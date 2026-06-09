„Telšē linGOun“ švenčia jubiliejų: į nemokamą koncertą kvies Marijonas Mikutavičius bei kitos Lietuvos ir užsienio žvaigždės

„Telšē linGOun“ – tai kasmet laukiama tradicija, kuri suburia telšiškius, žemaičius, sugrįžtančius kraštiečius ir svečius iš įvairių Lietuvos bei užsienio vietų. Kviečiu visus šiomis dienomis būti kartu: dalyvauti renginiuose, atsivesti šeimas, susitikti su draugais, pasidžiaugti Telšiais ir tuo, ką kuriame bendromis pastangomis. Tegul jubiliejinis „Telšē linGOun“ tampa vis garsesniu balsu, kviečiančiu aplankyti Žemaitiją ir jos sostinę, bei tęsia gražią bendrystės, muzikos, kultūros bei žemaitiško charakterio šventę,“ – sako Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus.
Šiemet šventės programa bus itin įvairi – nuo veiklų vaikams, ekskursijų ir sporto varžybų iki koncertų, šokių festivalio „DANCE STATION“, rekordinio bijūnų vainiko pynimo bei renginių, skirtų Telšių vyskupystės 100-mečiui paminėti.
Šių metų programoje netrūks ir naujienų. Gyventojai ir miesto svečiai bus kviečiami į masinius linijinius šokius Respublikos gatvėje, vakarinį kino seansą prie Telšių arenos, floristinių kilimų ekspoziciją Telšių vyskupystės vyskupų rūmų kiemelyje bei renginius, skirtus Telšių vyskupystės šimtmečiui.
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Vienu pagrindinių šventės akcentų ir šiemet taps bijūnas. Telšiuose bus siekiama naujo rekordo – nupinti vainiką, kuris apkabins miesto laikrodį Turgaus aikštėje. Gyventojai kviečiami prisidėti prie šios iniciatyvos: atnešti bijūnų ir dalyvauti pačiame pynime.
Floristė Birutė Lekavičiūtė pasakoja, kad siekiama nupinti tvarų, apie 8 metrų skersmens vainiką. Pasak jos, tai ne vien Telšių miesto, o viso rajono vainikas, todėl prie jo kūrimo raginami prisidėti visi gyventojai. Norintys dalyvauti pynime bus laukiami Turgaus aikštėje – čia organizatoriai paaiškins, kaip įsitraukti į bendrą darbą.
Birželio 11-ąją Telšių kultūros centre ir miesto seniūnijoje bus renkami bijūnai rekordiniam vainikui. Rajono gyventojai kviečiami atnešti bijūnų ir taip tapti naujo rekordo dalimi. Birželio 12-ąją visi norintys laukiami Turgaus aikštėje, kur bus pinamas vainikas, apjuosiantis miesto laikrodį.
Bijūnų žiedais pasipuoš ir Telšių meškutės, kurias padabins Telšių „Vilties“ centro bendruomenės kurtos kompozicijos.
Šventė prasidės birželio 10-ąją Žemaičių kaimo muziejuje renginiu „Vaikystė – bijūnams žydint“. Renginys skirtas patiems mažiausiems rajono gyventojams. Vaikų lauks „Raganiukės“ teatro pasirodymas, edukacijos, robotikos akademijos veiklos, žaidimai ir kitos pramogos. Na, o vakare vyks jau visoms amžiaus grupėms skirta ekskursija „Ženklų istorijos Telšiuose“.
Birželio 11 dieną vyks ekskursija „Insulos kalvos lobiai“, o Respublikos gatvėje žmonės bursis į masinius linijinius šokius. Šios iniciatyvos autorė – Telšių šokių, mados ir grožio studijos „Lokė“ vadovė Daina Tamulionienė. Organizatoriai skaičiuoja, kad šokiuose dalyvaus apie 500 šokėjų – vaikai ir suaugusieji. Bus šokami penki šokiai, o prie paskutiniojo galės prisijungti visi norintys. Vakare Telšių arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks „Drive-in“ kino seansas.
