„Skraistėje“ – naujas operos solistų duetas

„Skraistė“ – tamsiausia ir paslaptingiausia iš G.Puccini vienaveiksmių operų triptiko. Ir – vienintelė, pavadinta ne pagrindinio personažo vardu, tarsi paliekant pačiam klausytojui nuspręsti, kas šiame siužete tas pagrindinis.
Džordžeta dainuoja: „Visi mes prisidengę skraiste, kuri kartais slepia džiaugsmą, kartais skausmą...“ „O kartais – nusikaltimą“, – atitaria žmonai Mikelė.
Raudos operose ir gyvenime
Džordžetos partiją pirmą kartą atliks ukrainiečių operos solistė K.Bakhritdinova, į Lietuvą iš Kyjivo atvykusi 2022-aisiais, ten prasidėjus karui.
„Tai – mano pirmoji pažintis su „Skraiste“. Bet jaučiu, kad ji labai laiku: mokydamasi Džordžetos partiją, lavinu tuos balso technikos niuansus, kurie man, kaip solistei, dabar reikalingiausi“, – teigė anksčiau Ukrainos nacionalinėje operoje dainavęs sopranas.
Dainininkė neslepia, kad scenoje jai dažniau tenka įkūnyti prakilnias ir kenčiančias operų veikėjas: „Su jomis man paprasčiau. Jeigu, tarkim, dainuočiau Andželiką kitoje triptiko operoje „Sesuo Andželika“, jau įsivaizduoju, kaip galėčiau scenoje raudoti ir kankintis! O Džordžeta – visai kas kita: svajodama apie laimingesnį gyvenimą ir viliodama Luidžį, ji pati sukelia kančias“, – sakė K.Bakhritdinova.
Besibaigiantis sezonas solistei buvo labai intensyvus. LNOBT spektakliuose ji jau anksčiau debiutavo kaip Elizabetė „Don Karle“, parengė sau naują Elvyros partiją „Don Žuane“, kurios kol kas neturėjo progos pristatyti, nes šios operos spektakliuose dainavo Doną Aną.
LVSO koncertų salėje K.Bakhritdinova pristatė Toskos partiją, Kauno valstybinio muzikinio teatro „Traviatoje“ dainavo Violetą. Be to, pasirodė kaip Dona Ana Bavarijos valstybinės operos „Don Žuano“ pastatyme ir įgarsino Zentą muzikinio animacinio filmo „Skrajojantis olandas“ garso takelyje, kuris buvo įrašinėjamas Danijoje.
„Aišku, filme vaikams skamba sutrumpinta Richardo Wagnerio operos versija. Mano šešiametė dukra Marija, kuri nuo rudens pradės mokytis Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono klasėje, pažiūrėjusi šį filmą nusprendė, kad mamos balsas kiek per stiprus dailininkų nupieštai trapiai merginai Zentai“, – pasakojo dainininkė.
Marija mokosi ir nuotolinėje ukrainietiškoje mokykloje, kurioje pamokas po Europą išblaškytų ukrainiečių šeimų vaikams vakarais internetu veda pedagogas iš Kyjivo. Mama norėjo, kad lietuviškai bendrauti Vilniuje pramokusi dukra neapleistų ir savo nacionalinės kalbos.
„Visai neseniai po devynių mėnesių pertraukos aplankiau mūsų namus Kyjive. Vaizdas liūdnas: butas žiemą buvo užlietas, sienos apaugo grybeliu. Pasamdžiau darbininkus, kad tai sutvarkytų.
Paskutinę naktį išgyvenau intensyvią dronų ataką. Ryte, kai jau ruošiausi išvykti, paskambino dabar Vokietijoje gyvenanti mano mama, iš kaimynų sužinojusi, kad šalia jos buto Kyjive rusų raketa atakavo katilinę. Nuskubėjau ten ir radau sprogimo bangos išdaužytus langus“, – pasakojo K.Bakhritdinova.
Vasarą ukrainietė su šeima planuoja praleisti Švedijoje, kur viename iš operos festivalių dainuos Mimi partiją „Bohemos“ spektakliuose.
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Rūpestingas vyras, bet...
Kartu su K.Bakhritdinova „Skraistėje“ Mikelės partiją pirmą kartą dainuos baritonas S.Zonys, savąjį personažą apibūdinantis taip: „Mikelė – rūpestingas, pareigingas vyras, nuoširdžiai mylintis Džordžetą, tačiau dažnai niūrus ir užsidaręs savyje. Maloniu žmogumi jo turbūt nepavadinsi.“
Solistas teigė, kad esama skirtingų šios mįslingos operos personažų interpretacijų. Dažniausiai traktuojama, kad Mikelė savo baržoje priglaudė nuo ankstesnio vyro pabėgusią moterį su vaiku, kurį ėmė auginti kaip savo sūnų. Išgyventa berniuko netektis tampa itin skausminga abiem.
Kodėl „Skraistė“ teatruose statoma rečiausiai iš visų G.Puccini triptiko operų? „Manau, todėl, kad jos muzikinis tekstas yra gana sudėtingas. Mikelės partija reikalauja plataus balso diapazono, didelio dinaminio ir emocinio spektro. Todėl nedaug žinau žymių operos solistų, ją atliekančių. Bet man patinka dramatiški vaidmenys – juos įdomiau lukštenti“, – teigė S.Zonys.
Besibaigiantis sezonas solistui buvo kaip reta aktyvus: „Kadangi LNOBT turėjau daug spektaklių, tekdavo atsisakyti gaunamų užsienio teatrų pasiūlymų. Visada renkiesi tai, kas svarbiau. Tačiau kitas sezonas žada būti ramesnis – nedalyvausiu nei „Apverstos tikrovės“, nei „Makbeto“ premjerose.
Žibuoklės Martinaitytės operoje apskritai nėra partijų baritonui, o Makbetą dainuoti man per anksti. Tad žadu priimti Izraelio operos pasiūlymą atlikti Valentino partiją „Fauste“ – žinoma, su sąlyga, kad iki to laiko baigsis Viduriniuose Rytuose vykstantis karinis konfliktas“, – aiškino S.Zonys.
Šią vasarą solistas su žmona Vladyslava minės santuokos dešimtmetį. „Ta proga skrisime pailsėti į Juodkalnijos pajūrį. O rudenį mūsų šešiametė dukra Patricija teatre pradės lankyti Vaikų operos studiją. Jau dabar ji kiekvieną vakarą manęs klausinėja, ar ateisiu kartu su ja dainuoti į „Zuikį Puikį“, – šypsojosi solistas. – Dvejų metukų jaunėlis Hektoras taip pat labai šnekus ir mėgina atkartoti visas namuose girdimas dainas.“
Debiutai – visose triptiko operose
Operų triptiko spektakliuose debiutų bus ir daugiau: Luidžį „Skraistėje“ pirmą kartą dainuos tenoras iš Italijos Oreste Cosimo, kurį anksčiau girdėjome kaip Rinučį operoje „Džanis Skikis“. Kaip Rinučis šįkart debiutuos solistas Tomas Pavilionis. Vokiečių mecosopranas Sophia Maeno pirmą kartą dainuos Kunigaikštienę operoje „Sesuo Andželika“ ir Zitą operoje „Džanis Skikis“.
G.Puccini operų triptiko spektaklius pirmą kartą diriguos LNOBT operos meno vadovas Martynas Stakionis.
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