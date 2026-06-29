Muzikiniai sekmadieniai vasaros festivalyje „Muzika Jašiūnų dvare“

Vienuoliktus metus rengiamas festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“ jau tapo svarbia Lietuvos muzikinės kultūros dalimi. Festivalio rengėjai – Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Lietuvos nacionalinė filharmonija – pagrįstai gali didžiuotis sklandaus bendradarbiavimo vaisiais.
Pasak Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro direktorės Gražinos Zabarauskaitės ir festivalio koordinatorės Kristinos Šimelevič, nuo 2016 m. sėkmingai vykstantis festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“ suteikia galimybę gyventojams ir svečiams geriau pažinti profesionaliąją meninę kūrybą ir padeda ugdyti kultūrinius gyventojų poreikius, o Jašiūnų dvaras tampa patrauklus ne tik kaip turizmo objektas, bet ir dėl čia vykstančių renginių gausos.
„Jašiūnų dvaras – viena iš tų patrauklių ir daug publikos pritraukiančių klasikinės muzikos skambėjimo vietų, į kurią noriai važiuoja ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvai, ir kiti Lietuvos atlikėjai bei svečiai iš užsienio“, – sako Filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė ir festivalio meno vadovas Danas Skramtai.
Tęsiant sėkmingą bendradarbiavimą, vienuoliktą sezoną rengiamame festivalyje numatytos septynios koncertinės programos – nuo Lietuvos kariuomenės orkestro ir solistų festivalio pradžios koncerto iki baigiamojo Lietuvos kamerinio orkestro ir solistų koncerto, skirto Lenkijos instituto Vilniuje veiklos 30-mečiui.
Festivalį liepos 5 d. pradės kapelmeisterio majoro Egidijaus Ališausko diriguojamas Lietuvos kariuomenės orkestras ir solistai Jomantė Šležaitė-Paukštė (sopranas) bei Tomas Pavilionis (tenoras), pristatysiantis ryškiausius populiariosios klasikinės ir šiuolaikinės muzikos opusus.
Liepos 12 d. festivalyje svečiuosis garsus turkų instrumentinis ansamblis „Arpanatolia“. Šis trio savo kelią pradėjo kaip duetas: arfininkas Çağatay Akyolas (pernai pasirodęs ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje) ir liaudies instrumentais grojantis Ferhatas Erdemas; pirmasis jų koncertas įvyko Nyderlandų karalienės akivaizdoje, per „Expo-2012“ renginį.
Po metų prisijungus trečiam nariui, Cemalui Özkiziltaşui, trio koncertinė istorija pildėsi koncertais, jų gastrolės nusidriekė per koncertų sales bei festivalius ne tik Turkijoje, bet ir Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Italijoje, Kanadoje, Japonijoje, Kinijoje ir kitose šalyse.
Pasaulyje pamėgto ansamblio keliai suka ir į Lietuvą! Festivalyje jie pristatys savo unikalią programą, grįstą Anatolijos regiono muzikiniu paveldu, bardų išmintimi, egzotiško skambesio vingrybėmis. Čia susitinka šiuolaikinė arfa ir tūkstantmečius menantys tradiciniai instrumentai, prabildami paslaptingomis melodijomis, kuriose persipina džiaugsmas, liūdesys ir amžinos grožio idealo paieškos.
Liepos 19 d. į Jašiūnų dvarą grįžta festivalio publikai jau puikiai pažįstamas Varšuvos kamerinės operos orkestras „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense“, grojantis istoriniais instrumentais. Orkestras šįkart atliks baroko ir klasicizmo meistrų opusus. Kolektyvui diriguos maestro Miłoszas Korpolis, solo dainuos Dorota Szczepańska (sopranas) ir Jakubas Monowidas (kontratenoras).
Liepos 26 d. festivalis alsuos tango dvasia. Argentinietiško tango aistra, rafinuotas gitaros skambesys, virpantys bandonijos garsai – tokią uždegančią ir melodingą programą dovanos Lietuvą pamilę gitaros ir bandonijos meistrai iš Italijos – Giampaolo Bandini ir Cesare Chiacchiaretta! Tai 2002 m. susikūręs duetas, iškart patraukęs publiką savo muzikavimo aistra, komunikacine galia, asmeniniu žavesiu.
Atlikėjai gastroliuoja visame pasaulyje, sulaukdami publikos pripažinimo. Koncerte Jašiūnų dvare virtuoziškasis duetas pristatys žymiausių tango kompozitorių originalius kūrinius ir aranžuotes, tarp kurių yra ir specialiai jam dedikuotų kūrinių.
Rugpjūčio 2 d. Jašiūnų dvare skambės koncertas „Benjamino Gorbulskio ir jo amžininkų dainos“, skirtas kompozitoriaus 100-osioms gimimo metinėms. Pagerbti B. Gorbulskio talentą pakvies kompozitorius ir atlikėjas Artūras Novikas su savo vadovaujamos džiazo mokyklos vokaliniu ansambliu „Jazz Island“.
Tai talentingo jaunimo kolektyvas, įvairių konkursų laureatas, atstovaujantis Lietuvai viso pasaulio scenose. „Jazz Island“ a cappella dainuoja įvairaus žanro muziką – nuo džiazo, pasaulio tautų liaudies muzikos, populiarių dainų iki klasikinių kūrinių. Šį kartą „Jazz Island“ kvies prisiminti B. Gorbulskio ir jo jaunesniųjų kolegų, žinomų kūrėjų – Teisučio Makačino, Mikalojaus Noviko, Vygando Telksnio – dainas, kurios, tarsi margaspalvė pieva, sumirguliuos įvairiomis spalvomis ir nuotaikomis.
Rugpjūčio 9 d. rengiamas koncertas „Pano fleitos giesmė“. Vienas iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvų – Čiurlionio kvartetas – festivalio „Muzika Jašiūnų dvare“ scenoje pasirodys su kontrabosininku Donatu Bagursku ir viešnia iš Moldovos – pano fleita grojančia Ana Verhovețchi.
Publiką žavės ne tik žymi Moldovos muzikantė, bet ir retai scenoje matomas instrumentas – pano fleita, dar vadinama syringe. Skambės pano fleitos ir styginių kvarteto atliekamos įvairios klasikinės muzikos interpretacijos bei tradicinės rumunų melodijos.
Rugpjūčio 16 d. festivalio uždarymo koncerte kartu su solisto ir dirigento Piotro Pławnerio (smuikas) diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru scenoje pasirodys garsioji marimbos atlikėja iš Lenkijos Elwira Ślązak.
Lenkijos instituto Vilniuje veiklos 30-mečiui skirto festivalio uždarymo koncerto akcentas – pirmą kartą Lietuvoje skambėsiančios lenkų kompozitoriaus Mateuszo Smoczyńskio „Kamerinės sinkopės“ marimbai ir kameriniam orkestrui, dedikuotos Elwirai Ślązak.
Koncerto programoje taip pat skambės kito šiuolaikinio lenkų kompozitoriaus – Adamo Wesołowski – kompozicija bei šiek tiek klasikos: norvego Edvardo Griego, žymiojo italų filmų muzikos autoriaus Ennio Moriccone’s ir brito Gustavo Holsto opusai.
Visi festivalio koncertai yra nemokami, jų pradžia – 15 val. Kviečiame vasariškai pasimėgauti nuostabia muzika.