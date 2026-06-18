„Darnu Group“ paskelbė jubiliejinio „Paupys Fest“ programą: dvi dienas skambės muzika, vyks veiklos šeimoms ir augintiniams

„Per penkerius metus „Paupio turgus“ iš maisto erdvės išaugo į bendruomenės susitikimų vietą, kur vyksta koncertai, kino vakarai, mugės, edukacijos ir įvairios miesto iniciatyvos. Jubiliejinio festivalio programa atspindi būtent šią kryptį – renginys orientuotas į įvairaus amžiaus lankytojus ir kvies laiką leisti visai šeimai“, – sako „Darnu Group“ restoranų veiklos ir plėtros vadovė Anželika Šiško.
Pagrindinėje scenoje – nuo Justino Jaručio iki improvizacijų teatro
Dvi festivalio dienas pagrindinėje „Paupys Fest“ scenoje pasirodys skirtingų žanrų atlikėjai ir kūrėjai. šeštadienio programoje numatyti grupės „Superkoloritas“, Monikos Linkytės ir Justino Jaručio koncertai, o tarp pasirodymų festivalio nuotaiką palaikys didžėjai.
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Sekmadienį scena priklausys ne tik muzikai. Programą pradės vaikų pamėgtas projektas „Liukabu“, vėliau žiūrovų lauks improvizacijų teatro „Kitas Kampas“ profesionalų pasirodymas, grupės „Dovi Mi“ koncertas ir vakarą bei visą gimtadienio šventę vainikuosiantis atlikėjos Aistės koncertas.
Vaikų erdvėje – kūryba, žaidimai ir vasariškos pramogos
Atskira festivalio programa parengta ir mažiausiems lankytojams. Visą savaitgalį veiks vaikų erdvė, kurioje netrūks kūrybinių veiklų, dirbtuvių ir žaidimų. Čia bus galima apsilankyti blizgučių stotelėje, įsitraukti į įvairius užsiėmimus bei išbandyti specialiai festivaliui parengtas pramogas.
Šeštadienį vaikus į šventines veiklas įtrauks animatoriai, aktyvūs žaidimai ir edukacinės veiklos, o vienu ryškiausių programos akcentų turėtų tapti muilo burbulų fiesta. Festivalio metu taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus gaminamos gimtadienio dekoracijos iš perdirbtų medžiagų. Sekmadienį programą papildys draugystės apyrankių dirbtuvės ir kitos kūrybinės veiklos, kviesiančios vaikus ne tik stebėti, bet ir patiems įsitraukti į šventės kūrimą.
Dėmesys ir augintiniams
Svarbi „Paupys Fest“ dalis bus skirta ir keturkojams bei jų šeimininkams. Visą savaitgalį festivalyje veiks „SOS gyvūnai“ erdvė, kurioje lankytojų lauks organizacijos pristatymas, informacinis stendas, įvairios interaktyvios veiklos ir specialistų konsultacijos.
Augintiniai galės išbandyti specialiai jiems įrengtą „Pagundų trasą“, o jų šeimininkai – pasikonsultuoti gyvūnų mitybos klausimais ar sudalyvauti kitose veiklose. Programą papildys ir kinologų pasirodymas, leisiantis iš arti pamatyti žmogaus ir šuns bendradarbiavimą. Festivalio metu taip pat veiks fotosienelė ir kitos iniciatyvos, skirtos augintinių mylėtojų bendruomenei.
Dvi dienas truksiantis „Paupys Fest“ sujungs muziką, kūrybines veiklas, pramogas šeimoms ir augintinių mylėtojams, jis taps proga susitikti vienoje gyviausių sostinės vietų ir kartu pasitikti vasarą.