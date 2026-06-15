Elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno garsenybė Alva Noto pasirodys Vilniuje su naujausiu savo projektu

Alva Noto, kurio tikrasis vardas Carsten Nicolai, laikomas viena svarbiausių figūrų tarptautinėje elektroninės muzikos, šiuolaikinio meno ir tarpdisciplininių medijų scenoje. Minimalistine estetika pasižyminti jo kūryba ne vieną dešimtmetį hipnotizuoja tiek publiką, tiek kritikus. Portalas „Insounder“ menininko pasirodymus apibūdino kaip „nepamirštamą, visus pojūčius įtraukiantį patyrimą“ ir lakoniškai pridūrė: „Tiesiog magija“. Leidinys „The AU Review“ rašė, kad menininkas „minimalizmą pakylėjo į naujas aukštumas“, o „Pitchfork“ pabrėžė, kad jo kūryboje „atšiaurūs tembrai ir abstrakti elektronika galiausiai tampa giliai jaudinantys.“
Susiję straipsniai
Per savo karjerą Alva Noto išleido kelias dešimtis solinių albumų, sukūrė daugybę bendrų projektų ir koncertavo su pasaulinio garso menininkais, tarp jų – Ryuichi Sakamoto, Michael Nyman, Blixa Bargeld, Ryoji Ikeda, Iggy Pop ir Mika Vainio. Jis rengia pasirodymus visame pasaulyje: Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, JAV. Alva Noto yra koncertavęs svarbiausiose pasaulio kultūros institucijose, tarp jų – Guggenheimo muziejuje Niujorke, San Fransisko modernaus meno muziejuje, Pompidou centre Paryžiuje, „Tate Modern“ muziejuje Londone, Berlyno filharmonijoje, Muziekgebouw Amsterdame, taip pat garsiuosiuose festivaliuose „CTM“ Berlyne, „Sonar“ Barselonoje, „Mutek“ Tokijuje.
Plačiajai auditorijai Alva Noto vardas itin gerai žinomas dėl jo bendradarbiavimo su legendiniu japonų kompozitoriumi ir pianistu Ryuichi Sakamoto. Be įspūdingų bendrų pasirodymų kartu jie sukūrė muziką Alejandro Gonzálezo Iñárritu filmui „The Revenant“ („Hju Glaso Legenda“) su Leonardo DiCaprio, laimėjusiam daugybę aukščiausių įvertinimų „Oskarų“, „Auksinio gaublio“, BAFTA, Kritikų pasirinkimo ir kituose apdovanojimuose.
Berlyne gyvenantis menininkas priklauso kūrėjų kartai, kuri nuosekliai veikia sankirtoje tarp muzikos, vizualiojo meno ir mokslo. Jį domina moksliniai reiškiniai, matematiniai modeliai, kodai, atsitiktinumo struktūros bei saviorganizacijos principai. Menininkas siekia peržengti įprastas juslinio suvokimo ribas, paversdamas garso ir šviesos dažnius vienu metu patiriamais tiek akimis, tiek ausimis.
„Vienas pagrindinių mano įkvėpimo šaltinių yra gamta. Susiduriant su gamta, mokslas tampa nepaprastai įdomus, nes jis atskleidžia reiškinius ir siūlo modelius, padedančius ją suprasti“, – sako Alva Noto. Prieš pradėdamas meninę veiklą, C. Nicolai studijavo architektūrą ir kraštovaizdžio dizainą, vėliau susidomėjo teorinėmis garso ir erdvės savybėmis. 1990-ųjų pradžioje persikėlęs į Berlyną, jis įkūrė eksperimentinės muzikos leidyklą „Noton. Archiv Für Ton Und Nichtton“, kuri tapo platforma jo konceptualiems ir eksperimentiniams muzikiniams tyrinėjimams.
C. Nicolai taip pat gerai žinomas vizualiojo meno pasaulyje. Jo darbai buvo eksponuojami prestižinėse tarptautinėse parodose, įskaitant „documenta X“, 49-ąją ir 50-ąją Venecijos meno bienales. Už savo kūrybą jis pelnė daugybę reikšmingų tarptautinių apdovanojimų, tarp jų – „Prix Ars Electronica“, „Giga-Hertz“ premiją (kartu su Ryoji Ikeda), Japonijos medijų meno festivalio Didįjį prizą, Ciuricho meno premiją ir kt.
Vilniuje Alva Noto pristatys savo naujausią, kartu su vaizdo menininku Ken Niibori sukurtą audiovizualinį projektą „HYBR:ID UNI PARA“, išaugusį iš albumų serijos „HYbr:ID“. Remiantis precizišku šio projekto garso dizainu, gyvo pasirodymo metu bus kuriama patirtis, jungianti distopines atmosferas, kinematografiškus garsovaizdžius, pulsuojančius ritmus ir introspektyvią melancholiją.
Elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno garsenybės Alva Noto pasirodymas su japonų vaizdo menininku Ken Niibori – spalio 23 d. LVSO Koncertų salėje. Bilietus platina „Bilietai.lt“.
Vilniaus festivaliaiLietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO)Alva Noto
Rodyti daugiau žymių