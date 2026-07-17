Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras triumfavo tarptautiniame konkurse

Profesionalų kategorijoje pasirodęs Lietuvos kolektyvas buvo įvertintas pirmosios vietos apdovanojimu.
Nuo 1886 metų rengiamas konkursas yra laikomas vienu seniausių ir reikšmingiausių pučiamųjų muzikos renginių pasaulyje. Kasmet šis renginys suburia platų simfoninio pučiamųjų žanro profesionalų bei mėgėjų ratą – keturias dienas trunkančiame konkurse orkestrai varžosi skirtingose kategorijose pagal savo meistriškumo lygį ir sudėtį.
Šių metų konkursas LSPO prasidėjo dar gerokai iki pagrindinio renginio – kolektyvas sėkmingai praėjo tarptautinę atranką į aukščiausią profesionalų kategoriją.
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Konkurso scenoje orkestras pristatė specialiai šiam formatui parengtą programą, kurioje, greta užsienio autorių opusų, skambėjo ir lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Sudėtinga ir orkestro meninį bei techninį pasiruošimą atskleidžianti programa sulaukė aukšto tarptautinės vertinimo komisijos pripažinimo ir pelnė geriausius balus.
„Besiruošiant pasirodymui, per pastarąsias kelias savaites emocijų patyrėme daugiau nei įprastai. Jaučiau, jog visiems labai rūpėjo, kad parodytume patį geriausią atlikimo variantą. Savo atlikimu parodėme, kad esame solidus orkestras. Didžiuojuosi mūsų orkestro parodytu profesionalumu. Su šia programa atskleidėme, kuo mūsų orkestras yra savitas, kokias programas pristatome Lietuvos ir šiuo atveju užsienio publikai“, – teigia orkestro vyriausiasis dirigentas Karolis Variakojis.
Dalyvavimas šiame prestižiniame konkurse suteikė galimybę pristatyti Lietuvos akademinės pučiamųjų muzikos kultūrą tarptautinei auditorijai, užmegzti naujus profesinius ryšius bei iš arti susipažinti su išskirtinėmis Ispanijos pučiamųjų orkestrų tradicijomis.
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Valensijos regionas Europoje pripažįstamas kaip vienas aktyviausių pučiamųjų muzikos centrų – čia veikia šimtai orkestrų, o muzikavimo tradicijos natūraliai perduodamos iš kartos į kartą.