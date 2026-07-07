Valstybės dieną Šiauliuose skambėjo Beethovenas: jaunieji talentai, ovacijos ir ambicingi pažadai miestui

Pasak Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ meno vadovo ir dirigento Vilhelmo Čepinskio, ši diena ir Ludwigo van Beethoveno muzika turi stiprų vidinį ryšį. „Beethoveno kredo ir gyvenimo filosofijoje visada buvo kova už gėrį, laisvė, patriotizmas.
Tai dalykai, kurių mums visiems labai reikia, o Beethoveno muzikoje mes galime tai rasti. Manau, tai kompozitorius absoliučiai visiems laikams ir pasauliams. Yra Beethovenas ir yra visi kiti“, – mintimis dalijosi Maestro.
Nuo ankstyvosios klasikos iki šviesaus dialogo
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Pirmoje koncerto dalyje skambėjo ankstyvasis L. van Beethoveno Oktetas pučiamiesiems Es-dur. Pasak dirigento, tai kūrinys, savo šviesa dar artimas Mozartui, tačiau jame jau aiškiai girdimos būsimos „beethoveniškos“ spalvos. Jį atliko vieni geriausių Lietuvos pučiamųjų instrumentalistų – orkestro „Camerata Solaris“ nariai bei jų kolegos.
Antrojoje koncerto dalyje publika išgirdo L. van Beethoveno Romansą F-dur smuikui ir orkestrui. Pristatydama kūrinį, koncerto vedėja Raimonda Sližienė priminė, kad muzikos kritikai jį vadina vienu melodingiausių ir spalvingiausių kompozitoriaus opusų, išsiskiriančiu emocine gelme bei subtiliu smuiko ir orkestro dialogu.
Šį kūrinį kartu su orkestru atliko Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos abiturientė Deimantė Laurinaitytė, kurios mokytoja – ekspertė, Šiaulių miesto garbės pilietė Nijolė Prascevičienė.
„Kadangi man pačiam galimybė stoti prieš orkestrą buvo suteikta dar vaikystėje, dabar stengiuosi tokią galimybę perduoti jauniems talentams. Deimantė yra puikiose mokytojos ekspertės Nijolės Prascevičienės rankose, todėl neabejoju, kad ji ir toliau sėkmingai augs kaip muzikantė“, – pabrėžė V. Čepinskis.
Muzikinis „Ferrari“ ir ypatingas ryšys su publika
Vakaro kulminacija tapo L. van Beethoveno Pirmasis koncertas fortepijonui ir orkestrui C-dur, kurį atliko viena ryškiausių jaunosios kartos pianisčių Anastasija Šumskaitė. Publikos ovacijoms netylant, pianistė padovanojo virtuozišką muzikinį bisą – F. Liszto „Ispaniškąją rapsodiją“.
Po koncerto A. Šumskaitė negailėjo komplimentų Šiaulių muzikinei kultūrai: „Jau per pirmąją repeticiją pastebėjau labai aukštą orkestro kokybę. Be to, Šiauliuose turite koncertinį „Steinway“ fortepijoną – tai instrumentų pasaulio „Ferrari“. Groti juo yra didžiulis malonumas, suteikiantis visai kitas galimybes kūrybiniams polėkiams. Publika čia be galo šilta – jaučiu, kad žmonės labai noriai eina į koncertus ir moka klausytis.“
Horizonte – visos simfonijos ir visi koncertai
Valstybės dienos koncertas dar kartą priminė apie ilgalaikę Vilhelmo Čepinskio kūrybinę viziją. Pernai duotas pažadas Šiaulių miestui ir jo merui Artūrui Visockui nuosekliai vykdomas – su orkestru „Camerata Solaris“ jau įrašytos trys Beethoveno simfonijos, o iš viso jų bus devynios.
„Kitą pavasarį, minėdamas savo 50-metį ir Beethoveno 200-ąsias mirties metines, planuoju atlikti Devintąją simfoniją. Šiam grandioziniam projektui suvienysime Klaipėdos kamerinį orkestrą, Klaipėdos chorą „Aukuras“, mūsų orkestrą ir Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“. Laukia nepaprastai daug iššūkių“, – planais dalijosi dirigentas.
Maestro atskleidė ir dar vieną naujieną – artimiausiais sezonais Šiauliuose planuojama atlikti visus penkis L. van Beethoveno koncertus fortepijonui. Dirigentas pasidžiaugė, kad solistai šiam ciklui jau yra parinkti, tad Šiaulių melomanų laukia įsimintini muzikiniai metai.
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