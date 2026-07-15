Ypatingas koncertas Vilniuje: vienoje scenoje pasirodys įžymusis Hamburgo orkestro vadovas Sylvain Cambreling ir „naujoji smuiko karalienė“ Eldbjørg Hemsing

Daugiau kaip penkis dešimtmečius trunkančią karjerą Sylvainas Cambrelingas paskyrė simfoninei muzikai ir operai, pelnydamas išskirtinę reputaciją kaip meistriškas šiuolaikinės muzikos interpretuotojas ir plataus meninio akiračio dirigentas. Pats dirigentas savo meninį spektrą apibūdina taip – „nuo Monteverdi iki rytojaus“.
S. Cambrelingas dirigavo svarbiausiose pasaulio operos scenose – Niujorko „Metropolitan Opera“, Milano „La Scala“, Vienos valstybinėje operoje, Anglijos nacionalinėje operoje, Čikagos „Lyric Opera“, Paryžiaus nacionalinėje operoje ir Briuselio „La Monnaie“, taip pat buvo Frankfurto operos meno vadovas ir vyriausiasis muzikos direktorius. Taip pat jis nuolat kviečiamas diriguoti garsiausiems pasaulio orkestrams, tarp jų – Vienos, Berlyno, Miuncheno ir Oslo filharmonijų orkestrams, Klivlando orkestrui, Los Andželo filharmonijos, San Fransisko simfoniniam ir Monrealio simfoniniam orkestrams.
Taip pat S. Cambrelingas visada laukiamas prestižiškiausiuose festivaliuose: Liucernos, Zalcburgo, Vienos festivalių, Rūro trienalės ir Glindeburno operos festivalio scenose jis nuosekliai plėtė savo repertuarą, diriguodamas tiek klasikos, tiek XX–XXI a. šedevrus. Jo interpretacijos vertinamos dėl skaidrumo, preciziškumo ir gilaus emocinio poveikio, o originalios koncertų programos pasižymi sumaniai derinama įvairove nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Nuo 2018 m. S. Cambrelingas yra Hamburgo simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas.
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Kaip solistė šiame koncerte pasirodys viena ryškiausių šių dienų smuikininkių – norvegė Eldbjørg Hemsing, kurios jautrus muzikalumas, išskirtinis lyrizmas ir kvapą gniaužiantis virtuoziškumas pelnė tarptautinį kritikų ir publikos pripažinimą. „Klassik-Talente“ ją pavadino „naująja smuiko karaliene“, o „Broadway World“ apie jos pasirodymus rašė: „Kai Hemsing groja, atrodo, kad laikas sustoja.“
Smuikininkė koncertuoja prestižiškiausiose pasaulio salėse – Niujorko „Lincoln Center“, Londono „Wigmore Hall“, Hamburgo Elbės filharmonijoje, Amsterdamo „Concertgebouw“, Pekino Nacionaliniame scenos menų centre, taip pat yra griežusi Nobelio taikos premijos koncerte Osle. Ji aktyviai bendradarbiauja su žymiausiais šių dienų kompozitoriais, tarp jų – Tan Dunu, Andersu Hillborgu, Alexandre'u Desplat ir kitais žymiais kūrėjais. Hemsing kūrybinė veikla neapsiriboja vien koncertų salėmis – jos griežimą galima išgirsti ir filmuose bei serialuose. Hemsing smuikas skamba „Netflix“ filmo „Frankenstein“ garso takelyje, o taip pat atlikėja grojo viename populiariausių pastarųjų metų serialų „Bridgerton“.
Išskirtinę įrašų sutartį su „Sony Classical“ turinti Eldbjørg Hemsing savo albumuose derina klasikinio repertuaro šedevrus ir šiuolaikinę kūrybą, nemažą dėmesį skirdama Šiaurės šalių muzikos sklaidai pasaulyje. Jos diskografijoje – albumai „Grieg Violin Sonatas“, „Arctic“, „Colors of Bach“, o naujausias įrašas – „Hillborg: Violin Concerto No. 2 / Liquid Marble“, įrašytas drauge su Esa-Pekka Salonenu ir Švedijos radijo simfoniniu orkestru.
1707 m. pagamintu legendiniu „Rivaz Baron Gutmann Stradivarius“ smuiku griežiančios Hemsing pasirodymai ir įrašai išsiskiria menine vizija, gelme ir originalumu. Žurnalas „The Strad“ jos atlikimą apibūdino kaip „įstabų tyrumo ir veržlaus, Heifetzo intensyvumą primenančio temperamento derinį“, o „Variety“ apie smuikininkę rašė: „Ji išgauna tyrą garsą. Ji negroja romantiškai – ji groja nuostabiai“. Greta intensyvios koncertinės veiklos Eldbjørg Hemsing aktyviai dalyvauja kultūrinės diplomatijos iniciatyvose ir remia jaunosios kartos muzikus, reprezentuodama Norvegijos kultūrą tarptautinėje erdvėje.
„Naująja smuiko karaliene“ tituluojamos Eldbjørg Hemsing pasirodymas – įžymiojo dirigento Sylvaino Cambrelingo diriguojamo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte, kuris spalio 24 d. vyks LVSO koncertų salėje. Bilietus platina „Bilietai.lt“.