Šv. Jurgio meno sezonas baigsis Lietuvoje dar neskambėjusiais C.Debussy šedevrais

Šį birželį įvairiose Marijampolės erdvėse jau įvykę septyni koncertai pranoko ir lankytojų, ir organizatorių lūkesčius.
„Publika buvo labai aktyvi, gražiai ir gausiai lankė renginius. Buvo ir nusivylusių, nes... kai kur nebepateko, bet tą patiriame kiekvienais metais. Šio krašto publika nėra išlepinta rimtosios akademinės muzikos koncertų, dažniau čia vyksta lengvesnių žanrų muzikos renginiai, tačiau pas mus visa muzika atliekama gyvai, nuoširdžiai – iš širdies į širdį, – sakė E.Seilius, siekiantis palepinti muzikos gurmanus, kurie į festivalį suvažiuoja ir iš Vilniaus, Kauno, Alytaus. – Džiaugiuosi, kad turime pilnas sales publikos, kuri į koncertus ateina ne pasižiūrėti, o pasiklausyti – o juk dažnai girdime sakant, kad „einame pasižiūrėti koncerto.“
Iš pradžių festivalio rengėjams kai kurios programos atrodė gal kiek per rizikingos, tačiau publikos reakcija parodė, kad baimintasi be reikalo.
Pavyzdžiui, kartu su Tytuvėnų festivaliu rengtas projektas „Johannes Brahms – Meilės dainos ir valsai“. Fortepijoninis Justo Šerveniko ir esto Johano Randveres duetas keturiomis rankomis akompanavo koncertų salėse retai girdimam ansambliui – vokaliniam kvartetui. Jį sudarė sopranas Kristina Zmailaitė, austrų mecosopranas Christiane Marie Riedl, tenoras E.Seilius ir belgų bosas-baritonas Sebastienas Parotte.
„Maniau, klausytis tokios muzikos geriausiu atveju ateis koks pora šimtų žmonių, o susirinko beveik pilna kultūros centro salė – per 600 klausytojų. Žmonės pradėjo nebijoti to, ko nepažįsta, nebūtinai supranta ar mano, kad tam supratimui reikalingas specifinis išsilavinimas. Tą žinau, nes neretai po koncerto lieku pabendrauti su publika. Svarbu ateiti be jokių lūkesčių, tiesiog nebijoti išgirsti ką nors nauja. Nemačiau nė vieno nusivylusio“, – pasakojo dažnai iš Šv.Jurgio meno sezono rengėjo atlikėju tampantis E.Seilius.
„Gražu, įdomu, negirdėta“ – tokie atsiliepimai festivalio rengėjus pasiekia po Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vykusio kompozitorės Konstancijos Brundzaitės (1942–1971) kūrybos vakaro, kur skambėjo jos moderni vokalinė muzika.
„Šiuolaikinė muzika sudėtinga, bet po tokių atgarsių norsi dar labiau skleisti lietuvių autorių kūrybą. Kasmet tenka susidurti su šūsnimis natų – ir labai vertingų, kurios koncertinėse salėse visai nerealizuojamos. Bet mes esame gal truputį išsišokėliai, nebijome atverti naujų klavyrų, negirdėtų opusų“, – džiaugėsi sezono rengėjas.
„Ir finaliniai festivalio kūriniai – labai retai pasaulyje atliekamos kompozicijos, o Lietuvoje jos apskritai dar neskambėjusios. Ir, manyčiau, nepelnytai. Gal tai lemia formatas, nes sunku apibrėžti, ar tai – kantatos, ar bibliniai, simfoniniai vokaliniai pasakojimai iš šventųjų gyvenimo. Kūriniai gilūs, labai gražūs, repetuojame, špagas kryžiuojame, bet, tikiu, bus labai gerai. Smagu, kad koncertą nufilmuos LRT televizija ir išnaudos savo galias žmonių švietimui“, – tenoras džiaugėsi festivalio misija ne tik teikti pramogą, bet ir lavinti klausytoją.
C.Debussy kūrinius „L’Enfant prodigue“ bei „La demoiselle elue“ atliks Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojamas Dainiaus Pavilionio, valstybinis choras „Vilnius“, sopranas K.Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volodkovič, tenoras E.Seilius, baritonas Romanas Kudriašovas.
Kaip atrasti dar Lietuvoje neatliktą C.Debussy? „Turime daugybę neartų arimų, ypač – prancūzų muzikos. Oratorijų ar kantatų pas mus koncertų salėse skamba mažai. Festivaliai yra ta platforma, kur galima jas parodyti. Būna smagu, kai po pristatymo pas mus dar kelis kartus ta muzika būna atliekama kitur. Vienas mūsų planų – atšviežinti, pagyvinti koncertų salių repertuarą. Man, kaip muzikantui, norisi išgirsti kitokių kūrinių“, – sakė E.Seilius.
Nuoširdus gimtosios Marijampolės kultūros puoselėtojas jau žino, kad XIII šv.Jurgio meno sezonas tikrai bus: „Jau laukia virtinė didelių kūrinių, atsiranda vis aktualesnių, bet jie numatyti ateinantiems metams. Vieno festivalio metu negalime surengti vien stambių kūrinių koncertų, nes tam reikalingi dideli finansiniai ištekliai, o mūsų galimybės yra ribotos. Tačiau turime daug gražių planų ateičiai.“
Edmundas SeiliusMarijampolėmuzikos festivalis
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