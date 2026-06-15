Šiauliai tris dienas gyveno bigbendų ritmu: „Big Band Festival Šiauliai 2026“ subūrė muzikantus iš septynių pasaulio šalių

Festivalio atidarymo vakarą koncertų salėje „Saulė“ publiką pasitiko festivalio šeimininkai – Šiaulių bigbendas ir trys jaunosios kartos Lietuvos tenorai: Edgaras Davidovičius, Juozas Janužas bei Laurynas Viliušis. Pasaulinės vokalinės muzikos klasika ir bigbendo skambesys sukūrė įsimintiną festivalio pradžią. Po koncerto operos solistai neslėpė susižavėjimo bendradarbiavimu su Šiaulių bigbendu. „Labai įdomi patirtis, pirmas kartas, bet tikiuosi, kad ne paskutinis“, – sakė L. Viliušis.
Penktadienio programą Saulės Laikrodžio aikštėje pradėjo „Pan Big Band“ iš Panevėžio kartu su džiazo vokaliste Kristina Jatautaite. Kolektyvo vadovas Arūnas Viduolis pasakojo, kad orkestro išskirtinumas slypi jo veiklos modelyje – tai bendraminčių klubas, kuriame muzikantai renkasi vedami ne pareigos, o noro muzikuoti. Pasak jo, kolektyvą vienija meilė bigbendinei ir džiazo muzikai, o šiltas festivalio publikos sutikimas parodė, kad tokia muzikinė bendrystė artima ir klausytojams.
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Pirmą kartą festivalyje pasirodė ir Marijampolės džiazo orkestras, vadovaujamas Audriaus Pučinsko. Kartu su ukrainiečių džiazo vokaliste Anastasiia Bukina kolektyvas pristatė klausytojams gerai žinomų kūrinių programą, kurią papildė netikėtas vakaro akcentas – solistės devynmetės dukros Miroslavos pasirodymas. Kartu su Marijampolės džiazo orkestru ji atliko kūrinį „New York, New York“, o pasirodymas sulaukė audringų publikos ovacijų. Po koncerto Anastasiia pasakojo, kad dukra šią dainą išmoko savarankiškai ir pati paprašė galimybės pasirodyti festivalio scenoje.
Festivalio programą tęsė Šiaulių bigbendas, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento Raičio Ašmanio, kartu su svečiais iš Italijos – džiazo vokaliste Laura Taglialatela ir gitaristu Alessandro Florio. Klasikinio džiazo nuotaikomis alsavusi programa publiką nukėlė į džiazo aukso amžių. Svečiai negailėjo gerų žodžių festivaliui, organizatoriams ir Šiaulių publikai, pabrėždami šiltą žmonių priėmimą ir džiaugdamiesi galimybe muzikuoti kartu su Šiaulių bigbendu. Alessandro Florio prisipažino, kad Lietuvoje bei šiame festivalyje lankosi jau ne pirmą kartą ir kaskart išvykdamas jaučia norą sugrįžti.
Antrosios festivalio dienos kulminacija tapo Kauno bigbendo, vadovaujamo dirigento Tomo Botyriaus, ir ilgamečio grupės „De-Phazz“ vokalisto Karlo Friersono (JAV/Vokietija) pasirodymas. Charizmatiškasis atlikėjas ir energinga programa greitai įtraukė publiką – prie scenos netrūko nei šokių, nei šypsenų, nei gausių aplodismentų. „Publika buvo neįtikėtina. Ir kas man labai patinka, tai jaunimas. Buvo tiek daug jaunų žmonių, kurie šoko ir ėjo iš proto. Tikrai puiku, kad meilė muzikai jūsų šalyje ir jūsų mieste vis dar gyva“, – džiaugėsi atlikėjas.
Trečiąją festivalio dieną pradėjo „Mirage Jazz Orchestra“ iš Latvijos, vadovaujamas Laurio Amantovo, kartu su solistu Laimiu Rācenāju. Kolektyvas pristatė elegantišką programą, kurioje greta gerai pažįstamų džiazo kūrinių skambėjo ir Latvijos bigbendinės muzikos tradiciją atspindintis repertuaras. Po koncerto muzikantai pabrėžė festivalio išskirtinumą, pažymėdami, kad tokie bigbendų festivaliai yra retenybė, o „Big Band Festival Šiauliai“ išlieka vienintelis tokio pobūdžio festivalis Baltijos šalyse. Pasak L. Amantovo, dalyvavimas festivalyje yra ne tik galimybė koncertuoti, bet ir susitikti su kolegomis bei pasidalyti meile bigbendų muzikai.
