Choreografas Martynas Rimeikis apie „Festivalį X“: „Kiekviena karta turi savo meninius kodus“

Apie tai, ar teminės nuorodos padeda kurti šokį ir kodėl „Festivalis X“ puikiai tinka pažinčiai su operos ir baleto žanrais, kalbėjomės su LNOBT vyriausiuoju choreografu Martynu Rimeikiu, kuriam kadaise naują karjeros kryptį suteikė tas pats „Kūrybinio impulso“ projektas.
– Šįkart „Kūrybinis impulsas“ vėl siūlo choreografams atsispirti nuo visus pasirodymus vienijančios temos. Kaip manote, tokie teminiai rėmai choreografui padeda ar varžo?
– Pats kelis kartus esu buvęs panašiose situacijose ir iš patirties galiu pasakyti: iš pradžių atrodo, kad varžo. Sunku įeiti į temą, kurią ne pats pasirinkai. Bet iš tikrųjų – tai įdomu, nes kuriantis žmogus bet kurioje jam suformuotoje užduotyje randa, kaip atskleisti ją savaip.
Bent man tai buvo labai naudinga patirtis, leidusi iš naujo pažinti savo choreografinę leksiką ir mintį. Todėl viskas priklauso nuo to, kaip į tai pažvelgsi. Tikiuosi, W.A.Mozarto „Figaro vedybų“ tema inspiruos keturis jaunuosius choreografus.
„Kūrybinis impulsas“ buvo sukurtas ne tik tam, kad atskleistų talentingus jaunus choreografus, bet ir tam, kad leistų jiems pažinti choreografo darbą kaip profesiją. O įvairiausios užduotys yra šios profesijos dalis, todėl pabūti tokioje situacijoje labai naudinga.
Jokia tema negali sutrukdyti kalbėti apie tai, kas tau yra svarbu. Net jei iš pradžių ji atrodo tolima ir svetima, įmanoma atrasti savų kampų. Tai kaip tik išmoko mąstyti plačiau ir nesiremti paviršutiniškais šablonais.
– Jauniesiems choreografams rekomendavote išbandyti bendradarbiavimo su dramaturgais patirtį, kurią šįmet jiems siūlo „Festivalis X“. Kuo dramaturgas gali padėti choreografui?
– Kai aš pradėjau dalyvauti „Kūrybiniame impulse“, tokių galimybių neturėjau. Kurdamas „Procesą“, atradau rašytoją Lauryną Katkų, su kuriuo nuo to laiko kartui dirbame prie statomų baletų siužetų. Todėl raginu projekto dalyvius pasinaudoti jiems suteikta galimybe ir išbandyti panašų bendradarbiavimą, praplečiantį individualaus suvokimo lauką.
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– Ar pastarųjų kelerių metų „Kūrybiniuose impulsuose“ matote tokių kūrėjų, kuriems po šokėjo karjeros galėtumėte drąsiai rekomenduoti choreografo profesiją?
– Matau, tik pavardžių kol kas nenorėčiau minėti. Ir žavu, kad beveik kiekvienais metais atsiranda vis naujų. Tik šįmet tarp autorių naujokų nematysime: visi keturi dalyviai – Miryam Roca Cruz, Imogen Holly Moss, Edvinas Jakonis, Jonas Bernardas Kertenis – jau yra dalyvavę „Kūrybinio impulso“ projektuose. Vadinasi, jie nebebijo kurti, jie turi tam drąsos. O kai yra drąsos, išlaisvėja kūryba.
– „Festivalis X“ jungia įvairias kultūros formas – baletą, operą, elektroninę muziką, šiuolaikinius performansus. Tikėtina, kad tai gali išplėsti tradicinę, šokiui atsidavusią „Kūrybinio impulso“ stebėtojų auditoriją. Pritartumėte?
– Be abejonės. Vienas šio festivalio tikslų ir yra edukacija bei jaunosios publikos pritraukimas. Paprasčiau pažinti abu paslaptingus ir kartais gąsdinančius baleto ir operos menus viename renginyje, kuriame pristatomi tau labiau suprantami tavo kartos kūrėjų darbai. Nes kiekviena karta turi savo meninius kodus ir savo kalbą, besiskleidžiančią jos atstovus vienijančiuose tarpdisciplininiuose menuose. Tokioje aplinkoje niekam netenka jaustis naujoku.