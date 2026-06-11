„Nepamirštama patirtis“: Vilniuje koncertuos smuiko garsenybė Ilya Gringolts

I. Gringoltsas koncertuoja su pačiais žymiausiais pasaulio orkestrais, tokiais kaip Los Andželo filharmonijos, Romos Šv. Cecilijos akademijos, Milano „Filarmonica della Scala“, BBC simfoninis, BBC Škotijos simfoninis, NHK simfoninis, Vienos simfoninis, Ciuricho „Tonhalle“, Bavarijos radijo simfoninis, Karališkasis Stokholmo filharmonijos, Birmingemo miesto simfoninis, Oslo filharmonijos, Roterdamo filharmonijos, Helsinkio filharmonijos, San Paulo simfoninis, Taivano nacionalinis simfoninis orkestras ir kt. Tarp praėjusio sezono akcentų – koncertai su Liuksemburgo filharmonijos, Kelno Vakarų Vokietijos radijo simfoniniu, Berlyno Vokietijos simfoniniu, „Yomiuri Nippon“ simfoniniu ir Diuseldorfo simfoniniu orkestru.
Smuikininkas studijavo garsiojoje Juilliardo muzikos mokykloje Niujorke, kur jo dėstytojas buvo legendinis Itzhakas Perlmanas – vienas žymiausių mūsų epochos smuikininkų. 1998 m. I. Gringoltsas laimėjo prestižinį Paganinio tarptautinį smuikininkų konkursą ir iki šiol išlieka jauniausiu šio konkurso nugalėtoju jo istorijoje. Šiuo metu atlikėjas groja Guarneri „del Gesù“ smuiku (1743).
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Smuikininkas pasaulio publiką keri virtuoziškumo ir ypatingų interpretacijų deriniu bei nuolat ieško naujų muzikinių iššūkių. Atlikėjo meistriškumu žavisi daugybė muzikos kritikų, o leidinys „Pizzicato“ priduria: „Ilya Gringoltso interpretacijos liudija jo gilų įsitraukimą į kūrinius ir jų suvokimą, taip pat nepalaužiamą, užtikrintą instrumento valdymą“. I. Gringoltso repertuare – tiek didieji smuiko klasikos šedevrai, tiek rečiau skambantys opusai bei šiuolaikiniai kūriniai. Specialiai šiam atlikėjui kūrinius yra parašę tokie kompozitoriai kaip Peter Maxwell Davies, Salvatore Sciarrino, Bernhard Lang, Michael Jarrell, Beat Furrer, Christophe Bertrand, Chaya Czernowin, Augusta Read Thomas, Mirela Ivičević ir kt. Taip pat smuikininkas nuolat groja Johno Adamso, Jörgo Widmanno, Heinzo Holligerio, Valentyno Silvestrovo, Sofios Gubaidulinos, Mieczysławo Weinbergo ir kitų žymiausių XX-XXI kūrėjų muziką.
Svarbią vietą atlikėjo veikloje užima ir kamerinė muzika. Smuikininkas nuo 2008 m. yra „Gringolts Quartet“ primarijus, su šiuo kolektyvu jis itin sėkmingai pasirodė Zalcburgo festivalyje, Liucernos festivalyje, Edinburgo festivalyje, Amsterdamo „Concertgebouw“, Liuksemburgo filharmonijoje, Hamburgo Elbės filharmonijoje ir Venecijos „La Fenice“ teatre. I. Gringoltsas nuolat bendradarbiauja su tokiais aukščiausio kalibro muzikantais kaip violončelininkai Nicolas Altstaedt, Christian Poltéra, altininkas Lawrence Power, pianistai Alexander Lonquich, Peter Laul ir kt.
Jo gausioje diskografijoje, kurią leidžia didžiausiose klasikinės muzikos leidyklos „Deutsche Grammophon“, „BIS“, „Hyperion“ ir „Outhere Music“, aukštai įvertinti ir svarbią vietą užima įrašyti visi N. Paganinio 24 Kaprisai (2013), visi Igorio Stravinskio kūriniai smuikui (2018), o vienas naujausių I. Gringoltso įrašų – kartu su Francesco Corti įrašytos J. S. Bacho sonatos smuikui ir klavesinui – pelnė „Diapason d’Or“, „Amadeus d’Or“ ir kitus prestižinius apdovanojimus.
Smuiko garsenybės Ilya Gringoltso pasirodymas Vilniuje – Modesto Pitrėno diriguojamame Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte spalio 16 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „kakava.lt“.