Po latvių kolektyvo pasirodymo į sceną žengė nuolatinis festivalio dalyvis – šiemet 15 metų veiklos jubiliejų minintis džiazo orkestras „Romuva“. Nors koncerto pradžioje dangus pagrasino lietumi, renginio vedėjos ir festivalio organizatorės Gretės Každailytės kvietimas išsimaudyti ne lietuje, o džiaze netrukus tapo pranašiškas. Greta klausytojų pamėgtų orkestrinio džiazo kūrinių kolektyvas pateikė ir staigmeną – keletą vokalinių numerių atliko orkestro trombonininkas Tautvydas Fabijonavičius, publiką nustebinęs ne tik trombonininko, bet ir vokalisto talentu. Jau aštuntą kartą festivalio scenoje pasirodanti „Romuva“ didžiausia savo stiprybe laiko bendruomeniškumą ir tarpusavio ryšį, kurį per daugelį metų padėjo sukurti vadovas Romualdas Žukauskas.
Trečiosios festivalio dienos vakarą energijos netrūko ir olandų grupei „Life 'n' Times“ Soulband. Pasak muzikantų, soulo muzikos programą jie pasirinko neatsitiktinai – iš ankstesnių viešnagių grupės bosistas žinojo, kad šiauliečiai mėgsta šį žanrą. Charizmatiški atlikėjai greitai užmezgė ryšį su klausytojais, o šokiai ir aplodismentai lydėjo koncertą nuo pirmųjų kūrinių iki pat pabaigos. Ypatingą įspūdį jiems paliko žmonės, kurie net ir prasidėjus lietui liko prie scenos, šoko ir mėgavosi muzika. Pasak muzikantų, tai geriausias įrodymas, kad į festivalį susirenka tikri muzikos mylėtojai.
Vienu iš išskirtiniausių festivalio projektų tapo bendras „Vilnius JJAZZ Ensemble“ ir prancūzų kolektyvo „La Caja Negra“ pasirodymas. Pasak „Vilnius JJAZZ Ensemble“ meno vadovo Jievaro Jasinskio, pirmieji planai ir svajonės surengti bendrą koncertą užsimezgė dar prieš ketverius metus, susipažinus su „La Caja Negra“ vadovu Pierre'u Bertrandu. Po ketverius metus trukusios draugystės būtent „Big Band Festival Šiauliai“ tapo vieta, kur šis sumanymas virto realybe. Muzikantai kartu atliko tiek „Vilnius JJAZZ Ensemble“, tiek „La Caja Negra“ kūrybą, o projektą apibūdino kaip draugystės, bendradarbiavimo ir noro dalintis muzika rezultatą.
Festivalio kulminacija tapo grupės BIX ir džiazo orkestro „Romuva“ bendras pasirodymas. Šiaulių 790 metų jubiliejų mininčiam miestui tai tapo simbolišku akcentu – viena ryškiausių miesto roko grupių ir jaunoji Šiaulių muzikantų karta susitiko bendroje scenoje. Publika išgirdo gerai žinomas BIX dainas, specialiai aranžuotas džiazo orkestrui. Galingas roko ir bigbendo skambesio derinys greitai įtraukė publiką, o festivalio pabaiga virto tikra švente po atviru dangumi. Po koncerto grupės lyderis Saulius Urbonavičius-Samas neslėpė susižavėjimo jaunaisiais muzikantais ir jų profesionalumu. Bendrą pasirodymą su „Romuva“ jis pavadino neeiline patirtimi. S. Urbonavičius taip pat pabrėžė ypatingą Šiaulių vietą Lietuvos muzikos žemėlapyje, išskirdamas miesto muzikinę kultūrą, publikos supratimą ir tokius išskirtinius renginius kaip „Big Band Festival Šiauliai“.
Tris dienas Šiauliai gyveno muzika, o festivalio scenose susitiko muzikantai iš septynių pasaulio šalių. Nepaisydami permainingų orų, klausytojai gausiai rinkosi į koncertus, šoko, plojo ir kartu kūrė išskirtinę „Big Band Festival Šiauliai 2026“ atmosferą. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ nuoširdžiai dėkoja visiems festivalio žiūrovams už ištikimybę gyvai muzikai, o festivalio finansuotojams – Šiaulių miesto savivaldybei ir Lietuvos kultūros tarybai – už galimybę šiai tradicijai gyvuoti ir augti.