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Scena
Žiūrovų akivaizdoje – nesuvaidintos gyvenimo tragedijos: teatro scena virsdavo ir mirties vieta
Istorijos, sukrėtusios Lietuvą
2026 m. birželio 24 d. 18:57
Irma Laužikaitė
Lrytas Premium nariams
Scena – ne tik suvaidintų emocijų ir dramų liudininkė. Kartais joje vyksta tikros tragedijos. Žiūrovai net nepastebi, kada suvaidintas ašaras pakeičia tikra rauda.
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Vytautas Kernagis
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