„Jos virtuoziškumas sklando džiaugsmingos energijos bangomis“: Vilniuje koncertuos pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefowicz

„Jos virtuoziškumas yra nepaprastas, tačiau dar labiau stulbina jos išraiškos galia“, tiek puikią Leilos Josefowicz techniką, tiek įtaigų artistiškumą pabrėžė „Los Angeles Times“. Smuikininkės kelias į pasaulio scenas prasidėjo itin anksti. Ji buvo laikoma vunderkindu, mokytis griežti smuiku pradėjo būdama vos trejų, o sulaukusi trylikos įstojo į prestižinį „Curtis“ muzikos institutą Filadelfijoje. Šešiolikos Leila debiutavo Niujorko „Carnegie Hall“ scenoje su legendiniu orkestru „Academy of St Martin in the Fields“ ir seru Neville'iu Marrineriu, o po to iškart pasirašė pirmąją išskirtinę įrašų sutartį su „Philips Classics“ ir pradėjo tarptautinę karjerą.
Šiandien Leila Josefowicz yra garsiausiose pasaulio koncertų salėse ir žymiausiuose festivaliuose geidžiama smuikininkė, koncertuojanti su aukščiausio lygio Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos orkestrais. Ji nuolat kviečiama pasirodyti su Berlyno filharmonijos, Karališkuoju „Concertgebouw“, Ciuricho „Tonhalle“, Berlyno „Konzerthaus“, Leipcigo „Gewandhaus“, Londono, Drezdeno, Oslo, Helsinkio, Elbės filharmonijų orkestrais, Niujorko filharmonijos, Čikagos simfoniniu, Los Andželo filharmonijos, San Francisko simfoniniu orkestru ir kitais prestižiniais kolektyvais. Atlikėja bendradarbiauja su ryškiausiais šių dienų dirigentais – Esa-Pekka Salonenu, Paavo Järvi, Susanna Mälkki, Louisu Langrée, Hannu Lintu, Johnu Storgårdsu, Matthiasu Pintscheriu, Cristianu Măcelaru, Thomasu Søndergårdu, Dalia Stasevska bei su pačiu Johnu Adamsu.
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Itin turiningas smuiko virtuozei buvo ir 2025–2026 m. sezonas: ji atliko Jüri Reinvere Koncerto smuikui, arfai ir orkestrui pasaulinę premjerą su Franzo Welser-Mösto diriguojamu Klivlando orkestru, koncertavo su Niujorko filharmonijos, Filadelfijos, Pitsburgo, Minesotos, Honkongo filharmonijos, Ciuricho „Tonhalle“, Varšuvos filharmonijos, Berlyno radijo simfoniniu orkestru bei kitais garsiais kolektyvais.
Greta klasikos šedevrų svarbią vietą smuikininkės veikloje užima ir dabarties muzika. L. Josefowicz aistringai populiarina įspūdingus šių laikų kūrinius, nuolat juos įtraukdama į savo kūrybiškas programas, kas jai pelnė išskirtinę reputaciją kaip vienos ryškiausių dabarties muzikos smuikui interpretuotojų. Jai kūrinius specialiai rašė ir dedikavo tokie kompozitoriai kaip Johnas Adamsas, Esa-Pekka Salonenas, Thomas Adès, Luca Francesconi, Colinas Matthewsas ir kt. Smuiko virtuozės repertuare puikuojasi ir didieji klasikos šedevrai: J. Brahmso, L. van Beethoveno, F. Mendelssohno, A. Dvořáko, J. Sibelijaus, M. Brucho, B. Bartóko, A. Bergo koncertai smuikui, J. S. Bacho sonatos ir partitos smuikui solo, virtuoziškieji N. Paganini ir H. Wieniawskio kūriniai.
Įspūdinga ir koncerto dirigento Jonathano Stockhammerio karjera. Charizmatiškas ir publiką kerintis dirigentas savo interpretaciniu jautrumu bei teatrine nuojauta praturtina kiekvieną kūrinį, kurio imasi. Plačiu kūrybiniu akiračiu pasižymintis ir tarptautinį pripažinimą pelnęs batutos meistras nuolat kviečiamas diriguoti Londono simfoniniam, Hamburgo Elbės filharmonijos, Oslo filharmonijos, Drezdeno „Staatskapelle“, Čekijos filharmonijos, Prancūzijos nacionaliniam, „Yiomiuri Nippon“ simfoniniam, Tokijo metropoliteno simfoniniam, Seulo filharmonijos, Sidnėjaus simfoniniam orkestrui ir kitiems aukščiausio kalibro kolektyvams. Jis taip pat yra laukiamas svarbiausiuose Europos festivaliuose – Zalcburge, Liucernoje, Venecijos bienalėje, „Wien Modern“ ir kt. Dabarties kompozitoriai Stockhammerį vertina kaip nepaprastai lankstų, itin įžvalgų ir patyrusį kūrybinį partnerį, gebantį naujiems kūriniams suteikti įtaigią meninę formą.
Pasaulinės smuiko žvaigždės Leilos Josefowitz pasirodymas Vilniuje – spalio 22 d. Lietuvos kamerinio orkestro ir dirigento Jonathano Stockhammerio koncerte Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „kakava.lt“.