyniv – tarptautinio dirigentų elito narė, nuolatos dirbanti su svarbiausiais pasaulio orkestrais, tačiau savo užimtoje darbotvarkėje visuomet randanti laiko ambasadoriauti gimtajai Ukrainai ir ukrainiečių kultūrai.
Iš Ukrainos muzikų dinastijos tarptautinės karjeros link
Kilusi iš muzikų dinastijos, O. Lyniv dirigavimo meno mokėsi gimtojoje Ukrainoje bei Vokietijoje, Dresdene. Klasikinės muzikos bendruomenės dėmesį ji patraukė tapdama Gustavo Mahlerio tarptautinio dirigentų konkurso finalininke ir ten laimėdama trečiąjį prizą.
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Nuo 2013 iki 2017 m. dirigentė dirbo Kirillo Petrenkos asistente Bavarijos valstybinėje operoje, o 2014 m. įvyko svarbus jos debiutas diriguojant Mozarto „Tito gailestingumą“. 2017 m. dirigentė žengė dar vieną svarbų profesinį žingsnį – tapo Graco operos ir Graco filharmonijos pagrindine dirigente.
Būti pirmąja
Jau įsibėgėjusią tarptautinę karjerą dar į kitą lygį pastūmėjo 2021 m. itin plačiai nuskambėjusi žinia apie pirmąją moterį, kuriai patikėta diriguoti Bairoito festivalyje: ja tapo O. Lyniv. Richardo Wagnerio operoms dedikuoto festivalio publikai net 145-erius metus teko laukti, kol prie dirigento pulto išvys moterį, tad nenuostabu, kad ši žinia sulaukė didžiulio dėmesio. O. Lyniv festivalio atidaryme diriguotas „Skrajojantis olandas“ buvo sutiktas entuziastingai ir pralaužė ledus. Ne tik pati O. Lyniv vėl grįždavo į Bairoitą kasmet iki 2024-ųjų (jos sugrįžimas numatytas ir šiemet, jubiliejiniame, 150-ajame festivalyje), bet ten diriguoti taip pat pakviestos jos kolegės Nathalie Stutzmann ir Simone Young.
2022 m. ukrainiečių dirigentė dar kartą tapo „pirmąja“ – šįsyk pirmąja istorijoje moterimi, kuriai patikėta vadovauti operos teatrui Italijoje. Nuo 2022 m. iki 2025 m. O. Lyniv buvo Bolonijos operos teatro muzikos vadove. „Puikiai suprantu, kad tokie debiutai atidaro duris kitoms kartoms ir po truputį keičia pačią profesijos struktūrą“, – šiemet interviu „Kyiv Post“, paklausta apie minėtus pirmuosius kartus, kalbėjo dirigentė.
2024 m. O. Lyniv į savo biografiją įrašė dar vieną „pirmosios“ titulą, tapdama pirmąja ukrainiete, dirigavusia Niujorko „Metropolitano“ operoje. Ten ji sėkmingai debiutavo diriguodama Giacomo Puccini „Turandot“.
Ukrainiečių kultūros ambasadorė
Savo tarptautinį pripažinimą O. Lyniv prasmingai išnaudoja ambasadoriaudama ukrainiečių kultūrai – ši misija tapo dar svarbesnė Rusijai pradėjus karą Ukrainoje.
2016 m. dirigentės įkurtame Ukrainos jaunimo orkestre kasmet susiburia jaunieji muzikai, vėliau turintys unikalią galimybę koncertuoti svarbiausiose pasaulio scenose. Orkestrą globoja pati Berlyno filharmonija, tai vienintelis tokio tipo orkestras Ukrainoje. 2022 m., prasidėjus karui, O. Lyniv buvo viena projekto „Music for the Future“ („Muzika ateičiai“) iniciatorių. Šis projektas – tai evakuacinė muzikos stovykla jauniems Ukrainos muzikams, veikusi Liublianoje, Slovėnijoje. Nepaisant didžiulio užimtumo, 2024 m. O. Lyniv priėmė Kyjivo simfoninio orkestro kvietimą tapti pagrindine kviestine jo dirigente.
Tvirtindama, kad Ukrainos muzikinis palikimas labai turtingas, dirigentė nuolatos įtraukia ukrainiečių kompozitorių muziką į savo programas, kurias rengia su geriausiais pasaulio orkestrais. Ukrainiečių muzikos populiarinimą O. Lyniv laiko tiek kultūrine misija, tiek pasipriešinimo karo neteisybei simboliu.
Richardo Wagnerio ženklas
Richardo Wagnerio asmenybė ir muzika tapo neatsiejama O. Lyniv karjeros dalimi ne tik dėl skambaus debiuto Bairoite. Vadovaudama Bolonijos operos teatrui ji ėmėsi vieno monumentaliausių iššūkių operos literatūroje – Richardo Wagnerio tetralogijos „Nybelungo žiedas“. Dvejus metus trukęs projektas tapo dar viena įspūdinga ukrainiečių dirigentės kūrybinės veiklos viršukalne. „Šiuo monumentaliu ciklu kompozitorius siekė parodyti žmonijai, kas atsitinka, kai meilė paaukojama dėl galios... <..> Per šią utopiją Wagneris vylėsi pakeisti žmoniją...“, – pristatydama šį kūrybinį iššūkį kalbėjo O. Lyniv. Ji nenustoja stebinti – pirmiausia ne skambiais pasiekimais, bet interpretacijų gelme, novatoriškomis idėjomis ir ištikima meile nuo karo kenčiančiai savo šaliai.