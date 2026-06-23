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Kintų muzikos festivalyje – apie litvakų palikimą

2026 m. birželio 23 d. 13:01
Pamaryje įsibėgėjusiame 15-ajame Kintų muzikos festivalyje – ypatingos programos, skirtos priminti bei puoselėti turtingą litvakų kultūrinį ir istorinį paveldą. „Tai viena mūsų misijų“, – sakė  festivalio meno vadovas, vienas ryškiausių savo kartos Lietuvos violončelininkų Glebas Pyšniakas. Dviejuose šiai temai skirtuose koncertuose – birželio 27-ąją Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje ir liepos 12-ąją Didžiojoje Kintų bažnyčioje – grieš jis pats.
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Birželio 27 d. Šilutėje įvyksiantis G.Pyšniako ir choro „Jauna muzika“ koncertas pavadintas „Kelionė į Nikaragvą“ pagal čia skambėsiantį žymaus šių dienų amerikiečių kompozitorių Michaelo Gordono kūrinį „Travel Guide to Nicaragua“ („Kelionės į Nikaragvą gidas“).
Tai aštuonių dalių valandos trukmės jautrus muzikinis pasakojimas apie paties M.Gordono šeimos kelionę iš Zietelos miestelio tuometėje Lenkijoje (dabar Baltarusija) per Kubą ir Nikaragvą į Jungtines Amerikos Valstijas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą šeima bėgo nuo Europoje įsisiautėjusios antisemitizmo bangos, grėsusių pavojų ir politinių lūžių.
„Iš pradžių Michaelas parašė kūrinį apie savo vaikystę Nikaragvoje, vėliau, per pandemiją, įkvėptas atrastos tėvo batų dėžutės su senomis nuotraukomis, nusprendė viską perdaryti, atskleisti šeimos dramą. Muzika paveiki, nepalieka abejingų, o įspūdį dar labiau sustiprina garsios amerikiečių menininkės Laurie Olinder sukurtos vizualizacijos. Muzikine prasme šis opusas be galo sudėtingas, reikalaujantis ypač gero choro pasirengimo“, – pasakojo G.Pyšniakas.
Kompozitorius M.Gordonas savo kūrinio premjeroje.<br>M.M.Andrulytės nuotr. Daugiau nuotraukų (12)
Kompozitorius M.Gordonas savo kūrinio premjeroje.
M.M.Andrulytės nuotr.
L.Olinder yra dirbusi su tokiomis įžymybėmis kaip Johnas Adamsas, Philipas Glassas, „Kronos“ kvartetas.
„Travel Guide to Nicaragua“ premjera Europoje įvyko pernai Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje, JAV šis opusas, sukurtas „Carnegie Hall“ ir „Penn Live Arts“ užsakymu, pirmą kartą atliktas 2022 m. Niujorke.
„Tai kūrinys, kuriame klasikinės muzikos elementai susipina su roko ir pankroko energija, pasakojimas apie tai, kaip karai ir politiniai lūžiai išdrasko šeimas, žmonių likimus. Ši muzika – ne pramogos, kartu su vaizdo projekcijomis ji išgauna nepaprastai stiprią emociją“, – sakė choro „Jauna muzika“ vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas, Kintuose su publika šį kūrinį išgyvensiantis antrąsyk.
Po premjeros Vilniuje kūrinį įrašė viena JAV įrašų kompanija, netrukus turėtų pasirodyti kompaktinė plokštelė.
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Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis: nuo Lietuvos žvaigždžių iki svečių iš Taivano ir Japonijos

Liepos 12-osios vakaras Didžiojoje Kintų bažnyčioje pavadintas „Atminties giesmė“. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Césaro Cui, Maurice‘o Ravelio, Anatolijaus Šenderovo ir savo kūrinius grieš „Duettissimo“ – G.Pyšniako ir jo gyvenimo bei scenos partnerės, žinomos smuikininkės Dalios Dėdinskaitės duetas, o aktorius Giedrius Arbačiauskas skaitys rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus tekstus apie jo vaikystės Vilnių, kurį vadino savo dvasiniais namais, taip pat Lietuvos žydų likimus.
Meninis pasakojimas sudėliotas remiantis šviesaus atminimo rašytojo esė „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
 Kintų muzikos festivalio akimirka.<br> M.M.Andrulytės nuotr. Daugiau nuotraukų (12)
 Kintų muzikos festivalio akimirka.
 M.M.Andrulytės nuotr.
„Prie šio įdomaus projekto daug prisidėjo G.Kanovičiaus sūnus, poetas, eseistas, litvakų paveldo puoselėtojas Sergejus Kanovičius. Jis patikėjo mums savo tėčio tekstą. Žodžiai – jautrūs, kupini prisiminimų, šviesūs ir kartu liūdni. Muziką parinkome pagal skaitomą tekstą, – pasakojo  G.Pyšniakas. – Tai, kad tokie vakarai kaip šis ar koncertas, kuriame vos antrą kartą Europoje skambės „Travel Guide to Nicaragua“, vyksta ne kur nors didmiestyje, o Kintų muzikos festivalyje, neabejotinai rodo jo svorį.“
Visa Kintų muzikos festivalio programa: https://kintaiarts.lt/muzikos-festivalis/
Kintų muzikos festivalisGlebas PyšniakasDalia Dedinskaitė
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