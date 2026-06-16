Į Vilniaus festivalio sceną sugrįžta pianistų Lucaso ir Arthuro Jussenų duetas

Kas tie broliai Jussenai?
„Šie du olandai yra nepamirštami pasakotojai“, – taip apie pianistus Lucasą ir Arthurą Jussenus rašė „Tagesspiegel“. Legendinis batutos maestro seras Neville’as Marrineris teigė, kad klausantis šio nepaprasto dueto suvokiama, jog groja ne tiesiog du puikūs pianistai, bet vienas kito interpretaciją ypač jaučiantys ir į subtiliausius niuansus reaguojantys menininkai.
Nyderlandų pianistai L. ir A. Jussenai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, grojo Nyderlandų karalienei Beatričei, o 10-ies ir 13-os metų jau koncertavo Amsterdamo „Concertgebouw“ scenoje su Nyderlandų radijo kameriniu orkestru, diriguojant Jaapui van Zwedenui. Jussenai mokėsi pas Janą Wijną, Marią João Pires, Toną Hartsuikerį, Menahemą Presslerį, Dmitrijų Baškirovą.
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Dabar pianistų duetas groja su garsiausiais pasaulio kolektyvais, tokiais kaip „Concertgebouw“, Bostono, Filadelfijos, Monrealio, Sidnėjaus, Singapūro, Šanchajaus, San Paulo, Monte Karlo, Elbės filharmonijų ir kitais simfoniniais orkestrais, koncertuoja su įžymiais dirigentais, tarp kurių – Christophas Eschenbachas, Andris Nelsonas, Manfredas Honeckas, Jukka-Pekka Saraste, Yannickas Nézet-Séguinas ir daugelis kitų. Įrašų kompanija „Deutsche Grammophon“ su broliais Jussenais pasirašė išskirtinę sutartį, jų albumai sulaukia puikių įvertinimų. 2022 m. išleistas CD „Dutch Masters“ („Olandų meistrai“) pelnė „Edison Klassiek“ apdovanojimą. 2024 m. pasirodė jų įrašas „Rêve“ – pirmoji suplanuotos trilogijos dalis, kurioje duetas tyrinėja mažiau žinomą prancūzų impresionistų repertuarą. 2025 m. gegužę pasirodė antroji trilogijos dalis „Cantus“.
2025–2026 m. sezone pianistų duetas yra Frankfurto simfoninio orkestro rezidentai. Šių metų vasarį įvyko ilgai lauktas L. ir A. Jussenų debiutas su Berlyno filharmonijos orkestru. Balandį jie grojo specialiai jiems sukurtą naują Andrew Normano dvigubą koncertą kartu su Bostono simfoniniu orkestru. Šiame sezone pianistų duetas taip pat koncertavo Azijoje, suplanuoti jų pasirodymai svarbiausiuose Europos klasikinės muzikos festivaliuose.
Jussenų duetas ir Lietuvos publika
Pirmą kartą L. ir A. Jussenų duetą Lietuvos publika turėjo progą išgirsti dar 2018 m. Vilniaus festivalyje, ir nuo to laiko šie pianistai čia yra ypač laukiami. Vėliau jie buvo sugrįžę į Filharmonijos Didžiąją salę sezono programoje, į 2022 m. „Gaidos“ festivalį, taip pat pasirodė 2023 m. Vilniaus festivalyje.
Šįkart duetas atvyksta į Lietuvą pasveikinti 30-ojo Vilniaus festivalio. Ta proga birželio 19 d. skambės dueto solo programa „Brolių Lucaso ir Arthuro Jussenų sveikinimas Vilniaus festivaliui“, o birželio 20 d. numatytas koncertas „Vilniaus festivalio susitikimai. LNSO, choras „Vilnius“, brolių Jussenų duetas, Andrzej Boreyko“.
Jussenų sveikinimas Vilniaus festivaliui
Lietuvos klausytojų simpatijas ir ovacijas pelnęs pianistų duetas, sveikindamas Vilniaus festivalį ir jo publiką, surengs rečitalį. Pianistai atliks kelias epochas apimančią programą: nuo Vienos klasiko Wolfgango Amadeus Mozarto, romantikų Franzo Schuberto ir Roberto Schumanno iki prancūzų impresionistų Claude’o Debussy, Maurice’o Ravelio ir mūsų dienų vokiečių kompozitoriaus Jörgo Widmanno opusų.
Pratęsdami daugybės įspūdingų Vilniaus festivalio susitikimų tradiciją, pianistai dalyvaus ir simfoninės muzikos vakare kartu su dirigentu A. Boreyko, valstybiniu choru „Vilnius“ ir LNSO. Šiame koncerte pianistų duetas atliks savo tėvynainio, mūsų dienų olandų kompozitoriaus Joey Roukenso Koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui „Unisonu“ („In Unison“).
A. Boreyko diriguojamo koncerto programoje dar skambės vienas žinomiausių kompozitoriaus Charleso Iveso, vadinamo modernios amerikiečių akademinės muzikos pradininku ir novatoriumi, opusų „Neatsakytas klausimas“ („Unanswered question“, 1908). Kitas kūrinys – 1888 m. Richardo Strausso sukurta, itin spalvinga orkestruote pasižyminti simfoninė poema „Don Žuanas“ – žymi kompozitoriaus braižo ir estetinių nuostatų takoskyrą tarp jaunystės kūrybos ir meninės brandos. Poemos premjera įvyko 1889 m. Veimaro operos teatre diriguojant pačiam autoriui – vieni klausytojai ją nušvilpė, kiti šūksniais reiškė susižavėjimą. O koncertą vainikuos pagal Friedricho Hölderlino poemą parašyta „Likimo daina“ („Schicksalslied“, 1868–1871) – vienas ryškiausių Johanneso Brahmso kūrinių chorui ir orkestrui po „Vokiškojo Requiem“: muzika pasižymi šviesia, daininga lyrika ir perteikia asmenybės bei žmonijos likimo apmąstymus.