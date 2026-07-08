Garsioji akordeono žvaigždė Ksenija Sidorova koncertuos Vilniuje

Ksenija Sidorova laikoma ryškiausia klasikinio akordeono ambasadore pasaulyje. Kritikai ją giria už „energiją, stilių, laikyseną ir nepriekaištingą virtuoziškumą“ („ZealNYC“), o jos pasirodymus apibūdina kaip „atskleidžiančius naujas muzikos prasmes“ („The Telegraph“). Kiekviename pasirodyme atlikėja įtaigiai sujungia išskirtinį techninį meistriškumą ir gilią muzikinę išraišką.
Garsioji Latvijos virtuozė gimė Rygoje, o akordeonu pradėjo groti būdama šešerių, įkvėpta savo močiutės. Studijas Ksenija Sidorova baigė prestižinėje Londono Karališkojoje muzikos akademijoje. Dabar akordeono solistė pasirodo su aukščiausio kalibro kolektyvais: ji yra koncertavusi su „Philharmonia Orchestra“, BBC simfoniniu, Elbės filharmonijos, Prancūzijos nacionaliniu, Miuncheno filharmonijos, Liuksemburgo filharmonijos, Sinsinačio ir Atlantos simfoniniais orkestrais ir daugeliu kitų žymiausių kolektyvų. K. Sidorova bendradarbiauja su tokiais dirigentais kaip Paavo Järvis, Marin Alsop, Thomas Hengelbrockas, Vasilijus Petrenko, Andris Poga, Kirillas Karabitsas, Christianas Reifas, Nil Venditti ir kt.
Įspūdingas atlikėjai buvo ir 2025–2026 m. sezonas, kurio akcentais tapo koncertai su Paavo Järviu ir trimis jo diriguotais kolektyvais – Toronto simfoniniu, Čikagos simfoniniu ir Ciuricho „Tonhalle“ orkestru. Pernai Sidorova taip pat koncertavo Amsterdamo „Concertgebouw“, Bonos Beethoveno namuose, Vienos „Konzerthaus“ bei surengė rečitalius žymiojoje Niujorko „Carnegie Hall“.
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Šalia įspūdingų solinių pasirodymų, Ksenija Sidorova yra vertinama kaip nuostabi kamerinės muzikos atlikėja. Jos scenos partneriai – mandolinos virtuozas Avi Avitalis, smuikininkė Nicola Benedetti, baritonas Benjaminas Applas, „Goldmund Quartet“, gitaristas Milošas Karadaglićius, smuikininkas Nemanja Radulovićius, klarnetininkas Andreasas Ottensameris, trimitininkė Tine Thing Helseth, tenoras Juanas Diego Flórezas ir kiti pripažinti solistai.
Atlikėja yra laukiama viešnia prestižiniuose festivaliuose: ji yra surengusi pasirodymus Verbjė, Rheingau, „Mostly Mozart“, MITO, Gstaado Menuhino bei MISA festivalyje Šanchajuje. Šią vasarą Ksenija Sidorova yra Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalio portretinė menininkė – čia ji atlieka solinius rečitalius, kamerinės muzikos programas ir pasirodo kaip solistė su orkestrais.
Akordeono virtuozė yra sukaupusi platų, daugiau nei tris šimtmečius aprėpiančios muzikos repertuarą – nuo baroko genijaus Johanno Sebastiano Bacho kūrinių transkripcijų iki XX a. tango revoliucionieriaus Astoro Piazzollos ir žymių šių dienų kompozitorių opusų. Ksenija Sidorova aktyviai populiarina šiuolaikinę muziką ir nuolat plečia akordeono repertuarą inicijuodama naujus kūrinius. Nuosekliai auga ir specialiai jai parašytų kūrinių sąrašas: kompozicijas atlikėjai dedikavo Tõnu Kõrvitsas, Arturs Maskatas, Sergey Akhunovas, Dobrinka Tabakova ir kiti kūrėjai.
Šviežiausia premjera – garsiojo pianisto ir kompozitoriaus Fazilo Say specialiai jai sukurtas Koncertas akordeonui ir orkestrui, kurio pasaulinė premjera įvyko vos prieš keletą dienų, liepos 4 d. Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalyje Vokietijoje, o Vilniaus publika jį išgirs jau šį rudenį. Lietuvos muzikos mylėtojams puikiai pažįstamas Fazilas Say šiame kūrinyje atsigręžia į instrumentą, kuris klasikinėje koncertų tradicijoje ilgą laiką buvo laikomas periferiniu, tačiau kartu įkūnija nepaprastą kultūrinę įvairovę. Šiame Koncerte akordeonas tampa jungtimi tarp liaudies muzikos, tango, klezmerių muzikos ir šiuolaikinės kompozicijos tradicijų, atverdamas kompleksišką ir įvairiasluoksnį skambesio pasaulį.
Pasaulinės akordeono žvaigždės Ksenijos Sidorovos pasirodymas Vilniuje – Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte lapkričio 6 d. LVSO Koncertų salėje. Bilietus platina „Bilietai.lt“.