Lietuviška plokštelė – svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų „Opus Klassik“ laimėtoja

Šiuos kūrinius atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras, diriguojami garsiosios maestrės Mirgos Gražinytės-Tylos, pianistė Onutė Gražinytė. „Sutartinę“ dainavusiam chorui „Aidija“ ir M.K.Čiurlionio menų mokyklos choristams dirigavo šviesaus atminimo šios muzikos autorius R.Gražinis.
„Darydami įrašą tikrai negalvojome apie kokius nors įvertinimus ar apdovanojimus. Čia buvo visai kitoks, nei įprasta, kūrybos procesas: daug naujų idėjų, medžiagos, didelė apimtis, galybė iššūkių, sprendimų paieškų, – pasakojo garso režisierė Aleksandra Kerienė, viena plokštelę įrašiusios „Baltic Mobile Recordings“ vadovių. – Dirbant su šiuo projektu viskas buvo ypatinga – žmonės, energija, Mirga, o orkestras, atrodė, gaudo ne tik kiekvieną garsą, bet ir įkvėpimą. Visus jungė noras sukurti stebuklą.“
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Simfoninė poema „Jūra“ – tokia, kokią M.K.Čiurlionis parašė, o po daugybės kitų kompozitorių perdirbimų rekonstravo graikų muzikologas ir kompozitorius Charisas Efthimiou, – 2025-ųjų pavasarį pirmąsyk nuskambėjo koncerte „Čiurlionio kodas II“. Ją atliko LNSO, diriguojamas M.Gražinytės. Tąsyk nufilmuotas ir per „Deutsche Grammophon“ kanalą STAGE+ parodytas koncertas sulaukė didžiulės sėkmės: pateko į žiūrimiausių trejetuką, ypač sudomino JAV, Japonijos, Vokietijos auditoriją.
Garsioji kompanija „Deutsche Grammophon“ ir yra plokštelės „Back to Nature“ leidėja. Publika ir leidybinė kompanija dosniai žarstė komplimentus atlikėjams ir Nacionalinės filharmonijos salei.
„Kad mūsų vizija nugulė į plokštelę – didžiulės svajonės išsipildymas. Ten sudėti svarbiausi M.K.Čiurlionio kūriniai ir iš M.K.Čiurlionio atsiradusi tėvelio „Sutartinė“. Ši plokštelė – dedikacija mūsų žemei per šeimą“, – sakė viena geriausių pasaulyje dirigenčių vadinama M.Gražinytė-Tyla.
Plokštelės viršelius puošia M.K.Čiurlionio paveikslai, įdėkle – prasmingas humanitarinių mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės parašytas vinilo ir jo idėjos pristatymas „Gražinių Čiurlionis“ (į anglų kalbą išvertė Lietuvoje gyvenantis poetas ir vertėjas Kerry Shawn Keys).