Birželio 12-oji bus viena intensyviausių šventės dienų. Telšių vyskupijos rūmų kieme bus kuriami floristiniai kilimai. Juos kurs Žemaitijos verslo centras, Telšių švietimo centras, Telšių centras „Viltis“, Tryškių miestelio ir Mitkaičių kaimo bendruomenės, verslo atstovai bei svečiai iš Italijos.
Tądien taip pat vyks seniūnijų žaidynės, eksperimentinės archeologijos kiemelis Žemaičių muziejuje „Alka“ ir ekskursija „Žydų štetlas Telšiuose“.
Tradiciškai penktadienį prie Telšės upelio į pikniką bursis Telšių bendruomenė. Žemaitės dramos teatro direktorius Deivydas Rajunčius užsiminė, kad šiemet jame svarbi vieta bus skirta teatrui ir žemaičių moterims.
Vakare Telšių amfiteatre vyks XIV šalių šokių festivalis „Dance Station – 2026“. Festivalio įkvėpėjas Deivydas Račkauskas pasakojo, kad į Telšius atvyks apie 700 šokėjų, o scenoje koncertuos grupė „8 kambarys“. Vėliau virš Masčio ežero pasirodymą surengs Lietuvos akrobatinių skrydžių grupė ANBO. Organizatoriai tikisi palankių oro sąlygų, nes šių metų programa planuojama dar įspūdingesnė dėl pirotechnikos elementų.
Birželio 13-ąją pagrindiniu šventės centru taps Zakso kalnas ir jo prieigos. Čia vyks prekybos ir amatų mugė, edukacinės veiklos „Su jūra mes didesni“, sporto rungtys, vaikų pramogos, putų šou ir kitos veiklos šeimoms.
Viena aktyviausių šventės vietų taps Masčio ežero pakrantė ir Zakso kalno papėdė, kur vyks kanupolo varžybos ir drakono valčių lenktynės. Kanupolo varžybos šventėje rengiamos pirmą kartą, tikimasi, kad jos sulauks ne mažesnio susidomėjimo nei jau pamėgtos drakono valčių lenktynės.
Daugiau informacijos apie varžybas ir komandų registraciją skelbiama Telšių sporto ir rekreacijos centro socialinėje paskyroje. Dar viena šių metų naujovė – pripučiamo kliūčių ruožo varžybos. Tad rungčių, varžybų ir įvairių sportinių veiklų šventėje tikrai netrūks!
Telšių sporto ir rekreacijos centro atstovai pristatė sporto programą, kuri vyks įvairiose miesto erdvėse. Futbolo mėgėjų lauks tarptautinis vaikų futbolo turnyras „Telšiai City Cup – 2026“, o meno mėgėjai galės aplankyti VDA Telšių fakulteto baigiamųjų darbų parodą.
Vakare Zakso kalnas virs koncertų erdve. Scenoje pirmieji pasirodys grupė „Žemaitukai“, Justinas Jarutis, Aistė, Marijonas Mikutavičius, Minelli su gyvo garso grupėmis ir Leon Somov. Koncertai tęsis iki vėlyvos nakties.
Birželio 14-oji sutampa su Gedulo ir vilties diena, todėl sekmadienio programa bus santūresnė, labiau susitelkusi į atminimą, bendrystę ir Telšių vyskupystės 100-mečio renginius. Prie Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros bus pristatyta jubiliejinė paroda, vyks apdovanojimų Telšių vyskupijos 100 medaliais ceremonija, skambės vargonų muzikos koncertas, o vidurdienį tikintieji rinksis į Šv. Antano atlaidus.
Žemaitijos sostinės šventę užbaigs koncertas Telšių amfiteatre, kuriame pasirodys Bjelle ir Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams ir partneriams, kurių parama leidžia „Telšē linGOun“ augti, stiprėti ir kasmet gyventojams bei miesto svečiams pasiūlyti vis įvairesnę programą. Jūsų finansinis indėlis, įsteigtos dovanos ir prisidėjimas yra svarbi šventę „išlinGOujanti“ dalis.
JubiliejusMarijonas MikutavičiusTelšiai
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