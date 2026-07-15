Ignalinos miesto šventė prasidėjo!

Dar prieš įeinant į salę spektaklį ir jo atlikėjus pristatė jo režisierė, žinoma choreografė Agnija Šeiko. Visus su miesto šventės pradžia pasveikino savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Dalis žiūrovų pakviesti susėsti scenoje. Šis spektaklis nebuvo vien Vivaldi muzikos iliustravimas ir metų laikų perteikimas, tai daugiau žmogaus vidinių būsenų, laiko tėkmės ir nuolatinės kaitos metaforų kūrimas, interpretavimas, džiazavimas šokiu.
Ir salėje, ir scenoje sėdintys žiūrovai tapo spektaklio dalimi, keturiose pusėse skambančios violončelės, šokis, pantomima ir performanso elementai susiliejo į vieną vaizdą, vientisą pasakojimą, kuriame svarbiausia ne siužetas, o emocijos, nuotaikos ir žmogaus, kaip gamtos dalelės, pačios įvairiausios būties formos.
Spektaklyje šoko keturi itin skirtingi atlikėjai, įkūniję savitą metų laikų, gamtos stichijų ir žmogaus charakterį. Šokio vaizdinius kūrė aristokratiškoji balerina Beata Molytė, teatro šamanu vadinamas Benas Šarka, aktorius mimas Aleksas Mažonas ir žinomas šiuolaikinio šokio artistas Marius Pinigis. Keturių skirtingų, labai talentingų meninių asmenybių susitikimas scenoje sukūrė įtaigų kontrastų ir dermės pasaulį – tarsi keturi metų laikai, kurių kiekvienas turi savitą nuotaiką, ritmą ir spalvą, tačiau visi kartu sudaro nenutrūkstamą gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklą.
Susiję straipsniai
„Jos virtuoziškumas sklando džiaugsmingos energijos bangomis“: Vilniuje koncertuos pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefowicz
Spektaklis „Metų laikai“ primena amžinas tiesas apie žmogaus ir gamtos ryšį, neatsiejamumą, nuolatinę laiko tėkmę, kuri dažnai atneša ir liūdesio, nerimo, skausmo, bet kartu skatina keistis, augti, atsinaujinti. Ignaliniečiams dovanota puiki galimybė išgirsti ir pamatyti Lietuvoje bei užsienyje pripažintų šokio bei muzikos profesionalų bendrą kūrinį – tai buvo įspūdinga.
Po spektaklio muzikantai ir šokėjai palydėti gausiais aplodismentais, apdovanoti gėlėmis. Jiems padėkojo Kultūros centro direktorė Asta Sieliūnienė ir meras Laimutis Ragaišis.
Ignalinos miesto šventės renginiai www.ignalina.lt